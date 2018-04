Daňová poradna pro ty, kdo zdaňují příjmy z podnikání a přivýdělky

Na začátku podnikání jsem uložil na účet vlastní vklad. Jak tyto peníze uvedu v daňovém přiznání?

Buď vedete pouze evidenci příjmů a uplatňujete výdaje paušálně. Vklad vlastních prostředků na účet není v takovém případě zdanitelným příjmem a do evidence příjmů se neuvádí. Nebo vedete daňovou evidenci (bývalé jednoduché účetnictví) a v takovém případě vklad zahrnete do sloupce příjmů, které neovlivňují základ daně. Částka vkladu tak do daňového přiznání vůbec nevstoupí.

Interaktivní daňový formulář najdete zde daň z příjmů fyzických osob v Excelu i formuláře pro OSVČ

Mám dvě živnosti – pracuji jako kadeřnice a zároveň prodávám kosmetiku. Mohu u jedné z živností uplatňovat výdaje paušálem a u druhé vést daňovou evidenci a vyčíslovat doopravdy uskutečněné výdaje?

U příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů), tedy jednoho dílčího základu daně, nelze kombinovat pro různé činnosti uplatnění skutečných výdajů a těch vypočítávaných procentem z příjmů, to znamená paušálních výdajů.

Koupila jsem si speciální šicí stroj, stál 42 600 korun. Prý si tuto částku nemohu dát do podnikání rovnou jako výdaj. Jak mám tedy správně postupovat, abych měla vše v pořádku?

Pokud nejste plátce DPH (případně jste-li plátce a uvedená cena je bez DPH), převýšila pořizovací cena stroje částku 40 tisíc korun. Nad tuto finanční hranici je nutné stroj evidovat jako majetek a do výdajů uplatňovat pouze roční odpisy. Dobu odepisování a způsob výpočtu odpisů upravuje zákon o daních z příjmů. Šicí stroje jsou zařazeny do 2. odpisové skupiny s dobou odepisování minimálně pět let.

Přivydělávám si prodejem kosmetiky. Měsíčně utržím maximálně 6 000 korun, ale zisk z toho je pro mě jen 1 400 korun. Musím si kvůli tomu vyřizovat živnostenský list?

Pokud má vaše práce všechny znaky živnostenského podnikání, tedy je to soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, měla byste mít pro její výkon živnostenský list. Velký rozdíl mezi příležitostnou činností a podnikáním na základě živnostenského oprávnění spočívá v povinnosti odvádět nejen daň z příjmů, ale i registrovat se k zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Mám sídlo podnikání doma a provozovnu ve vsi vzdálené 15 kilometrů. Mohu si dopravu do provozovny uplatňovat jako daňový výdaj?

Pokud uplatňujete skutečně vynaložené výdaje (vedete daňovou evidenci), a nikoliv výdaje procentem z příjmů, můžete jako daňově účinný výdaj uplatňovat náklady na dopravu mezi sídlem vašeho podnikání a místem, kde činnosti vykonáváte.

Podnikám jako švadlena. Domluvila jsem se se svou kamarádkou, že mi dá reklamní ceduli na fasádu svého domu v centru a já jí na oplátku ušiji šaty. Jenže zatímco ona s tím žádné výdaje nemá, já ano. Mohu je nějak uplatnit v daních, když proti nim vlastně nebudu mít příjem za prodej?

Správný postup je, že vzájemná plnění se ocení a dojde k jejich započtení. Vaší kamarádce vnikne příjem (předpokládám, že jednorázový) z příležitostného pronájmu. Pokud příjem z pronájmu spolu s příjmy z dalších příležitostných činností nepřesáhne 20 tisíc korun za rok, je osvobozen od daně a není na něj nutné podávat daňové přiznání.

Vy dohodnutou částku musíte vykázat ve svých příjmech z podnikání a můžete si samozřejmě uplatnit související náklady, pokud nevyužíváte odpočtu výdajů procentem z příjmů.

Mám pět let pozastavenou živnost a uvažuji o tom, že už ji neobnovím, protože jsem si našla dobré zaměstnání. Jen mám trochu obavu: pominula již lhůta na daňovou kontrolu?

Pokud jste před přerušením podnikání nevykazoval ztráty, lhůty pro vyměření dodatečné (případné vyšší) daně již uplynuly.

