Daně 2015: pohlídejte si potvrzení, která sníží daně až o tisíce korun

Máte-li životní pojištění, penzijní připojištění, úvěr ze stavebního spoření nebo splácíte hypotéku, v těchto dnech by do vaší poštovní schránky mělo od finančních institucí přijít potvrzení na daňové úlevy. Pokud vám „potvrzení na daně“ nepřijde do konce ledna, ihned kontaktujte danou finanční instituci.

Jestliže za vás dělá daňové přiznání zaměstnavatel, podklady na daňové úlevy odevzdejte do mzdové účtárny. V případě, že podáváte daňové přiznání sami, nezapomeňte tato potvrzení připojit k růžovému formuláři jako přílohu.

Životní pojištění Ušetříte až 1 800 korun za rok

Produktů z řady životního pojištění je mnoho, ale daňová podpora se vztahuje jen na část z nich. Musí jít o tzv. rezervotvorný produkt, tedy takový, který tvoří finanční rezervu. Slouží nejen k pojištění, ale i ke spoření prostřednictvím investic do podílových fondů. Ačkoli spoléhat se na toto pojištění jako na cestu ke spoření není vhodné. Pojišťovny totiž uplatňují řadu poplatků a za předčasné ukončení si zpravidla hodně připlatíte.

Stát chce motivovat ty, kteří myslí na svůj důchod i na vlastní pojištění pro případ smrti. Za určitých podmínek umožňuje snížit si daňový základ o 12 tisíc korun, to znamená, že tak každý rok ušetříte 1 800 korun (15 procent z 12 tisíc korun).

Kdy platí daňové zvýhodnění životního pojištění:

Myslete na budoucnost Nechte si zdarma srovnat nejvýhodnější akční nabídky a vyberte životní pojištění, které je pro vás nejvýhodnější. Zajistíte tak budoucnost svou i vašich blízkých.

Smlouva musí být sjednaná minimálně do 60 let

Smlouva musí být sjednaná minimálně na 5 let

Smlouva neumožňuje mimořádné výběry (tzv. částečné odkupy)

Daňově odečíst lze jen platby za pojištění pro případ smrti a platby na tzv. investiční složku. Další připojištění již daňově uznatelná nejsou.

Příklad

Janovi je 35 let a má sjednané investiční životní pojištění. Měsíčně platí 1 250 korun (tedy 14 400 korun za rok). Riziko smrti má pojištěné na jeden milion korun, trvalé následky úrazu také na jeden milion korun a denní odškodné při úrazu na 300 korun za den. Pojišťovna mu zaslala potvrzení nikoli na 14 400 korun, ale pouze na 9 300 korun. Proč tomu tak je?

Komentář

Pojišťovna chybu neudělala. Janova měsíční platba 1 250 korun se v pojišťovně rozdělí na několik menších částek: na platbu za pojištění pro případ smrti, na platbu za pojištění trvalých následků úrazu, na připojištění denního odškodného a pak na tzv. investiční složku. Pojišťovna si také strhává řadu poplatků, například za vedení smlouvy, inkasní poplatek.

Jan může daňové výhody využít pouze za platbu na pojištění pro případ smrti a na tzv. investiční složku. Pojišťovna tedy sečetla tyto dvě částky (pojištění pro případ smrti + investice) a zaslala potvrzení o zaplaceném pojistném ve výši 9 300 korun. To je třeba do 15. 2. odevzdat zaměstnavateli, který pro něj zpracovává daňové přiznání. Kdyby Jan podnikal, daňové potvrzení by předal své účetní, v případě že si dělá daňové přiznání sám, odevzdá potvrzení finančnímu úřadu jako přílohu k růžovému formuláři.

Penzijní připojištění Za rok 2015 ušetří také 1 800 korun

Penzijní připojištění, respektive nové doplňkové penzijní spoření patří do tzv. třetího důchodového pilíře. Patří u nás mezi nejvyužívanější finanční produkty, má ho skoro pět milionů lidí. Je určeno ke spoření na důchod, proto jej stát podporuje. Lidé si mohou od základu daně odečíst 12 tisíc korun, konečná finanční úspora pak činí 1 800 korun za rok. Není to jediná výhoda od státu, který jej podporuje částkou až 230 korun měsíčně.

Investice pro klidné stáří Již pár stovek vám může v budoucnosti ulehčit finanční situaci. Využijte zdarma srovnání nabídek a vyberte pro vás tu nejvýhodnější.

Snížit si každý rok daňový základ až o 12 tisíc ovšem nemůže každý. Tento daňový benefit se týká pouze těch, kteří si na své penzijko poslali za rok více než 12 tisíc korun. Měsíční platba dva tisíce korun zaručí, že získáte nejvyšší státní příspěvek (230 korun) a zároveň máte nárok na nejvyšší daňovou výhodu.

Výše měsíčního státního příspěvku ve III. pilíři (v Kč) Měsíční úložka 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Státní příspěvek 0 0 90 110 130 150 170 190 210 230

Příklad

Čtyřicetiletá Alexandra má sjednané „staré“ penzijní připojištění. Na svou smlouvu si posílá každý měsíc 500 korun. Nyní se Alexandra zlobí, že jí z penzijní společnosti stále nic nepřišlo. Proč?

Komentář

Nejde o chybu na straně finanční instituce. Alexandra nesplnila podmínky pro čerpání daňových výhod, které stanovuje zákon – na svou smlouvu posílá málo a na daňové výhody nedosáhne. Od státu proto dostává jen státní příspěvek ve výši 130 korun měsíčně. Potvrzení na daně nedostanou všichni, kteří si na penzijní produkty posílají každý měsíc jen tisíc korun, nebo méně.

Úvěr na bydlení Ušetří až 45 tisíc korun

Stát prostřednictvím daňových předpisů velmi štědře podporuje také klienty bank a stavebních spořitelen. Podpora se týká těch, kteří mají úvěr u stavební spořitelny nebo hypotéku u banky. Půjčka na bydlení dokáže snížit daňový základ až o 300 tisíc korun. Konečná úspora tedy může činit až 45 tisíc korun za rok.

Ani v tomto případě ji však nezíská automaticky každý. Důležité je, aby byl úvěr určen na financování bytových potřeb. Pokud jste si půjčili na dovolenou, vánoční dárky nebo na nové auto, žádnou daňovou podporu nečekejte. Daňově si nepolepší ani ti, kteří mají například americkou hypotéku – tedy úvěr, který nemusí sloužit pro řešení bytových potřeb. Banka jim sice zašle „daňové potvrzení“, ale klienti jej využít nemohou, protože tím neřeší své bytové potřeby. Využít slevu nesmí ani ten, kdo hypotékou financuje byt určený na pronájem či investici.

Příklad

Třicátnice Romana si koupila na hypotéku byt a žije v něm. Na úrocích v roce 2015 zaplatila 79 345 korun. Ale potvrzení od banky o zaplacených úrocích ale nedorazilo. Co teď?

Komentář

Potvrzení je už pravděpodobně na cestě. Vyplatí se zavolat na infolinku banky a prověřit aktuálnost kontaktních údajů, které Romana bance nahlásila. Často se stává, že se lidé přestěhují, ale zapomenou v bance změnit své kontaktní údaje.

Co dělat, když potvrzení do konce ledna nedorazí