Daně - a jak na ně?

, aktualizováno

S blížícím se jarem čeká mnohé z nás nemilá povinnost - vyrovnat se státem daňové povinnosti za minulý rok. Více než finanční újma je ovšem mnohdy horší administrativa, která je s tímto "vyrovnáváním účtů" spojená. Například s formulářem daňového přiznání za rok 2001 je to jako s Einsteinovou teorií relativity. Laik nechápe, odborník pochybuje a jeho autor, je-li soudný, se musí divit, co to vlastně stvořil. Toho, kdo měl s daňovým přiznáním problémy již loni, čekají letos krušné chvíle.