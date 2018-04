Nemocenskou danit nemusíte, pozor však na uplatnění slevy na manžela

V roce 2012 jsem měl pár krátkodobých zaměstnání, střídavě jsem byl evidován na úřadu práce. Poslední zaměstnavatel za mne nechce podat daňové přiznání, protože jsem celý předchozí rok neodpracoval u něj. Jsem povinen vyplnit daňový formulář?

Důvod, který váš zaměstnavatel uvedl, sice není opodstatněný (pokud jste pobíral mzdu od více zaměstnavatelů postupně a ne najednou), ale jestliže jste jej do 15. února písemně nepožádal o provedení zúčtování a nedodal mu potřebné podklady, musíte podat daňové přiznání sám.

Dostal jsem na dohodu o provedení práce odměnu od slovenské firmy ve výši asi 900 eur. Zaměstnavatel ji zdanil částkou 182 eur. Stojím před problémem, jak a v jaké výši použít superhrubou mzdu, a tím zahrnout zdravotní a sociální pojištění do výpočtu daně.

Obecně platí, že příjem se navyšuje o pojistné ve výši 34 procent z příjmů. V případě příjmů ze zahraničí a uplatnění superhrubé mzdy je třeba vždy vycházet z konkrétní situace, zda nelze využít výjimky ze zdanění. Doporučuji konzultaci s daňovým poradcem.

Moje patnáctiletá studující dcera si v loňském roce vydělala na brigádě celkem 5 000 korun. Musí odvést z této částky daň z příjmu a podat daňové přiznání?

Záleží na tom, jakou formou si peníze vydělala. Jestli to bylo formou ostatního příjmu, nemusí nic řešit, protože nepřekročila hranici 15 000 korun za rok. Nejspíš ale šlo o DPP, tam se o srážkovou daň (u příjmů do 5 000 korun) postaral zaměstnavatel a ona s tím nic nenadělá. Pokud však podepsala prohlášení o dani a zaměstnavatel odvedl daň zálohovou, měla by šanci na její vrácení, kdyby podala přiznání a uplatnila slevu na poplatníka a studenta.

Koupila jsem byt, který pronajímám. Daňová poradkyně mi sestavila tabulku zrychlených odpisů na 30 let. Mohu tyto částky použít do daňového přiznání jako nákladovou položku? Další výdaje, které chci použít do daňového přiznání, jsou: fond oprav, pojištění domácnosti, daň z nemovitosti.

Volba způsobu odepisování je na vás. Ostatní náklady musí souviset s předmětem příjmu – daň z nemovitosti tam lze zařadit, stejně tak pojištění. U fondu oprav nejde jednoznačně odpovědět, spíše to však bude příspěvek na budoucí náklady. V takovém případě do výdajů bude patřit teprve váš podíl na konkrétních opravách, a to v poměru, jaký na vás připadá ve společenství.

Jsem zaměstnán a přivydělávám si hraním na zábavách. Jak to je s placením daní a sociálního a zdravotního pojištění? Je jiná situace u mého kolegy, který je již ve starobním důchodu?

Pokud jste zaměstnanec, nemusíte nic řešit, když si hudební činností nevyděláte víc než 6 000 korun za rok. Nad tuto hranici musíte podat daňové přiznání. Pokud jde o zdravotní pojištění, platí stejné pravidlo. U sociálního pojištění budete podávat přehled, platit však musíte, až kdybyste si hudební činností vydělal víc než 60 329 korun za rok. U kolegy, který je ve starobním důchodu, se hranice 6 000 posouvá na 15 000 korun za rok.

V roce 2012 jsem byla devět měsíců evidována na úřadu práce a pobírala podporu v nezaměstnanosti. Rovněž jsem celý rok dostávala částečný invalidní důchod I. stupně. Nevím, zda se tyto položky započítávají do příjmu z pohledu slevy na vyživovanou manželku. Příjem z nich přesáhl 68 tisíc korun.

Do vlastních příjmů se započítává podpora v nezaměstnanosti i invalidní důchod. Protože ve vašem případě je tato částka vyšší než 68 000 korun, nelze slevu uplatnit.