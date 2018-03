Na daně zbývá už jen pár dní. Co si ohlídat, abyste to zvládli bez chyb?

S daňovým přiznáním můžete na úřad zamířit osobně na místně příslušný finanční úřad, poslat ho poštou či přes internet. A pozor. Jestliže zašlete formuláře poštou, termínem podání je datum odeslání. Proto je dobré odeslat tiskopisy doporučeně a uschovat si podací lístek.

„Pokud podáváte daňové přiznání osobně, je důležité podat ho na místně příslušném finančním úřadě, respektive na kterémkoliv územním pracovišti tohoto úřadu. Zpravidla je to místo trvalého bydliště, ale finanční úřad může určit i jiný místně příslušný finanční úřad. Pokud ho odevzdáte na jiném úřadě, termínem doručení je až okamžik, kdy formuláře dorazí na příslušný finanční úřad,“ upozorňuje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDaně.

Jestliže jste si zřídili datovou schránku, musíte poslat daňové přiznání elektronicky, a to prostřednictvím této schránky.

Před odeslání si vždy ověřte, zda máte přiloženy všechny dokumenty. Pro sebe si ponechte kopie dokladů včetně přiznání samotného. Zároveň si zkontrolujte, zda jste uplatnili správně všechny slevy a odpočty. Velmi často se v tom chybuje. Nezapomeňte daňové přiznání podepsat.

Jestliže si vypočtete přeplatek na dani, musíte ve formuláři vyplnit žádost, ve které uvedete, zda chcete peníze vrátit na vaši adresu či zaslat na konkrétní účet. Pokud žádost nevyplníte, finanční úřad bude mít za to, že přeplatek nechcete vrátit.

Pozor na pozdní odevzdání formuláře

Pro odevzdání daňového formuláře je letos klíčové datum 3. dubna 2018. Jestliže své daňové přiznání doručíte na finanční úřad o pět pracovních dnů později, nic se neděje, žádný postih vám ještě nehrozí.

Pokud se však opozdíte a termín nestihnet, vyměří vám finanční úřad úrok z prodlení. Ten se hradí od pátého pracovního dne, který následuje po splatnosti, až do dne platby daně. A pozor. Úrok z prodlení se počítá za každý kalendářní den, tedy nejen za pracovní dny. Sazba úroku z prodlení nyní činí 14,75 % (repo sazba 0,75 % stanovená ČNB zvýšená o 14 procentních bodů).

Kam poslat vypočtenou daň z příjmu?

Podáním daňového přiznání povinnosti nekončí. Úterý 3. dubna 2018 je zároveň i posledním dnem pro úhradu daně. Nejjednodušší zaslání peněz je bankovním převodem. Platit můžete i hotově přímo v pokladně finančního úřadu nebo na poště složenkou typu A. Peníze však pošlete tak, aby je finanční úřad měl do 3. dubna na účtu. Pokud byste zvolili poštovní složenku, udělejte to raději týden předem.

Při zaplacení daně převodem nebo složenkou si rovněž ohlídejte, abyste poslali peníze na správný účet. Nezapomeňte uvést předčíslí 721, kterým dáváte najevo, že platíte daň z příjmů. Za pomlčkou následuje číslo kraje a za lomítkem je kód České národní banky, tedy 0710. Například v Praze se posílají peníze na účet 721-77628031/0710. Variabilním symbolem platby je vaše rodné číslo bez lomítka.

Kam poslat daň z příjmů za rok 2017 Finanční úřad Číslo účtu pro platbu daně Finanční úřad pro hl. m. Prahu 721-77628031/0710 Finanční úřad pro Středočeský kraj 721-77628111/0710 Finanční úřad pro Jihočeský kraj 721-77627231/0710 Finanční úřad pro Plzeňský kraj 721-77627311/0710 Finanční úřad pro Karlovarský kraj 721-77629341/0710 Finanční úřad pro Ústecký kraj 721-77621411/0710 Finanční úřad pro Liberecký kraj 721-77628461/0710 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 721-77626511/0710 Finanční úřad pro Pardubický kraj 721-77622561/0710 Finanční úřad pro Kraj Vysočina 721-67626681/0710 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 721-77628621/0710 Finanční úřad pro Olomoucký kraj 721-47623811/0710 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710 Finanční úřad pro Zlínský kraj 721-47620661/0710 zdroj: Generální finanční ředitelství

Jak si termín oddálit a nechybovat

Vyplnit daňové přiznání bez jediné chybičky nezvládne každý. Pokud je to i váš případ, využijte raději službu daňového poradce. „Poplatníci, kteří doručí písemně nebo přes datovou schránku svému správci daně do 3. dubna plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem, mohou v letošním roce s podáním daňového přiznání počkat až do 3. července. Zároveň se k tomuto datu automaticky prodlouží i termín pro zaplacení daně,“ upozorňuje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDaně.

Snažte se však vybrat zkušeného poradce. Daňový systém je velmi složitý. Jak se orientovat v pravidlech a dostupných možnostech, se nedá nastudovat za pár let. „Vždy je dobré si ověřit, zda je daňový poradce členem Komory daňových poradců, a má tedy potřebnou kvalifikaci. Pokud zapsaný v Komoře daňových poradců není, znamená to, že nemá oprávnění daňové poradenství vykonávat,“ upozorňuje Blanka Štarmanová. Jak dodává, ověřit si to může každý na webových stránkách Komory daňových poradců.

S daňovým poradcem předejdete situaci, že za případné chyby zaplatíte sankci. „V případě, že se v odevzdaných formulářích vyskytne chyba a daňovému poplatníkovi je následně vyměřena pokuta, je uhrazena z pojištění, které má každý daňový poradce povinně uzavřené,“ vysvětluje Blanka Štarmanová.