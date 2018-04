Daně 2015: Jak zdanit honoráře a příjmy z pracovních dohod

1. Dohoda o provedení práce

Strana 2 zákl. daňového formuláře, příjmy dle § 6.

PODMÍNKOU TOHOTO typu pracovní smlouvy je, že pro jednoho zaměstnavatele nebudete pracovat více než 300 hodin během kalendářního roku. Zaměstnavatelů můžete mít víc, a dokonce i souběžně, hranice 300 hodin platí u každého z nich zvlášť.

U NĚKTERÉHO ZAMĚSTNAVATELE (je to buď jeden z těch, se kterými máte uzavřenou dohodu, nebo obvykle ten, s kým máte sjednaný hlavní pracovní poměr) máte nejspíš podepsané takzvané Prohlášení k dani. Díky tomu vám v práci strhávají zálohy na daň ponížené o slevy na dani. Toto prohlášení můžete mít podepsané vždy jen u jednoho zaměstnavatele. Obvykle to bývá u toho, kde si vyděláváte nejvíc.

PŘEDPOKLÁDEJME TEDY, že Prohlášení k dani máte podepsané u hlavního zaměstnavatele a formou DPP si přivyděláváte.

Na DPP si vyděláte do 10 000 Kč měsíčně:

Zaměstnavatel na DPP automaticky strhne 15procentní srážkovou daň a vy se již o nic nemusíte starat. Pokud máte zároveň příjmy od hlavního zaměstnavatele, ten vám pak může provést roční zúčtování příjmů, v němž k příjmům z DPP nepřihlíží. Vy nejste povinni podat daňové přiznání.

Ale pozor, i příjmy z DPP zdaněné srážkou můžete uvést v daňovém přiznání, pokud se tak rozhodnete. Vyplatí se to těm, kdo pracují jen část roku (studenti při letní brigádě, lidé na rodičovské, důchodci...).

Když podají daňové přiznání, uplatní v něm celou roční slevu na poplatníka a daň stržená srážkou se jim zčásti či zcela vrátí.

Zaměstnavatel strhne 15procentní daň - je to daň zálohová. Na konci roku (nebo po skončení práce) vám vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech. Vy si pak podáte daňové přiznání a uplatníte slevy a odčitatelné položky.

Sociální a zdravotní pojištění: Platí se v případě, že váš výdělek je vyšší než 10 000 korun za měsíc. O jeho odvod se automaticky postará zaměstnavatel, u něhož si přivyděláváte.

2. Dohoda o pracovní činnosti

Strana 2 zákl. daňového formuláře, příjmy dle § 6.

V PODSTATĚ JDE O KLASICKOU pracovní smlouvu. I tady však platí omezení - práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní doby (obvykle to je dvacet hodin, ale v případě směnných provozů to může být jinak).

O „PROHLÁŠENÍ K DANI Z PŘÍJMŮ“ platí totéž co u dohody o provedení práce - můžete ho mít současně podepsané jen u jednoho zaměstnavatele a nejspíš to bude ten, kdo je pro vás hlavní. Z dohody o pracovní činnosti odvádí zaměstnavatel 15procentní daň, je to daň zálohová. Opět vám vystaví o příjmech i odvedených zálohách potvrzení. Vy podáte daňové přiznání a uvedete příjmy z obou souběžných zaměstnání - hlavního i vedlejšího.

Sociální a zdravotní pojištění: Platí se u příjmů nad 2 500 korun měsíčně, do této částky jde o takzvanou práci malého rozsahu. Z DPČ se neodvádí zdravotní pojištění, pokud je součet měsíčních odměn u jednoho zaměstnavatele 2 499 Kč a méně. U zdravotního pojištění však musí mít zaměstnanec vždy zajištěn odvod alespoň z minimálního vyměřovacího základu z jiné činnosti (pokud nejde o osobu, pro niž minimální vyměřovací základ neplatí).

Kdo pracuje pouze na dohodu s měsíční odměnou do výše uvedených limitů, a to i klidně pro více zaměstnavatelů současně, a není státním pojištěncem (například penzista, student...), ten si musí sám platit zdravotní pojištění, v roce 2016 ve výši 1 337 Kč.

3. Honoráře

Příloha číslo 1, příjmy podle § 7.

JDE O HONORÁŘE za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize (platí i do jejich internetových obdob).

Honorář do 10 000 Kč

Zaměstnavatel rovnou strhne 15procentní srážkovou daň. Vy se nemusíte o nic starat. Neplatíte ani sociální a zdravotní pojištění.

Sociální a zdravotní pojištění: Platíte pojištění tak jako podnikatelé.

Zdravotní pojištění přitom hradíte z každého příjmu.

Sociální pojištění není třeba platit, pokud se jedná o činnost vedlejší (například honoráře pobíráte pouze příležitostně vedle zaměstnání) a vaše celkové příjmy z podnikání po odpočtu výdajů nepřesáhly 63 865 korun (údaj platný pro rok 2015).

Odborná spolupráce: Gabriela Ivanco, společnost Mazars