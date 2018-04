Daně 2015: Prodej medu, domu i zisk z akcií. Jak zdanit ostatní příjmy

1. Prodej nemovitosti

Příjem z prodeje nemovitosti je zdanitelným příjmem. Ale má to následující výjimky, které většinu prodejů z daňového režimu vyloučí.

Daň nebudete platit, pokud jste v bytě nebo v domě, který prodáváte, bydleli či ho vlastnili déle než dva roky. Ani v případě, že jste v bytě či domě bydleli kratší dobu, ale utržené peníze použijete na uspokojení svých bytových potřeb, daň platit nebudete. V takovém případě však musíte finančnímu úřadu prodej ohlásit a investici do nového bydlení doložit. Na využití osvobození máte jeden rok.

U dalších nemovitostí není prodej zdanitelným příjmem, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let.

Obě uvedené výjimky platí, když nemovitost byla vaše „osobní“ - nebyla zapsána v obchodním majetku firmy.

V případě, že prodej od daně z příjmů osvobozen není, uvedete jako příjem prodejní cenu, jako výdaj cenu, za kterou jste nemovitost koupili, plus případné výdaje spojené se zápisem do katastru, realitní provize...

OZNAČENÍ V DAŇOVÉM FORMULÁŘI: B

OTÁZKA PRO EXPERTA: Zdědil jsem byt po dědovi. Pro naši rodinu je malý, takže ho chceme prodat. Musíme čekat dva roky, abychom nemuseli z prodeje platit daň z příjmů? Nebo se počítají i léta, po která v bytě bydlel můj dědeček?

V případě dědictví se lhůta pro osvobozeni zkracuje o dobu, po kterou prokazatelně nemovitost vlastnil zůstavitel (v tomto případě dědeček). Pokud tato doba překročila pět let, bude příjem osvobozen.

2. Prodej movitých věcí

Pokud prodáváte své osobní věci (nejsou součástí obchodního majetku firmy), je příjem z jejich prodeje osvobozen.

Výjimkou je jen prodej vozidel, letadel a lodí, pokud doba mezi jejich nabytím a prodejem nepřekročila jeden rok. Když prodáváte dříve, než uplyne rok vlastnictví, daň platit budete. Samozřejmě jen v případě, že prodáváte se ziskem.

OZNAČENÍ VE FORMULÁŘI: C

OTÁZKA PRO EXPERTA: Koupila jsem přes internet v zahraničí dětské oblečení. Mému dítěti však je malé a chci ho prodat dál. Jde o zdanitelný příjem?

Pokud půjde o množství, které lze označit jako osobní spotřebu, potom bez ohledu na utrženou částku bude příjem osvobozen. Přiměřenost ale může být předmětem zkoumání ze strany správce daně. Je tedy třeba, abyste v případě, že prodáváte 10 kožichů, 30 párů bot a 15 kabelek významné značky, to prokázala jako vaši běžnou osobní spotřebu.

3. Příjmy z převodů

Nejčastěji může jít o takzvaný prodej družstevního bytu, který je ve skutečnosti převodem družstevního podílu.

U družstevního bytu platí, že pokud jste podíl vlastnili delší dobu než pět let, tak příjem nepodléhá zdanění (obdoba příjmu z prodeje nemovitosti).

Do této kategorie spadá i převod podílu ve společnosti s ručením omezeným.

OZNAČENÍ VE FORMULÁŘI: E

OTÁZKA PRO EXPERTA: V rámci privatizace obecních bytů jsem před rokem koupila byt, přesněji řečeno, stala se členkou bytového družstva. Nyní jsem se vdala a stěhuji se k manželovi. Podíl v družstvu jsem se ziskem prodala. Musím platit daň z příjmů, když jsem v bytě bydlela víc než 15 let?

Prodej obchodního podílu není prodejem bytu. Příjem z převodu práv je však osvobozen za stejných podmínek, takže ve vašem případě daň z příjmů řešit nemusíte, protože jste v bytě v předchozích letech žila.

4. Prodej cenných papírů

Nejčastěji jde o příjem z prodeje akcií, podílových listů či dluhopisů. Pokud jste cenné papíry koupili po 1. lednu 2014, musíte příjem z jejich prodeje zdanit, když doba držby nepřesáhne tři roky. Příjem bude prodejní cena, jako výdaj uvedete cenu kupní plus případné poplatky správci fondu či obchodníkovi s cennými papíry.

Příjmy z prodeje cenných papírů nemusíte danit, pokud jejich úhrn nepřesáhne 100 000 korun v daném roce.

OZNAČENÍ V DAŇOVÉM FORMULÁŘI: D

OTÁZKA PRO EXPERTA: V roce 2015 mi skončilo stavební spoření. Za ušetřených 280 000 korun jsem koupil podílové listy, ještě v tom samém roce jsem je však se ziskem 8 400 korun prodal. Mám to nějak řešit v daňovém přiznání?

