Daňové přiznání za rok 2014: stáhněte si interaktivní formulář

Letošní daňové novinky se vás zatím netýkají. Nyní budete totiž vyplňovat formulář za loňský rok, respektive za zdaňovací období 2014.

Růžový formulář je na první pohled stejný, ale nějaké změny v řádcích a kolonkách tam přece jen jsou. Někde se jen mění pojmy (například u slev na dani či v příloze 1), jinde přibyly či ubyly kolonky, protože se změnil zákon.

Jako každý rok, i letos jsme pro vás připravili formulář, kde stačí vyplnit příjmy, výdaje a on vám vše potřebné spočítá sám. U obtížnějších políček se po najetí kurzoru navíc zobrazuje jednoduchá nápověda.

Formulář pro daňové přiznání za rok 2014 i s přílohami (soubor .xls pro Excel) Poznámka: jiné programy než Excel spočítají daně také správně, mohou však mít potíže například se zobrazením nápovědy, přesným tiskem nebo přenosem rodného čísla do příloh.

Hlavní změnou je znovuzavedení slevy na poplatníka pro pracující důchodce. I oni si za loňský rok budou moci odečíst z vypočtené daně částku 24 840 korun za rok. Z formuláře zmizela políčka, kde se zaškrtávalo, zda jste pobírali či nepobírali starobní důchod.

Zatímco loni (za rok 2013) museli podávat daňové přiznání všichni zaměstnanci, kteří byť jen jeden jediný měsíc platili solidární daň (více zde), nyní už tuto povinnost budou mít podle Ivany Stibůrkové ze společnosti KPMG jen ti, kteří převýší roční částku.

Další důležitou změnu přivítají rodiče malých dětí. Přibyla sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení. Slevu si bude moci stejně jako daňové zvýhodnění na dítě odečíst jeden z rodičů. Jako důkaz bude sloužit potvrzení ze školky. Na každé dítě si bude moci rodič odečíst slevu maximálně do výše stanovené minimální mzdy, což bylo loni 8 500 korun. Na rozdíl od slevy na dítě se v tomto případě nebude vyplácet daňový bonus, to znamená, že odečítat se bude pouze do výše daně.

Od ledna 2014 byl zrušen zákon o dani dědické a darovací, tyto dvě daně se převedly do daně z příjmů. Do přiznání se tak dostává nový pojem - bezúplatné příjmy. A koho se netýká zákonného osvobození, bude muset tyto příjmy zdanit. „Pokud někdo dostane darem nemovitost a tento dar nebude podle podmínek zákona osvobozen, musí příjemce daru uvést příslušné údaje v přiznání v § 10,“ říká daňová poradkyně Jana Melicharová ze společnosti KODAP.

Příjemnou novinkou je vyšší limit na odečtení darů. Za dary na dobročinnost bude možné odečítat nově 15 procent daňového základu u fyzických osob a 10 procent u právnických. Dříve byl pro obě kategorie limit 10 procent daňového základu.

Prodloužil se časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky. „Pokud budete chtít jako fyzická osoba prodat cenné papíry a neplatit daň z příjmu, budete je muset nově držet alespoň tři roky,“ připomíná Jana Melicharová a dodává, že drobní investoři se nemusejí obávat. Současně a nezávisle na plnění časového testu platí i roční limit pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů (které nesmí být předmětem obchodního majetku) ve výši 100 tisíc korun.

Kdy se daně platit nebudou

Zvýšil se motivační příspěvek, který se poskytuje žákovi nebo studentovi jako daňově uznatelná položka. U středoškoláků z dosavadních dvou tisíc na pět tisíc korun, u studentů vysokých škol z dosavadních pěti tisíc na 10 tisíc korun. „Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek,“ vypočítává Petr Frisch ze společnosti Pro Factum Consulting.

Od daně z příjmů i od odvodů sociálního a zdravotního pojištění jsou od loňského roku osvobozené příjmy za práci učňů a studentů z praktického výcviku a praktické přípravy.

A nakonec, kdo si přivydělává jen nahodile, bude mít radost. Zvyšuje se limit pro osvobození příležitostných příjmů z 20 na 30 tisíc korun ročně. Týká se všech nepodnikatelů, tedy například když příležitostně prodáte úrodu ze zahrádky, nebo nahodile pronajmete movitou věc. Netýká se příjmů pravidelných.

To jsou v kostce změny, které se přímo týkají daňového formuláře. Přehled všech si můžete přečíst zde.

Přiznání způsobem otázka-odpověď

Vedle daňového přiznání v podobě excelové tabulky je i letos možné využít alternativu. Ve speciální aplikaci odpovíte na jednoduché otázky typu „Platíte hypotéku?“, vyplníte údaje o příjmu a kompletní přiznání, za které ručí daňová poradenská firma, vám zdarma přijde e-mailem.

Průvodce pomůže vyplnit i přehled pro ČSSZ a pojišťovny pro OSVČ. Stačí v prvním kroku zaškrtnout „Jiné příjmy - příjmy z podnikání“ a ve druhém kroku pak označit políčko pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Zpracování dat podléhá zákonu na ochranu osobních údajů, pokud ovšem nechcete do aplikace uvádět své jméno, bydliště či rodné číslo, nemusíte. Daňové přiznání vyplníte anonymně, a do e-mailové schránky vám přijde jen tiskopis s vyplněnými čísly. Zbytek po vytištění dopíšete ručně.

Vyplnit, vytisknout, podepsat, doručit

Vyplněné daňové přiznání pak stačí vytisknout a doručit na finanční úřad, může být i černobílá verze na jednotlivých listech, není nutné spočítané hodnoty přepisovat do originálního formuláře ministerstva financí. Zákon totiž jen stanoví, že použitý formulář musí údaji, obsahem i grafickým uspořádáním odpovídat originálu, a to v tomto případě platí.

Pro porovnání nebo podrobnější nápovědu si můžete stáhnout oficiální formulář nebo vysvětlivky ministerstva financí.

Další pdf přílohy k dani z příjmu fyzických osob najdete na webových stránkách Finanční správy.

Pokud vám při výpočtu vyjde přeplatek, tedy budete žádat finanční úřad o vrácení peněz, počkejte s odevzdáním daňového přiznání až na únor.

Přehledy pro OSVČ

Kromě daňového přiznání má většina podnikatelů také povinnost odevzdat přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Formuláře se od loňska nijak zásadně nezměnily, u přehledu pro správu sociálního zabezpečení se měnily především „útroby“ formuláře, tedy hranice pro vyměřovací základy či výše rozhodných částek. Dobrou zprávou je, že je nebude nutné podávat výhradně elektronicky.

Pokyny k vyplnění a formuláře v pdf najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Interaktivní formulář, tak jak jste byli zvyklí z minulých let již na webu ČSSZ není, nicméně i těm, kteří nemají datovou schránku, může pro výpočet posloužit tiskopis přes e-portal, který lze pak vytisknout a odevzdat.

Tiskopisy pro výpočet zdravotního pojištění uveřejňují již tradičně na svých webech jednotlivé pojišťovny většinou v podobě interaktivních formulářů. Liší se od sebe jen záhlavím, výpočet je vždy stejný. Některé pojišťovny zatím nový formulář na svých stránkách nemají, během ledna ale bude k dispozici. Na vyplnění a odevzdání je čas do konce dubna.

Značná část Čechů odevzdává daňové přiznání na poslední chvíli: