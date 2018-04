Účet z restaurace do daní nedáte, propagační předměty úřad uzná

Obecně platí, že daňovým nákladem je vše, co je vynaloženo pro dosažení, zajištění a udržení příjmů. Ale přesvědčíte o tom při kontrole správce daně, zejména když jste díky těmto výdajům třeba ve ztrátě? Záleží jednak na druhu podnikání, nákladu a v neposlední řadě i na šikovnosti podnikatele.

Pohoštění musíte tvrdě obhájit

Typickým výdajem je pohoštění obchodním partnerům. Jako nedaňový výdaj je vylučováno, je to obecně respektované, ale v podstatě nefér. K pohodě při jednání drobné pohoštění patří.

Pokud klient vybírá mezi více kvalitními nabídkami, může se díky této doplňkové službě cítit jako VIP. A potom se to stává mojí konkurenční výhodou. Pokud bych tedy dokázala správci daně, že bez tohoto výdaje bych konkrétního klienta nezískala, měla bych velkou šanci takový náklad jako daňový ponechat.

Kdysi byla v zákoně možnost ponechat v nákladech jako daňově uznatelný výdaj dvě procenta ze zisku. Jak už to ale u nás chodí, výsledkem byla lidová tvořivost. Podnikatelé často doplňovali zásoby do domácnosti s vysvětlením, že je to například na guláš při obchodním jednání. A důsledkem bylo, že toto ustanovení ze zákona zmizelo.

Proč se volí místo reklamy dar

Sponzorování je něco mezi reklamou a darem. Hranice mezi nimi lze někdy stěží určit. Doporučuji vhodně zvolit smluvní ujednání, aby bylo na první pohled jasné, zda jde o darování, či reklamu.

Reklama je bezesporu daňovým nákladem a nemusíte řešit, co dáváte a komu. Abyste si však mohli daňově uplatnit dar, musíte ho podle zákona o dani z příjmů věnovat například na charitu, sport, obci či neziskové organizaci. U příjemce je příjem z daru zpravidla osvobozen od daně z příjmů i daně darovací, nebo neovlivní základ daně tak, aby vyšla daňová povinnost. Naproti tomu u reklamy musí příjemce vždy přijatou hodnotu zaúčtovat do svých příjmů.

Pozor na výhody z darování

Častým jevem je i poskytnutí takzvaného protiplnění. Podnikatel daruje sportovnímu klubu určitou částku a za to se mu dostane té výsady, že může jet s klubem na zahraniční zájezd. V takovém případě bývá pouze otázkou náhody, zda finanční úřad zjistí skutečný stav.

Pokud je ovšem štědrý mecenáš moc chlubivý, může se jednoduše sám prozradit. Takové chlapské tlachání v hospodě o tom, jak se optimalizují daně je cenným zdrojem informací. Správcům daně by tak možná neuškodilo zajít občas na pivo.

Sponzoring tohoto druhu ovšem není přetřásán pouze u piva. Na přetřes si některé zaručené výhody vzal i nejvyšší správní soud. V několika konkrétních případech ho zajímala zejména skutečnost, zda občanské sdružení, jehož členy jsou výhradně nejbližší rodinní příslušníci zakladatele a štědrého dárce v jedné osobě, plní svůj účel. Nabízela se totiž otázka, zda se ve skutečnosti nejedná o zastřený stav, který neslouží k naplnění charitativního účelu, ale pouze k tomu, aby si dárce mohl z daní odečíst náklady na rekreaci a osobní zájmy svoje a nejbližší rodiny.

Brožurky a propisky před úřadem obhájíte

Při prokazování výdajů nebude problém s rozdáváním reklamních brožur a letáků, ve kterých jsou uvedeny informace o firmě a jejích výrobcích a službách. Pouze v případě, že by výdaj byl významnou položkou v nákladech, bude třeba jej časově rozlišit do nejméně dvou zdaňovacích období.

Bez zvláštních problémů je také možné obhájit rozdávání drobných dárků, jejichž cena nepřesáhne částku 500 korun, které jsou opatřeny logem firmy, a které zároveň nepodléhají (s výjimkou tichého vína) spotřební dani. Typickým případem jsou různé propisovačky, diáře, kancelářské potřeby, přívěsky na klíče, apod.

Veletrh projde, u sportovní či reklamní soutěže buďte opatrní

Mnoho podnikatelů se občas vypraví na veletrh či předváděcí akci, speciálně zaměřenou na konkrétní skupinu zákazníků. Tady je třeba prokázat, kdy a kde se akce konala, vhodné je pořídit fotodokumentaci. Akce bývá spojena s prodejem nabízeného zboží. Lze tedy prokázat tržbou za prodej. Ale i když nic neprodáte, můžete výdaje daňově uplatnit. Můžete třeba nabízet nový výrobek, který si svoje místo na trhu teprve hledá. K vyhodnocení, zda akce byla přínosem, může dojít i později.

Trošku jiné je to při pořádání různých firemních akcí. Oblíbené jsou golfové a tenisové turnaje, často připojené k jiné akci. Například doprovodné akce při příležitosti Karlovarského filmového festivalu. Tady jsou vždy soustředěny výdaje na reprezentaci a výdaje na reklamu. Při vyúčtování se náklady dělí na daňové a nedaňové. Některé firmy tak oslovují svoje zákazníky a zjišťují, jak se dozvěděli o jejich nabídce. Vyhodnocení odpovědí může být jedním z důkazů, že výdaje na marketing byly účelné.

Opět platí, že pokud takové výdaje představují významnou položku v nákladech, je třeba je časově rozlišit do více období.

Reklamní soutěže musí zaručit všem účastníkům rovné podmínky, stanovení hodnotících kritérií a zaručení jejich nestranného hodnocení (například dohledem notáře). Pokud by tato podmínka nebyla splněna, vynaložené náklady by nebyly uznány jako daňové. Můžete tak pořádat třeba soutěže, kdy účastníci odpovídají na otázky o vašem zboží či službách a ze správných odpovědí jsou pak vylosováni výherci.

Pokud jde o soutěže spotřebitelské, mezi které patří třeba sbírání bodů, sbírání obalů z výrobků, také mají svá pravidla. Jde v nich především o podporu prodeje, na oplátku podnikatel slibuje výhru při splnění určitých podmínek. Například za každých deset obalů jeden výrobek zdarma.

Hodnota jednotlivé výhry přitom nesmí být vyšší než 20 000 korun a souhrn všech nepeněžitých výher za všechny takové hry během roku nesmí přesáhnout 200 000 korun. Navíc nejpozději 15 dní před tím, než podnikatel takovou akci vyhlásí, musí to oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu.

Ohlídejte zdanění výher

Pokud jako podnikatel vyhlašujete akci, kde výherci získávají odměnu, myslete i na zdanění výhry. Výhra v hodnotě do 10 000 korun je od daně osvobozená, ale výhry nad 10 000 korun je třeba danit srážkovou daní ve výši 15 procent. Daň neodvádí příjemce, ale pořadatel. To se týká peněžních i nepeněžních výher, u nepeněžních se vychází z prodejní ceny.

Jak tedy přistupovat k výdajům? I když tvrdím, že v daních není nic dostatečně šíleného, aby to nemohla být pravda, stačí občas používat obyčejný selský rozum.