Zisk není ukazatel, který o osvobození rozhoduje. Rozhodující je příjem, který fyzicky obdržíte k 31. prosinci, a ten byl vyšší než 100 000 korun. V daňovém přiznání uvedete jako příjem 288 400 korun, výdaj bude 280 000 korun, 8 400 korun zdaníte.

5. Jiné ostatní příjmy

Sem patří například příjmy ze zděděných autorských práv či bezúplatné příjmy (dědění a darování).

Dědění a dary v příbuzenské linii jsou však od daně z příjmů osvobozeny. Stejně tak jsou osvobozeny dary od nepříbuzných v hodnotě do 15 000 korun.

Jestli jste si uplatňovali daňové výhody ze životního pojištění či doplňkového penzijního spoření a smlouvu předčasně ukončili, musíte dříve (za 10 let dozadu) odečtené částky uvést jako „jiný ostatní příjem“.

OZNAČENÍ V DAŇOVÉM FORMULÁŘI: F

OTÁZKA PRO EXPERTA: Rodinná přítelkyně, které jsem vždy říkala „teta“, zemřela a uvedla mě v závěti. Nemá žádné žijící příbuzné, připadl mi majetek v hodnotě 600 000 korun. Budu platit daň z příjmů?

Osvobození se vztahuje pouze na příbuzné v přímé linii. Výjimku lze použít pouze pro případ, kdyby se jednalo o osobu, která s vámi nejméně po dobu jednoho roku žila v jedné domácnosti a byla na vás z toho důvodu odkázána výživou.

6. Příležitostná činnost

Tato skupina je asi nejčlenitější. Patří sem například:

Příležitostný pronájem movitých věcí - půjčím za úplatu auto/míchačku/ křovinořez... sousedovi, který má své rozbité (kdybych věc půjčoval opakovaně, šlo by o pronájem podle § 9).

Příležitostná výpomoc za peníze - vaření nemocnému sousedovi; jednorázová výpomoc sousedovi při stavbě či opravě domu, sekání trávy, řezání dřeva, obstarání nákupů, úklid, jednorázové poradenství, oprava televizoru...

Příležitostný prodej výrobků vlastní výroby: sousedce upletete svetr, upečete narozeninový dort, občas prodáte přes web vyrobené náušnice, svaříte sousedovi mříž do okna, vyrobíte na zakázku dřevěný stůl... Patří sem například i prodej domácích mazlíčků (štěňata, koťata, potkani...).

Prodej přebytků ze zahrádky. Ten se dá začlenit do kategorie zemědělská výroba a jako u jediného „ostatního příjmu“ se u něho může uplatnit paušální výdaj 80 % (jinak je třeba uplatňovat vždy jen skutečné a evidované výdaje). Může jít o prodej ovoce a zeleniny, ale třeba i sazeniček rajčat, když jste jich vypěstovali víc, než vaše zahrádka pojme. Patří sem i prodej vajec, když vaše slepice hodně nesou, nebo prodej králíků, když se jich narodilo víc, než se vejde do králíkárny.... Do této kategorie patří i příjem z chovu včelstev, který má však poněkud zvláštní režim. Nezávisle na tom, kolik medu z jednoho včelstva prodáte, zákon počítá s tím, že příjem z jednoho včelstva je 500 korun, a tak příjem až z 60 včelstev je od daně z příjmů osvobozen, protože se vejde do zmíněného limitu 30 000 korun, do kterého jsou „ostatní příjmy“ osvobozené.

OZNAČENÍ VE FORMULÁŘI: A

OTÁZKA PRO EXPERTA: Mám 30 včelstev, a tak by měl být příjem z nich osvobozen. Ale současně jsem měl příjmy za to, že jsem sousedovi hlídal dům a pečoval o zahradu v době, kdy byl v zahraničí (za to jsem dostal 20 000). Budu uvádět v přiznání příjem za včely, když do 60 včelstev jsou příjmy osvobozené?

Ve vašem případě jde o součet různých příjmů. Pro včelaře je stanoveno, že bez ohledu na skutečně utrženou částku za med se použije paušální příjem za 1 včelstvo 500 Kč. Příjmem je tedy 30x 500 = 15 000 korun. Plus 20 000 za výpomoc pro souseda. Celkem je součet nahodilých příjmů 35 000 Kč a částka bude uvedena v daňovém přiznání. Pokud by k příjmu pro souseda byly vynaloženy doložitelné související výdaje, lze je uplatnit do výše příjmu, v tomto případě maximálně 20 000 korun.

Na otázky čtenářů odpovídá Blanka Marková, daňová poradkyně ekofi.cz.