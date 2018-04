Daně čekají změny

Právo stanovit a vybírat daně zůstane pravomocí České republiky, protože je základem a součástí národní suverenity jednotlivých členských států unie. Stejně jako v ostatních oblastech však bude i v daňové nutné, aby národní zákonodárství České republiky bylo dáno do souladu s právem Evropské unie, to jest zejména s příslušnými nařízeními a směrnicemi.

Změny lze očekávat na národní úrovni ve formě novelizací zákona o daních z příjmů. V únoru parlament zamítl takzvanou Euronovelu tohoto zákona, která měla upravit oblast daní z příjmů tak, aby byla v souladu s právem EU. Některé potřebné změny týkající se zejména směrnic EU nebyly v Euronovele zahrnuty, proto je nyní připravován její nový návrh. Ten by měl nabýt účinnosti nejpozději 1. ledna 2004, to jest těsně před plánovaným vstupem České republiky do Evropské unie.

Původní Euronovela neobsahovala zásadní změny v systému zdanění fyzických osob, a to ani u osob, které mají příjmy ze závislé činnosti (tj. zaměstnanců), ani u těch, které podnikají a pobírají příjmy z podnikání a ostatní samostatné výdělečné činnosti. Euronovela nepředpokládala ani změny v daňových sazbách platných pro fyzické osoby. V průběhu diskuse v parlamentu se však objevily návrhy na zásadní změny v daňových sazbách. Z tohoto důvodu nyní nelze jednoznačně říci, jaké konkrétní dopady bude připravovaná Euronovela v oblasti zdanění fyzických osob mít.