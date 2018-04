Příjmy z kouzlení či prodeje známek danit nemusíte, vysoký důchod ano

1 Sleva pro penzisty

Otázka: Mohu si jako důchodce, který si přivydělává, odečíst slevu na poplatníka?

Odpověď: Ano, je to možné. Slevu 24 840 korun uplatníte jako všichni ostatní poplatníci na řádku 64 daňového přiznání.

2 Sleva za rok 2013

Otázka: V daňovém přiznání 2013 jsem neuplatnil jako pracující starobní důchodce slevu na poplatníka, protože to nebylo možné. Teď jsem se dozvěděl, že to jde nějak dodatečně. Mohu to udělat v daňovém přiznání za rok 2014?

Odpověď: V daňovém přiznání za rok 2014 zohledníte pouze slevu za rok 2014. Můžete však podat finančnímu úřadu dodatečné daňové přiznání za rok 2013 a v něm slevu na poplatníka za daný rok zohlednit.

3 Zdanění důchodu

Otázka: Mám poměrně vysoký důchod, 18 tisíc korun měsíčně. Slyšela jsem, že se nadprůměrné důchody musí danit. Jak mám postupovat?

Odpověď: Důchody do limitu 306 000 korun za rok 2014 (331 200 korun za rok 2015) jsou od daně z příjmů osvobozené. Do uvedeného limitu se vejdete, váš důchod tedy danit nemusíte. Pouze v případě, že by vaše penze byla vyšší než uvedené limity, musela byste peníze nad touto hranicí uvést do daňového přiznání jako ostatní příjem (příloha 2, příjmy podle § 10). Vzhledem k možnosti využití slevy na poplatníka však reálně placení daně nehrozí.

4 Vysoké vedlejší příjmy

Otázka: Jsem v penzi a vedle toho podnikám. Loni se mi dařilo, budu zdaňovat přes milion korun. Slyšel jsem, že je nutné v takovém případě danit i starobní důchod.

Odpověď: Máte pravděpodobně na mysli novelu zákona o dani z příjmů, která je platná od 1. 1. 2015, v této novele je stanoveno, že starobní důchod podléhá zdanění v případě, že základ daně ze zaměstnání, podnikání a pronájmu dohromady je vyšší než 840 000 korun za rok.

Na rok 2014 se však toto ustanovení nevztahuje, a pokud tedy váš důchod za rok 2014 nepřevyšuje 306 000 korun, zdaňovat jej nebudete. V souvislosti s novelou o zdaňování důchodů platnou od roku 2015 upozorňuji, že limit 840 000 korun se vypočítá ze základů daně, tedy příjmů po odpočtu výdajů.

5 Daň u krátkodobé brigády

Otázka: Jsem v důchodu. V létě jsem byla na brigádě, zaměstnavatel prý odvedl srážkovou daň a já se nemám o nic starat. Nejsem si však jistá, jestli za mě uplatnil slevu na poplatníka. Dá se s tím něco dělat?

Odpověď: Pokud zaměstnavatel uvádí, že odvedl srážkovou daň, pak nemohl uplatnit slevu na poplatníka. Z informace o odvedené srážkové dani také vyplývá, že jste u zaměstnavatele nepodepsala Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (takzvané růžové prohlášení). Doporučuji požádat zaměstnavatele o Potvrzení o příjmech za rok 2014 a podat daňové přiznání.

6 Odpočty v penzi

Otázka: Pobírám starobní důchod. Za leden 2014 jsem měl příjem od zaměstnavatele se zdaněním 8 915 korun. V průběhu roku jsem pak měl ostatní příjmy 750 korun za výpěstky ze sadu a také jsem prodal část své filatelistické sbírky za 24 950 korun. Mohu v daňovém přiznání za rok 2014 odečíst od základu daně slevy 12 000 korun za penzijní a životní pojištění, z daně pak slevu na poplatníka 24 840 korun a musím zdanit ostatní příjmy? Co zdravotní a důchodové pojištění?

Odpověď: Vámi popsané příjmy byste vůbec nemusel v žádném daňovém přiznání uvádět. Je však pro vás výhodné daňové přiznání podat, protože jenom tak můžete požádat o vrácení zaměstnavatelem sražené 15 procentní daně. V přiznání uvedete roční slevu na dani ve výši 24 840 korun. Sleva je vyšší než vypočtená daň.

