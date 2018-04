Daně 2015: Kdo má nárok a jak uplatnit slevu na manželku a školkovné

Jakou slevu na manželku či manžela lze za rok 2015 uplatnit a za jakých podmínek?

Sleva na manželku (manžela) za celý kalendářní rok 2015 činí 24 840 korun, pokud manželka (manžel) za celý rok nemá vlastní příjem přesahující 68 tisíc korun. V případě, že je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, sleva se zvyšuje na 49 680 korun.

Daňovou slevu lze uplatnit jen na manželku nebo manžela, nikoliv na družku či druha, i když spolu partneři žijí v jedné domácnosti několik let. Při uzavření manželství během roku je pak možné uplatnit daňovou slevu v poměrné výši, a sice za všechny měsíce, kdy je podmínka manželství splněna na začátku měsíce. V případě, že bylo manželství uzavřeno například 8. srpna 2015, slevu je možné uplatnit až od měsíce září, tedy za čtyři měsíce roku 2015, a to ve výši 8 280 korun (daňová sleva 24 840 Kč : 12 měsíci = 2 070 Kč krát čtyři měsíce = 8 280 Kč, pozn. red.).

Co se nezapočítává do vlastního příjmu manžela či manželky. A kdo tuto slevu nejčastěji uplatňuje?

V praxi uplatňuje slevu zpravidla manžel na manželku, a to nejčastěji během její rodičovské dovolené.

Do ročního limitu 68 000 korun se nezapočítává celá řada dávek či příspěvků. Nejtypičtějším příjmem, který se do vlastního příjmu nezapočítává, je rodičovský příspěvek, stejně jako ostatní dávky státní sociální podpory. Dále se nezapočítávají například státní příspěvky na produkty III. důchodového pilíře, stavební spoření nebo příspěvek na péči.

Co se nezapočte do rozhodného příjmu dávky státní sociální podpory,

dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

dávky osobám se zdravotním postižením,

dávky pomoci v hmotné nouzi,

příspěvek na péči, sociální služby,

státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,

stipendium poskytované studujícím a soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Co se naopak do rozhodného příjmu započte?

Vlastními příjmy manželky (manžela) se rozumí úhrn všech příjmů nesnížených o daňové výdaje (hrubé příjmy), včetně příjmů podléhajících srážkové dani, příjmů od daně osvobozených nebo příjmů, které nejsou předmětem daně (vyjma úvěrů a zápůjček). Do vlastního příjmu se počítají nemocenské dávky, a to včetně mateřské, důchodu nebo podpory v nezaměstnanosti. Pokud je manželka či manžel, na kterého je uplatňována sleva, zároveň osoba samostatně výdělečně činná, zde je třeba si dát pozor. Do limitu se mu počítá hrubý příjem a nikoli zisk.

Jakou formou je nutné doložit příjem manželky?

Nárok na uplatnění slevy na manželku je nutné doložit písemným čestným prohlášením manželky, že její příjem v roce 2015 nepřekročil částku 68 tisíc korun. Zaměstnanci, za které provádí roční zúčtování daně zaměstnavatel, musejí doručit čestné prohlášení mzdové účetní do 15. února. Pokud si daňový poplatník podává daňové přiznání sám, základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016. Čestné prohlášení se přikládá vždy jako jeho povinná příloha.

Jak se tomu u školkovného?

Za rok 2015 je možné uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení, takzvané školkovné. Maximální částka školkovného je stanovena legislativou, proto i při skutečných výdajích například 20 tisíc korun je možné uplatnit školkovné za rok 2015 na jedno dítě pouze ve výši 9 200 korun. Na dvě děti je tedy možné uplatnit školkovné až ve výši 18 400 korun.

Kdo může školkovné uplatnit a za jakých podmínek?

Školkovné na dítě žijící ve společné domácnosti může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Nárok na slevu je též potřeba doložit písemným potvrzením od školky, v němž by mělo být uvedeno jméno a příjmení dítěte, adresa, rodné číslo, skutečně vynaložená částka školkovného za celý rok, pro koho se potvrzení vystavuje, datum a podpis zodpovědné osoby. Písemné potvrzení je opět buď součástí ročního zúčtování daně, nebo daňového přiznání.

Co když ale sleva na manželku a školkovné budou vyšší, než je daňová povinnost?

Sleva na manželku a školkovné snižují daňovou povinnost za celý rok pouze do nuly. Uplatněním těchto slev tedy nemůže vzniknout nárok na daňový bonus jako v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Daňový přeplatek za rok 2015 z důvodu uplatnění slevy na manželku a školkovného mohou tedy obdržet pouze ti zaměstnanci, kteří během roku zaplatili formou záloh na dani z příjmu nějakou částku.

Modelový příklad: Bezdětný zaměstnanec má hrubou měsíční mzdou 17 600 korun

Za rok 2015 platil měsíční zálohy na dani z příjmu ve výši 1 470 korun, což za celý rok činí 17 640 korun.

ve výši 1 470 korun, což za celý rok činí korun. Jeho manželka pobírala invalidní důchod, její příjem nepřesáhl za celý rok 2015 limit 68 tisíc korun. Uplatní-li manžel slevu na manželku ve výši 24 840 korun, vznikne mu nárok na daňovou vratku v hodnotě 17 640 korun, tedy ve výši zaplacených záloh během roku 2015.

Kdy obdrží takový zaměstnanec daňový přeplatek?

Zaměstnanec, za kterého provádí roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatel, obdrží daňový přeplatek nejpozději se mzdou za březen 2016. Zaměstnanec, který si podává daňové přiznání sám a má na vratku daně nárok, obdrží peníze do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání. A to na bankovní účet, který uvede v daňovém přiznání na straně čtyři dole. Ale pozor. Měsíční lhůta pro zaslání peněz běží až od 1. dubna, kdo podá daňové přiznání dříve, například již v únoru, neznamená to, že daňový přeplatek obdrží dříve.