Za pozdě přiznanou nulovou daň už nebude pokuta 500 korun

Finanční úřady už nebudou pětistovkovou pokutou trestat opozdilce, kteří pozdě přiznali malou nebo nulovou daň. Jen loni od nich stát takto vybral 138 milionů korun. Přísná pokuta platila dva roky.

Nejčastějším případem je přiznání k dani z nemovitosti, které se podává hlavně ve chvíli, kdy se změní vlastník nemovitosti, a to do konce ledna následujícího roku. Zapomene-li je majitel do té doby podat, i když má přiznat třeba jen 500 korun z chaty, ještě loni ho finanční úřad potrestal pětistovkou. Nově ne.

Daň z příjmu Daňové přiznání za rok 2012: stáhněte si interaktivní formulář

Pokuta nyní naskakuje pouze rychlostí 0,05 % daně denně, tedy ve zmíněném příkladu 25 haléřů denně. A dokud nedosáhne alespoň 200 korun, finanční úřad ji ani nevyměří a od nikoho chtít nebude. Teoreticky by se tak dotyčný mohl beztrestně zpozdit až o dva a čtvrt roku.

Původně chtělo ministerstvo financí pokuty zmírnit až od roku 2015, loňská novela daňového řádu novinku předsunula na 1. ledna 2013. Ministerstvo tak chtělo rozlišit daňové opozdilce a ty, kteří daň zaplatit nechtějí. "Dojde k odstranění leckdy nepoměrně vysokého postihu za opožděné podání daňových přiznání, například u daně z nemovitostí," uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Daňový kalendář Dokdy přiznat daně Daň z nemovitosti

Daň za rok 2013 je třeba přiznat do konce ledna, zaplatit do konce května, nepřesáhne-li pět tisíc korun.

Daň za rok 2013 je třeba přiznat do konce ledna, zaplatit do konce května, nepřesáhne-li pět tisíc korun. Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Do 2. dubna 2013 podat přiznání za rok 2012, pokud má poplatník daňového poradce nebo povinný audit, přiznání podává do konce června. Ve lhůtě pro přiznání je třeba zaplatit i případný daňový nedoplatek.

Podle Generálního finančního ředitelství byla v roce 2011 uložena pokuta ve výši 500 korun celkem 100 120 fyzickým i právnickým osobám, a loni dokonce 276 806 daňovým subjektům.

Proč počet pokutovaných z roku na rok tak masivně narostl? "Neanalyzovali jsme to, ale důvodů může být řada. Například skutečnost, že v roce 2011 lidé podávali přiznání do lhůty, pak si zvykli na pět dnů bez pokuty a nepodařilo se jim to dodržet," spekuluje Petra Homolová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Opozdilci mají totiž možnost bez sankcí dodat přiznání na finanční úřad do pěti pracovních dní od řádného termínu. Teprve pak začínají úředníci vyměřovat pokuty za každý den zpoždění. Mnoho lidí se tak spolehlo na poštovní razítko z pátého dne po termínu, jenže finanční úřad musí mít v tu dobu přiznání už u sebe.

Nulová daň s pokutou

S pokutou tak má zkušenost řada lidí, kteří zapomněli, že i nulovou daň musí včas přiznat. "S několikaměsíčním zpožděním a na výzvu finančního úřadu jsme podali vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance, kterého už jsme dávno neměli. Byla vyměřena daň nula, ale přišel nám platební výměr na pokutu 500 korun," říká Antonín C., jednatel internetové kavárny z Prahy.

"Měl jsem podat přiznání k dani z příjmů za naše společenství vlastníků na nulovou daň. Zapomněl jsem na to, platil jsem hned pětistovku," říká Jaroslav M. z Prahy. Kdyby se dotyčným něco podobného stalo letos, žádnou pokutu platit nebudou. Od pokut však berňáci neupustili definitivně. Pokud dotyčný daňové přiznání či vyúčtování nepodá vůbec, například ani po výzvě, dostane pokutu na horní hranici – tedy ve výši pět procent stanovené daně, nejméně však 500 korun. A to i kdyby pro nekomunikujícího poplatníka byla vyměřená daň nulová. Maximum pokuty za opožděné přiznání je 300 tisíc korun.

Kromě pokuty za opožděné reportování daně finančnímu úřadu mohou být opozdilci a neplatiči daně potrestáni i penále za daňový doměrek či úrokem z prodlení za pozdní zaplacení nebo tím, že berní úředník stanoví daň podle zvolených pomůcek.

Do roku 2010 mohl opozdilec pokutu dostat, ale také nemusel. Mohla dosáhnout až deseti procent daňové povinnosti, záleželo však na libovůli daňového úředníka, jestli pokutu udělí, nebo ne. Teď platí stejná pravidla pro všechny a úředníci pokuty musí udělit vždy, pokud to zákon stanoví.