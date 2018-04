Poslední den na daně: Někde fronty, jinde klid. Opozdilcům hrozí sankce

Řada lidí nechala podání daňového přiznání až na pondělí, a tak se na některých finančních úřadech v zemi tvořily fronty. „Neměli jsme hlášeny žádné problémy,“ říká tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Všechna územní pracoviště měla prodloužené úřední hodiny do 18 hodin.

„V dubnovém termínu podává obvykle přiznání okolo dvou milionů poplatníků. K nedělní půlnoci jsme měli podáno 1,8 milionů přiznání k dani z příjmů, z toho 1,56 milionů bylo od fyzických osob a 240 tisíc od právnických osob,“ doplňuje Petlachová.

Majitelé datových schránek podávají daňové přiznání elektronicky. U fyzických osob je to kolem 15 procent všech daňových přiznání, u právnických pak skoro 90 procent.

Podle odborníků ale lidé, kteří nechávají vyplnění a podání daňového formuláře na nejzazší termín, dělají často chyby. Abyste se jich pokud možno vyvarovali, přinášíme pět rad pro opozdilce.

1. Pozor na sankci za pozdní podání

„Přiznání k dani z příjmů doručené na finanční úřad po 3. dubnu 2017, nejdéle však 10. dubna 2017, je podání sice pozdní, ale stále za něj pokuta nehrozí,“ říká Ivana Vaňousová, daňová poradkyně KODAP.

„Po uplynutí této lhůty už následuje sankce 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení. Ta se nepočítá z doplatku na dani, ale z daňové povinnosti. Proto se stává, že i poplatníkovi, kterému doplatek nevznikne, může být vyměřena poměrně vysoká sankce,“ dodává Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

2. Rozhoduje i místo podání

Spousta podnikatelů si myslí, že nezáleží na tom, kde formuláře odevzdají. Opak je ale pravdou. Odevzdání daňového přiznání na špatném úřadě může celý proces zkomplikovat. Pokud podáváte daňové přiznání osobně, je důležité podat je na místně příslušném finančním úřadě, respektive na kterémkoliv územním pracovišti tohoto úřadu.

Zpravidla je to místo trvalého bydliště, ale finanční úřad může určit i jiný místně příslušný finanční úřad. V případě, že jej odevzdáte, termínem doručení je až okamžik, kdy dorazí formuláře na příslušný finanční úřad.

„Jestliže odešlete formuláře poštou, je termínem podání datum odeslání. Rozhodně doporučuji vzít si podací lístek jako doklad o tom, že formuláře byly skutečně odeslány v termínu,“ radí Blanka Štarmanová.

3. Nezapomeňte včas uhradit daň

Podáním daňového přiznání povinnosti nekončí. Pondělí 3. dubna je zároveň i posledním dnem pro úhradu daně. Také v tomto případě platí pětidenní tolerance. Podnikatelé musí myslet na to, že daň je zaplacena až tehdy, když má finanční úřad částku na účtu, nikoliv když poplatníkovi z účtu odejde. „Mezibankovní převod v rámci České republiky může v některých případech proběhnout až další pracovní den. Ani pozdní platba daně se neobejde bez sankce. Za každý den po 10. dubnu naskakuje úrok z prodlení. Ten aktuálně činí 14,05 procenta z výše daně za rok,“ přibližuje Blanka Štarmanová.

4. Sežeňte si daňového poradce

Pokud již nyní víte, že své daňové přiznání do 3. dubna na finanční úřad doručit nestihnete, můžete využít služeb daňového poradce. „Ale pozor, tuto skutečnost musíte příslušnému finančnímu úřadu oznámit nejpozději do dnešního dne, tedy do 3. dubna 2017 prostřednictvím podání plné moci pro tohoto konkrétního daňového poradce,“ upozorňuje Andrea Kleinová, daňová poradkyně společnosti Crowe Horwath.

5. Podejte žádost o prodloužení lhůty

Další možností je požádat finanční úřad o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. „Na základě žádosti vám pak může být termín prodloužen až o další tři měsíce. Na toto prodloužení však nemáte nárok ze zákona. Finanční úřad posoudí závažnost vašich důvodů, které vedou k pozdnímu podání, a na jejich základě rozhodne. Neměli byste zapomenout, že žádost musíte na finanční úřad doručit také nejpozději do 3. dubna 2017 a připravte se na to, že je žádost zpoplatněna,“ dodává Andrea Kleinová.