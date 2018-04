Přivýdělky: kdy je třeba zaplatit daně z vedlejších příjmů

Ačkoli jde často o pár korun předaných z ruky do ruky, neměli byste své daňové povinnosti podceňovat. Když ne proto, že "se to nedělá", tak proto, že nejčastějším důvodem kontroly finančních úřadů je udání. A jste si opravdu jisti, že každý, od koho jste přijali hotové peníze, vás má rád? Než riskovat pokutu a ostudu, je lepší dát si papíry i peníze do pořádku.

U pronájmu záleží na smlouvě

Pokud pronajímáte byt, dům, zahradu, sklep, dílnu... prostě nemovitost, budete to zapisovat do Přílohy 2 daňového přiznání podle § 9. Nejde však jen o nemovitosti, stejně je potřeba postupovat i u pravidelného pronájmu věcí. Je přitom jedno, zda je to auto, které pronajímáte stále stejnému člověku, či míchačka, již si u vás za peníze půjčují různí sousedé.

Příjmy jsou všechny peníze, které za pronájem dostanete, ne tedy jen výsledný zisk. K těmto příjmům můžete uplatnit výdaje buď jejich výčtem (v tom případě o nich musíte mít doklady, faktury a paragony). Pokud jsou skutečné výdaje nižší než 30 procent příjmů, je výhodné do kolonky výdaje uvést částku rovnající se 30 procentům uvedených příjmů (paušálně vyčíslené výdaje). Pak nemusíte schovávat žádné účtenky.

Pozor! Obzvláště zapeklité je účtování záloh na energie, vodu, plyn... Podle pokynu Generálního finančního ředitelství nejsou přeplatky za služby, vyúčtované na konci daného období, příjmem pronajímatele.

"Záleží však na přesném znění smlouvy, která je mezi pronajímatelem a nájemcem. Mělo by v ní být uvedeno, že k základnímu nájemnému jsou vybírány zálohy na energie. Pronajímatel pak musí o přijatých zálohách vést evidenci a nejpozději koncem roku udělat vyúčtování. Zálohy na energie by jinak mohly být chápány i jako navýšení nájemného," vysvětluje daňová poradkyně Blanka Marková.

Na opravu můžete tvořit rezervy, které nedaníte

Pronájem nemovitosti v sobě skrývá ještě jednu možnost a tou je tvorba rezerv. Rezervy mohou tvořit ti, kdo pronajímají nemovitost, jež bude za nějakou dobu potřebovat opravu. Už předem si lze na takovou úpravu šetřit a z peněz, které spoříte, neplatit daně, přesně řečeno snižovat si o ně daňový základ. Má to však přísná administrativní pravidla. I kvůli nim se tvorba rezerv nehodí pro každého a opět je lépe ji konzultovat s daňovým odborníkem.

Opravu musíte předem naplánovat na dobu minimálně za dva roky, maximálně za 10 let. Je třeba udělat kvalifikovaný rozpočet a každý rok uložit poměrnou část budoucích nákladů. Peníze musí existovat fyzicky, musí být uloženy na zvláštním účtu a každý rok je třeba je tam poslat do konce března (či do konce června, pokud daňové přiznání podává daňový poradce).

Nejde tedy o žádné "jako" spoření, při kterém byste si peněz užívali a pak na opravu někde splašili potřebnou hotovost.

Musíte dobře zvážit, na co budete rezervu tvořit. Je to možné na určité typy oprav, ale nikdy ne na technické zhodnocení. Projde vám, když budete chtít na pronajímaném domě opravit fasádu a vyměnit okna. Pokud však plánujete přistavět patro, vybudovat bazén a saunu, už o opravu nepůjde. Navíc na některé věci mohou mít různé finanční úřady různý pohled, opravdu se vyplatí vše předem prokonzultovat jak s daňovým poradcem, tak se správcem daně.

Lze dělat i rezervy na dům, ve kterém sami bydlíte a částečně ho pronajímáte. V tom případě je však třeba správně stanovit poměr částek, může se to udělat například podle podlahové plochy. Rozhodně však v takovém případě nelze v nezdaněné rezervě ukládat všechny potřebné peníze.

Pozor! Peníze musíte nejpozději rok po vytvoření rezervy použít na opravu. Pokud to neuděláte, budete muset všechny "odložené" prostředky uvést do svých příjmů a dodatečně zdanit.

Pokud pronajmete nějakou movitou věc (auto, křovinořez, lešení, kameru, loď...) pouze jednorázově, nepatří příjem do této kategorie, ale uvedete ho do ostatních příjmů podle § 10.

U ostatních příjmů máte šanci neplatit daně

Do kategorie ostatních příjmů zařazených v Příloze 2, § 10 spadají příjmy, které jsou spíš ojedinělé. Patří sem například příležitostná činnost, dříve se jí říkalo melouch.

