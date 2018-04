Poradna: Daňové přiznání musí podat i ti, kteří si přivydělávají

Mám důchod 8 500 korun a příjmy z pronájmu 90 000 korun za rok. Musím platit sociální a zdravotní pojištění?

Vzhledem k tomu, že pronájem nemovitostí se nepovažuje za výkon samostatně výdělečné činnosti, nemusíte hradit pojistné na sociální zabezpečení, ani pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Jsem důchodce, koupila jsem si byt, který pronajímám. Chci uplatnit odpisy, kam je mám vyplnit?

Výši odpisů z nemovitosti, ze které má fyzická osoba příjmy z pronájmu, se vyplní do Přílohy 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona), vzor č. 7, a to na řádek 202, jako součást výdajů.

Interaktivní daňový formulář najdete zde Daň z příjmů fyzických osob v Excelu včetně formulářů pro OSVČ

Jsem důchodce a vykonávám funkci předsedy bytového družstva, za výkon funkce pobírám odměnu ve výši 600 korun měsíčně. Jaké musím podat daňové přiznani a je nutné platit daň za funkční požitek?

Daňové přiznání je povinen podat každý, kdo má roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob vyšší než 15 tisíc korun. Osvobozené příjmy jako například starobní důchod, se do tohoto limitu nezapočítávají. Vzhledem ke skutečnosti, že vaše příjmy tento limit nepřekračují, povinnost podat daňové přiznání nemáte. Bytové družstvo má povinnost srážet z vyplácené odměny za výkon funkce předsedy bytového družstva každý měsíc zálohu na daň ve výši 15 procent. Pokud podepíšete prohlášení k dani, provede bytové družstvo do konce února (či do 20. března, pokud podává elektronicky) roční zúčtování. V případě, že toto prohlášení nepodepíšete, je sražením záloh vaše veškerá daňová povinnost splněna. Rozdíl v obou případech je v tom, že pokud nebude prohlášení k dani podepsáno, není bytové družstvo oprávněno uplatnit měsíční slevy na dani ani měsíční daňová zvýhodnění.

Jsem starobní důchodce a v průběhu roku 2011 jsem si přivydělal 43 200 korun. Musím platit zálohy na zdravotní pojištění na rok 2012?

Z dotazu není zřejmé o jaký druh přivýdělku se jedná. Pokud jste měl příjmy z podnikání, jako osoba samostatně výdělečně činná, budete platit měsíční zálohy na veřejné zdravotní pojištění v návaznosti na výši příjmů dosažených v předcházejícím kalendářním roce. Minimální vyměřovací základ pro poživatele starobního důchodu neplatí. Pokud jste měl pouze příjmy z příležitostných činností (§ 8 až § 10 zákona o daních z příjmů), například jste prodal vlastní výpěstky ze zahrady, pojistné na veřejné zdravotní pojištění nejste povinen platit.

Co se započítává do kritického limitu pro zdanění důchodů? Hrubá nebo superhrubá mzda?

Starobní penze není osvobozená, pokud součet dalších příjmů (vedle starobního důchodu) podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky) a dílčích základů daně podle § 7 (příjmy z podnikání) a § 9 (příjmy z pronájmů) přesáhne u poplatníka ve zdaňovacím období částku 840 tisíc korun. Příjmem podle § 6 je hrubá mzda, která se pro účely výpočtu daně transformuje do takzvaného dílčího základu daně tím, že je zvýšena o pojistné (superhrubá mzda). Do limitu se tedy počítá hrubá mzda.

V loňském roce jsem začal pobírat důchod. Zároveň jsem zaměstnán a můj průměrný hrubý příjem je vyšší než 70 tisíc korun měsíčně. Vím, že musím důchod zdanit, ale kam mám v daňovém přiznání příjmy z důchodu napsat?

Příjmy z důchodu uvedete do formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob na řádek 40 (jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů) a na řádek 209 Přílohy číslo 2 k tomuto formuláři.

V loňském roce jsem byla zaměstnaná do konce měsíce září a od října jsem byla vedena na úřadu práce a pobírala podporu v nezaměstnanosti. Daňové přiznání se snažím vyplnit si sama, ale nevím do jaké kolonky mám zapsat příjmy z úřadu práce?

Podpora v nezaměstnanosti je od daně z příjmů osvobozena a jako taková se v přiznání k dani z příjmů fyzických osob neuvádí.

Koupil jsem od souseda vrtačku a brusku, celkem za 21 tisíc korun. Soused nepodniká, já jsem tyto předměty vložil do podnikání. Musí soused příjem za prodej věcí zdanit?

Příjmy z prodeje movitých věcí jsou od zdanění daní z příjmů fyzických osob osvobozeny, bez ohledu na to, jakým způsobem je kupující využije. Pokud by však prodávající měl tyto movité věci vložené do obchodního majetku, po dobu do pěti let od jejich vyřazení nelze osvobození využít.

Zahrnuje se do příjmů výživné na nerozvedenou manželku určené soudem? Může si plátce výživného na nerozvedenou manželku dát toto výživné do výdajů?

Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozené výživné, pokud je poskytované podle zákona o rodině. Výživné poskytované nad soudem stanovenou výši, nad rámec příslušných ustanovení zákona o rodině, je zdanitelným příjmem vyživovaného manžela podle § 10 zákona o daních z příjmů (ostatní příjmy). Manžel, který poskytuje výživné nemůže uplatnit tento výdaj jako položku snižující základ daně, neboť neprokáže přímou a nutnou souvislost s dosahováním, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů.

Mohu žádat slevu na dani na sebe, případně na děti za období, kdy jsem byla nezaměstnaná? Pokud ano, mám sama podat daňové přiznání za celý rok 2011 nebo o to požádat svého nynějšího zaměstnavatele?

Sleva na dani na poplatníka a na dítě se uplatňuje za zdaňovací období, nekrátí se za měsíce, po které jste byla nezaměstnaná. Zaměstnavatel může uplatnit tyto slevy na dani v ročním zúčtování, a to za podmínky, že u něj podepíšete prohlášení k dani a zároveň máte pouze příjmy ze zaměstnání od jednoho či postupně více zaměstnavatelů. Podpora v nezaměstnanosti není považována za překážku pro provedení ročního zúčtování.