Do řádku 84 napíšete výši sražené daně uvedenou na potvrzení od zaměstnavatele. Nárok na uplatnění slevy za zaplacené penzijní a životní pojištění máte, ale je zbytečné je uvádět, protože základní sleva na dani pokryje celou vypočtenou daň. Pojistné sociální ani zdravotní z tohoto druhu příjmů nevzniká.

7 Paušál a vyživovaná manželka

Otázka: Jsem v penzi, přivydělávám si pronájmem a výdaje uplatňuji paušálem 30 procent. Slevu na sebe jako na poplatníka 24 840 korun si odečíst mohu, ale jak je to se slevou na manželku, jejíž důchod nepřesahuje 68 000 korun za rok?

Odpověď: Nelze uplatňovat slevu na vyživovanou manželku, pokud uplatňujete výdaje paušálním způsobem a nemáte další zdanitelné příjmy. Uplatnění slevy na manželku by bylo možné, pokud byste pracoval a váš základ daně ze závislé činnosti byl vyšší než základ daně z pronájmu.

8. Přivýdělek zaměstnance a důchodce

Otázka: Vystupuji jako kouzelník na různých akcích. Pokud je tento příjem jako jediný, nemusí se zdaňovat do 6 000 korun ročně pro zaměstnance a do 15 000 korun pro důchodce?

Odpověď: Ano, je to tak.

9 Odměna v bytovém družstvu

Otázka: Jsem důchodce, člen představenstva bytového družstva s měsíční odměnou 2 000 korun a současně dělám na dohodu o provedení práce topiče s měsíční odměnou 2 400 korun. Z obou odměn je mi odváděna srážková daň 15 procent. Jak zdaním oba příjmy? Budu muset platit sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď: Oba příjmy jsou již zdaněny srážkovou daní, takže vám z toho neplynou žádné další daňové povinnosti. Nebudete platit ani žádné sociální a zdravotní pojištění.

10 Prodej sbírky

Otázka: Prodal jsem sbírku známek, musím příjem nějak danit? Sbírka vznikala léta, jak mám vyčíslit výdaje, když nemám doklady o koupi všech známek?

Odpověď: Fyzické osoby mají od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí, které nebyly součástí jejich obchodního majetku, tedy s nimi nepodnikaly. Ve vašem případě i prodej známek bude od daně osvobozen. Toto osvobození se týká věcí ze soukromého majetku, šatstva, šperků, sbírek obrazů či nádobí. Nepotřebujete tedy žádné doklady o nákupu známek, které jste léta shromažďoval.

Je však třeba připomenout, že finanční úřady kontrolují například elektronické aukce a zjišťují, kdo a v jakém objemu na nich obchoduje. Existují už nálezy kontrol finančních úřadů, které skončily až u Nejvyššího správního soudu, kdy fyzická osoba nákupem a prodejem na aukci v podstatě podnikala a chtěla se vyhnout zdanění. Finanční úřad zasáhl a doměřil daň z příjmů z obchodů, jako by je provedl podnikatel.

11 Příležitostný či opakovaný příjem

Otázka: Zajímá mě zdaňování hudebníků, kteří většinou po práci (jsou-li zaměstnáni) nebo v důchodu vykonávají různé hudební produkce za úplatu. Řada hudebníků je uvádí jako příležitostný příjem, a ten se do 30 000 korun ročně nedaní. Je to ale správné, když vystupují během roku několikrát, a činnost se tudíž opakuje?

Odpověď: Opakovaná činnost, která je provozována profesionálem, může být těžko kvalifikovaná jako příležitostná. Za příležitostný příjem by mohl hudebník považovat například to, že pomáhal se stěhováním archivu hudební školy, nikoliv to, že pravidelně vystupuje. U opakované činnosti je vhodnější uzavírat dohody o provedení práce, kdy objednavatel srazí daň z příjmů. Další možností je, aby tyto příjmy považovali hudebníci za autorské s využitím paušálních výdajů ve výši 40 procent.