Daně 2015: jak přiznat příjmy bez chyb. Otázky, které vás zajímají

Jsme manželé, máme dvě děti. Protože máme každý svůj bankovní účet, dohodli jsme se, že každý budeme uplatňovat daňové zvýhodnění na jedno dítě. Jak je to s výší tohoto zvýhodnění? Je jedno dítě „první“ a druhé „druhé“? Nebo oba odečteme shodně 13 404 korun?

Manželé se musí dohodnout, které dítě je „první“, například to starší, které bude uplatňovat otec, a na něj si odečte částku ve výši 13 404. Druhé dítě, tedy to mladší, bude pak uplatňovat matka a ta si odečte částku ve výši 15 804 korun.

Syn loni ukončil v řádném termínu magisterské studium na vysoké škole k 3. 6. 2015. Do kterého měsíce mohu uplatnit daňové zvýhodnění?

Daňové zvýhodnění můžete využít za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny předpoklady pro jeho uplatnění, tedy byl syn studentem. V tomto konkrétním případě tedy i za červen.

Začal jsem podnikat od června 2015, předtím jsem byl nezaměstnaný. V jaké výši mohu uplatnit slevu na poplatníka?

Slevu na poplatníka můžete uplatnit v plné výši 24 840 korun. Bylo by tomu tak i v případě, že byste podnikal či pracoval jen pouhý jeden měsíc v roce. Ostatní slevy a zvýhodnění se uplatňují jen v poměrné části za měsíce, po které byly splněny podmínky, pouze sleva na poplatníka je uplatněna celá.

Jsem důchodce, člen představenstva bytového družstva s měsíční odměnou 2 000 korun na dohodu o provedení práce. Z odměny mi sráží daň 15 procent. Mám tento příjem ještě nějak danit a budu muset platit sociální a zdravotní pojištění?

Příjem je již zdaněn srážkovou daní, takže vám z něj neplynou žádné další daňové povinnosti. Nebudete platit ani žádné sociální a zdravotní pojištění. Pokud byste se rozhodl podat daňové přiznání, uvedl byste příjem 24 000 korun (12x 2 000) jako příjem podle § 6. Vypočtená daň z příjmů by byla 3 600 korun (tu už za vás zaměstnavatel odvedl). Vy byste však uplatnil slevu na poplatníka a vyšla by vám daň 0 korun. Zaplacenou daň byste na základě žádosti v daňovém přiznání dostal zpět.

Sociální a zdravotní pojištění byste ani v tomto případě neplatil. Pro rok 2016 požádejte zaměstnavatele, aby vám uplatňoval slevu na dani na poplatníka již v průběhu roku 2016, podepíšete tedy prohlášení, že tuto slevu neuplatňujete jinde, a budete mít na konci roku 2016 méně práce, protože nebudete muset podávat daňové přiznání.

Jsem zaměstnaný, mám pojistku a dostal jsem pojistné plnění 20 000 korun z důvodu úrazu. Musím tuto částku zahrnout do ostatních příjmů?

Toto pojistné plnění z úrazového pojištění nebudete zahrnovat do svých příjmů. Pokud by ale šlo například o náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, tento příjem by dani podléhal.

Dcera studuje VŠ kombinovanou formou. Pracuje při studiu na hlavní pracovní poměr. Mohu si na ni uplatnit daňové zvýhodnění? Může i dcera uplatnit slevu na studenta?

Slevy na dani a zvýhodnění lze uplatnit, jestliže jde o soustavnou přípravu na budoucí povolání. Záleží tedy na tom, jak je studijní program koncipován samotnou školou.

Pokud studentům poskytují takzvaný status studenta, lze slev a zvýhodnění u kombinovaného studia na VŠ využít. Řada škol však takové programy zahrnuje do celoživotního vzdělávání a pak využití výše uvedených slev není možné.

Návodem pro správné řešení může být i stanovisko školy, pokud student žádá o potvrzení toho, že spadá do statusu studenta.

Je třeba zdůraznit i to, že nikdy není možné využít slevy na studenta a daňového zvýhodnění na dítě, pokud dítě studuje dálkově, distančně, večerně nebo kombinovaně střední školu, je současně výdělečně činné nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Nezaplatím z odpočtu znovu daně? Jak se vyplácí přeplatek daně za penzijní i životní pojištění? Dává se to do výplaty, nebo se to vyplácí jinak? Bojím se, že budu z přeplatku zase platit daň.

V případě uplatnění odpočtu příspěvků na penzijní připojištění (například 12 000 korun jako nejvyšší možné částky v případě zaplacení celkových ročních příspěvků ve výši 24 000 korun) bude vaše daňová povinnost snížena (o 12 000x 15 % = 1 800 korun). Pokud si podáváte přiznání sami, bude vám tento daňový přeplatek vrácen. V případě, že zúčtování daně dělá váš zaměstnavatel, navýší vám čistou výplatu o tuto částku. Z vráceného daňového přeplatku se již žádná další daň neplatí.

Můžeme odepsat dvě hypotéky? Máme byt v osobním vlastnictví, ve kterém bydlíme a financovali jsme ho hypotékou. Loni jsme koupili pozemek, také na hypotéku. Letos na něm pro sebe začneme stavět rodinný dům. Byt i pozemek vlastníme v SJM. Odpočet úroků si bude uplatňovat manžel. Může uplatnit za minulý rok úroky z obou úvěrů - jak za byt, tak za pozemek?

V případě, že obě nemovitosti budou použity k trvalému bydlení vás, vašich potomků, rodičů nebo prarodičů, pak lze uplatnit odečet z obou hypotečních úvěrů do maximálně povoleného limitu, což je 25 000 za měsíc/300 000 za rok.

Jak na slevu na dítě při střídavé péči? Jsem rozvedená. S bývalým manželem máme syna ve střídavé péči. Já jsem na rodičovské s druhým dítětem, které mám s novým manželem. Jak to bude s daňovým zvýhodněním na syna z prvního manželství? Může si celý rok uplatnit bývalý manžel (i když část roku žil syn se mnou)? Já nemám příjmy, od kterých bych slevu odečetla - kdybychom si „měsíce vyživování“ dělili, může si slevu na mého syna uplatnit můj současný manžel?

Daňové zvýhodnění v případě střídavé péče je komplikované a musí respektovat dohodu rodičů nebo soudu ohledně střídavé péče. Vyživované dítě podle soudních judikátů může být příslušníkem pouze jedné domácnosti. Pro posouzení existence společné domácnosti je přitom rozhodující vždy skutečný stav.

Ze zákona o daních z příjmů lze dovodit, že daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit ten poplatník, který bude dítě vyživovat ve své domácnosti na počátku daného kalendářního měsíce. V případě vašeho stávajícího manžela platí, že pokud daný měsíc dítě z předchozího manželství bude žít u vás v domácnosti, nic nebrání vašemu stávajícímu manželovi si uplatnit daňové zvýhodnění.

Přestože to může být z praktického hlediska obtížné, lze v této situaci doporučit vzájemně se dohodnout (bývalý manžel, stávající manžel, matka dítěte), aby faktický stav odpovídal uplatněnému daňovému zvýhodnění a za každý měsíc byl odečet uplatňován pouze jednou.

Na otázky odpovídal Martin Houska, daňový poradce a člen ACCA a Jana Skálová, partnerka TPA Horwath