Tvořil jsem pět let rezervu na opravu nebytového prostoru, který pronajímám. Nyní jsme se však s nájemcem dohodli, že ode mě provozovnu odkoupí. Co mám s penězi dělat?

Rezervu, která je zrušena, musíte převést do příjmů za zdaňovací období, kdy ke zrušení došlo. Jinak řečeno o částky, o které jste si v minulých letech snížil základ daně z příjmu, ho musíte jednorázově zvýšit.

Jsem v invalidním důchodu a mám příjem jako předsedkyně společenství. Každý měsíc dostávám na účet 6 599 korun. Chtěla bych si v daních odečíst životní pojistku, ale účetní mi řekla, že protože jsem podepsala prohlášení k dani, tak už mi daň strhla a přiznání si sama podávat nemohu. Dá se to ještě nějak změnit?

Z dotazu není zcela zřejmé, zda jste předložila mzdové účetní do 15. února smlouvu o soukromém životním pojištění a potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném za uplynulý rok a tím bylo zaplacené pojištění zohledněno v rámci ročního zúčtování a není třeba podávat daňové přiznání, nebo zda zohledněno nebylo. Pokud ne, požádejte účetní, ať vám vystaví potvrzení o výši zdanitelných příjmů, na základě kterého můžete připravit přiznání a zaplacené životní pojištění v něm uplatnit.

Nerozumím tomu, proč finanční poradce uplatňuje paušál 60 procent a pojišťovací agent jen 40 procent.

Pojišťovací zprostředkovatel (například pro životní a neživotní pojištění) musí k výkonu činnosti získat licenci ČNB, a jeho práce je tak zařazena do kategorie podnikání podle zvláštních předpisů s možností uplatnit paušální výdaje ve výši pouze 40 procent příjmů.

Zprostředkování jiného pojištění (třeba penzijního připojištění, úvěrů a hypoték) nebo činnost poradce je možné provádět na živnostenské oprávnění, není regulováno dalšími předpisy a pro tento typ podnikání umožňuje zákon o daních z příjmů odpočet paušálních výdajů ve výši 60 procent příjmů.

Jsem zaměstnanec a občas píšu článek do odborného časopisu. Přivydělám si tím tak 2 000 korun měsíčně. Honorář dostávám již zdaněný, ale prý mám řešit zdravotní a sociální pojištění?

Nemusíte. příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky do výše 7 000 korun měsíčně od jednoho plátce, jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou . Z nich povinná pojištění neplatíte. Pozor, jiná situace je u honorářů třeba za kulturní vystoupení či spolupráci na tvorbě knihy.

Přivydělávám si tvorbou webových stránek. Během roku jsem tak získal 28 000 korun. Měl jsem však i výdaje – 9 680 korun. Musím se zabývat daněmi, když byl můj celkový příjem pod 20 000 korunami?

Do 20 000 korun jsou od daně osvobozeny příjmy, nikoliv zisk. Za uvedených okolností vám zákon o daních z příjmů ukládá povinnost daňové přiznání podat. Ostatní příjmy vykazované v dílčím základu daně podle paragrafu 10 je možné snížit o výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení.

Jsem zaměstnanec – truhlář. Loni jsem udělal známému komodu, stůl a židle. Šlo o jednorázovou akci, jinak nepodnikám. Inkasoval jsem 28 000 korun. Mohu si výdaje odečíst paušálem 80 procent?

Odečet výdajů procentem je možný pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. U ostatních příjmů vykazovaných v dílčím základu podle § 10 je možné uplatnit jen prokázané skutečně vynaložené výdaje. Zároveň byl váš příjem vyšší než 20 tisíc korun, což je hranice od daně osvobozeného příjmu, a musíte tak podat přiznání.

Pokud jsem měl přivýdělek do 20 000 korun, nemusím prý nic danit. Ale co zdravotní pojištění? Jsem zaměstnanec.

Z příležitostných příjmů vykazovaných v dílčím základu podle § 10 není nutné odvádět sociální a zdravotní pojištění. Výjimkou jsou autorské honoráře, které se řadí pod příjmy z podnikání, i když jsou příležitostné.

Mám chovatelskou stanici psů. V roce 2011 jsme měli štěňata a prodala jsem je za 60 000 korun. Mám řešit daně?

Příjmy z příležitostných činností jsou za rok 2011 osvobozeny pouze do částky 20 tisíc korun ročně. Na příjem ve výši 60 tisíc korun proto musíte podat daňové přiznání.