Jste třeba profesí truhlář a zaměstnanec. Soused vás požádá, zda byste mu o víkendech neudělal nové dřevěné schodiště. Za práci inkasujete víc než šest tisíc korun a hned máte příležitostný příjem. Když se vaše příležitostné příjmy vejdou do 20 tisíc korun za rok (opět jde o příjmy, nikoli o zisk), v daňovém přiznání je neuvádíte.

Pozor! Když za peníze vypomůžete během roku více sousedům, měli byste si už vyřídit živnostenský list, abyste se vyhnuli diagnóze "nedovolené podnikání".

Kromě příležitostných příjmů patří do kategorie "ostatní příjmy" například:

Prodej nemovitostí , daně se musí přiznávat pouze tehdy, pokud nemovitosti před prodejem vlastníte kratší dobu a nehodláte příjmy z prodeje dál investovat do pořízení vlastního bydlení. Konkrétně daň platíte, pokud je nemovitost vaším majetkem méně než pět let (a nebydlíte v ní) či v ní bydlíte kratší dobu než dva roky nebo ji máte v obchodním majetku firmy. V případě, že prodáte dům po babičce, daní se bát nemusíte. Dokonce i když prodáte byt, který jste právě koupili, a normálně byste z případného zisku měli platit daň, můžete se jí vyhnout, když za utržené peníze pořídíte do jednoho roku vlastní bydlení.

, daně se musí přiznávat pouze tehdy, pokud nemovitosti před prodejem vlastníte kratší dobu a nehodláte příjmy z prodeje dál investovat do pořízení vlastního bydlení. Konkrétně daň platíte, pokud je nemovitost vaším majetkem méně než pět let (a nebydlíte v ní) či v ní bydlíte kratší dobu než dva roky nebo ji máte v obchodním majetku firmy. V případě, že prodáte dům po babičce, daní se bát nemusíte. Dokonce i když prodáte byt, který jste právě koupili, a normálně byste z případného zisku měli platit daň, můžete se jí vyhnout, když za utržené peníze pořídíte do jednoho roku vlastní bydlení. Prodej některých movitých věcí , třeba auto v osobním vlastnictví, které prodáte do roku od koupě, též podléhá danění. Auto, které máte déle, klidně můžete prodat i se ziskem, daní se bát nemusíte. Stejně tak, jako když prodáváte osobní věci, třeba na Aukru. Typicky jde třeba o prodej dětského oblečení. "Opět však pozor, v případě, že nakupujete a prodáváte za účelem zisku, snadno by mohlo jít opět o nepovolené podnikání. V tom případě by vám hrozila pokuta až 500 tisíc korun," upozorňuje daňová poradkyně Marková.

, třeba auto v osobním vlastnictví, které prodáte do roku od koupě, též podléhá danění. Auto, které máte déle, klidně můžete prodat i se ziskem, daní se bát nemusíte. Stejně tak, jako když prodáváte osobní věci, třeba na Aukru. Typicky jde třeba o prodej dětského oblečení. "Opět však pozor, v případě, že nakupujete a prodáváte za účelem zisku, snadno by mohlo jít opět o nepovolené podnikání. V tom případě by vám hrozila pokuta až 500 tisíc korun," upozorňuje daňová poradkyně Marková. Prodej cenných papírů , které vlastníte kratší dobu než šest měsíců, příjmy z převodu družstevního podílu a podobně. Pokud koupíte například podíly v podílovém fondu a prodáte je se ziskem po více než půl roce, daně se vás opět netýkají.

, které vlastníte kratší dobu než šest měsíců, příjmy z převodu družstevního podílu a podobně. Pokud koupíte například podíly v podílovém fondu a prodáte je se ziskem po více než půl roce, daně se vás opět netýkají. Dodanění dříve uplatněných nezdanitelných částek, třeba u životního pojištění, které jste předčasně vypověděli. Zde může jít o velmi nepříjemnou situaci. Když totiž vypovíte pojistku po několika málo letech, budete muset v dani přiznat vše, oč jste si v uplynulých letech snížili daňový základ. Pojišťovna vám však téměř s jistotou nevrátí vše, co jste jí poslali.

Proti příjmům, které v této kategorii máte, můžete v daňovém přiznání uplatnit pouze skutečné výdaje. Je jasné, že musíte příjmy i výdaje evidovat. Pouze pokud vaše příjmy (podle § 10) spadají do kategorie zemědělská výroba, můžete uplatnit výdaje paušální, a to ve výši 80 procent.

Pozor! Z uvedených příjmů se neplatí sociální a zdravotní pojištění.

I podnikání může být přivýdělek

Samostatnou kapitolou jsou přivýdělky podnikatelské. Pokud nepodnikáte podle zvláštních předpisů (například advokáti, soudní tlumočníci, veterináři...), nepracujete v zemědělské výrobě či nemáte svobodné povolání (herci, fotografové), potřebujete k němu živnostenský list.