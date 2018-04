Kdo chce přiznat daně v práci, má už jen pár dní. Na co nezapomenout

Daňových novinek, které se projeví teď při vyplňování formulářů za předchozí rok, je za rok 2013 více. Hlavní novinka se týká zaměstnanců, kteří by jinak přiznání podávat nemuseli: kdo bral loni alespoň jeden měsíc víc než 103 536 korun hrubého, musí se s růžovými formuláři poprat sám.

Pracující důchodci, kteří k 1. lednu 2013 pobírali penzi, nemohou počítat se slevou na dani a podnikatelé s paušálem přijdou o slevy na dítě, nemohou si ani uplatnit slevu na vyživovanou manželku. Kromě toho jsou paušály nově omezeny hranicemi. Více o novinkách čtěte zde.

Zaměstnanci, nezapomeňte dodat potvrzení do účtárny

Do 15. února musíte do mzdové účtárny donést všechna potvrzení, díky kterým si můžete snížit daňový základ. Například potvrzení o darech charitě, o zaplacených úrocích z hypotéky, doklad o platbě na životní pojištění či spoření do penzijního fondu. Protože tento den připadá na sobotu, máte na to nejvyšší čas. Když nestihnete potvrzení odevzdat, o úlevu nepřijdete, ale budete si muset daňové přiznání podat sami.

Jestli si musíte nebo chcete daňové přiznání podávat sami (třeba máte přivýdělek nebo byste neradi, aby se v práci vědělo, jak vysokou máte hypotéku), oznamte to zaměstnavateli také do 15. února. Ze mzdové účtárny dostanete potvrzení o zdanitelných příjmech, abyste měli podklad pro vyplnění formulářů.

Jestli jste v průběhu roku měnili práci, od prvního zaměstnavatele si vyžádejte potvrzení a dejte ho novému zaměstnavateli ke zpracování. Termín je opět 15. únor.

Daňové přiznání musíte podávat, když:

Máte příjmy z více zaměstnání současně a peníze z některého z nich vám nezdanili srážkovou daní.

Jste zaměstnáni, ale vaše ostatní výdělky, například z podnikání či pronájmu, přesáhly 6 000 korun ročně.

Měli jste v roce 2013 alespoň v jednom měsíci příjem vyšší než 103 536 korun hrubého.

Máte příjem z podnikání, pronájmu či z takzvaných ostatních činností vyšší než 15 000 korun za rok. Pokud podnikáte, jste registrováni k dani z příjmů, ale neměli jste žádné příjmy, přiznání nepodáváte, ale musíte tuto skutečnost sdělit svému správci daně.

Vykazujete ztrátu z podnikání - sice jste neměli příjem ani 15 000 korun, ale máte ztrátu, o kterou si budete chtít zvýšit výdaje v následujícím období.

Pokud máte příjmy ze zahraničí a zároveň i ty z činnosti v tuzemsku.

Daňový formulář nevyplňujete sami, když: