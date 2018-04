Daně: formuláře jsou letos jednodušší

Oproti minulému roku se nemusí ten, kdo si například jen přivydělal několik tisíc korun prodejem zeleniny ze své zahrádky, prokousávat mnoha listy a hledat mezi oddíly určenými pro specifické typy firemních příjmů a výdajů tu svoji kolonku. Tiskopis B, který podávají zejména podnikatelé nebo lidé s vedlejšími příjmy, se skládá jen ze základních čtyř stránek. Na té poslední najdete úplnou novinku - předtištěnou žádost o vrácení přeplatku. Dosud se o něj muselo žádat individuálně, finanční úřady totiž přeplatky automaticky nevracejí. „To je pro lidi platící daně určitý komfort,“ míní zástupce pražského finančního ředitelství Lubomír Janoušek. Doufá, že se díky nové rubrice sníží částky, které leží ve státní pokladně v podobě nevyzvednutých přeplacených daní.

Úředníci budou přísnější

Protože se tiskopis výrazně zjednodušil, nelze očekávat, že by nad jeho chybným vyplněním úředníci přivírali oči tolik jako loni. Byť podle Janouška stále platí, že nejdůležitější je správný výpočet daně a formální stránka zůstává na druhém místě. I nesprávně vyplněný tiskopis však musí úřad přijmout. „Nejsme ve škole, aby s ním bylo možné člověka vyhodit jako se špatným domácím úkolem,“ říká Janoušek. Finanční úřad má možnost jej vyzvat k doplnění či opravě až následně.

Stáhněte, vyplňte, odevzdejte!

Kontrola z berního úřadu může nahlížet do účetnictví či jiné evidence příjmů a výdajů tři roky zpátky. Pokud vás ale v této lhůtě vyzve dopisem například k tomu, abyste doplnili či vysvětlili některé údaje z daňového přiznání, může se tato lhůta prodloužit až na jedenáct let. Když finanční úřad zjistí, že jste zaplatili méně - protože jste například započetli výdaje, o které daňový základ snížit nejde - připravte se na pokutu a penále.

A komu kontrola hrozí? Berní úředníci se shodují, že například podnikatelům, kteří trvale vykazují ztrátu, „ohroženi“ jsou i ti, kteří odevzdali formulář se spoustou chyb. Pod drobnohledem bývají spíše lidé v menších městech. V Praze s velkou hustotou živnostníků a firem je naopak pravděpodobnost návštěvy z finančního úřadu mnohem menší.

Poslední březen = fronty

Kdo nechá daňové přiznání a zaplacení daně na poslední chvíli, tedy na 31. březen (30. červen, pokud využije služby daňového poradce), měl by se připravit na fronty. Lidé jsou podle Lubomíra Janouška nepoučitelní, takže zástupy na chodbách finančních úřadů lze očekávat i letos. Přitom je možné vyřešit tuto povinnost mnohem pohodlněji, a to prostřednictvím pošty. Stačí, když bude na podacím lístku a ústřižku složenky o zaplacení peněz datum posledního března (června). Pozor, kdo posílá peníze ze svého účtu v bance, měl by tak učinit alespoň s dvoudenním předstihem. Datem odeslání je totiž den, kdy banka částku z konta odečte, nikoli den vystavení platebního příkazu. Za každý den zpoždění hrozí penále 0,1 procenta z nezaplacené daně.

Správa sociálního pojištění, které je třeba předat přehled o příjmech do konce dubna (července), potvrzení finančního úřadu, že jste odevzdali vyplněný tiskopis, nepotřebuje. Zdravotním pojišťovnám, kterým je třeba odeslat přehled do osmi dnů od podání daňového přiznání, postačí kopie podacího lístku.

Po internetu zatím daňové přiznání podat nelze, ale můžete si je v počítači vyplnit, a to včetně přehledů příjmů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Jaké daňové přiznání budete vyplňovat



typ A

- pokud máte jednoho zaměstnavatele a nepodepsali jste u něj Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti - máte příjmy od více zaměstnavatelů - chcete si odečíst z daní úroky z hypotečního úvěru typ B

- podnikáte, máte příjmy ze svobodného povolání, přivyděláváte si, prodali jste věc, ze které je třeba zaplatit daň

Obecně platí, že s výdaji, a tedy i snižováním daně, mohou více „kouzlit“ podnikatelé a lidé s příjmy z vlastní výdělečné činnosti, kteří od výdělků odečítají skutečné výdaje. Například pěstitel zeleniny si může zisk z jejího prodeje snížit o cenu hnojiva, nářadí či mechanizace, kterou k práci používá. Musí o všem vést přesnou evidenci. Když se jí chce vyhnout, může si podle zákona odečíst od příjmů paušální částku, která činí konkrétně u zemědělské výroby padesát procent z příjmů.

Méně možností, jak si snížit daň, mají zaměstnanci. Ti zaplatí státu méně na daních, jen pokud si platí životní pojištění, penzijní připojištění nebo čerpají úvěr ze stavebního spoření či hypotéky, a to jen do určité, zákonem stanovené výše. Odečíst si mohou z daňového základu rovněž dva tisíce korun za každé darování krve a také hodnotu darů na dobročinné účely. A to kvůli povodním až do výše dvaceti procent příjmů, v uplynulých letech to byla maximálně polovina. Podmínkou daňového odpočtu za povodňový dar je potvrzení od organizace, která je oprávněna takové dary soustřeďovat (například nadace, charitativní konto apod.). Kdo například nakoupil balenou vodu a předal ji konkrétní, záplavou postižené rodině, má smůlu. Takový výdaj úřad neuzná.