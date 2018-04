Daně: jak správně vyplnit formulář - příloha 1

Modelový příklad

Pan Podhorský měl v loňském roce příjmy ze zaměstnání 400 000 korun hrubého, zaměstnavatel za něho odvedl pojistné 50 000 korun a zálohu na daň z příjmu 36 000. K tomu si pan Podhorský přivydělal truhlářskou živností 120 000 korun, pronájmem chalupy 10 000 korun a prodejem ovoce ze zahrádky dalších 5000 korun. Výdaje uplatnil paušálně, odečetl si tedy od příjmů patřičná procenta podle toho, co umožňuje zákon. Z podnikatelské činnosti zaplatil sociální a zdravotní pojištění, celkem 12 000 za rok.

Záhlaví: V pravém horním rohu vyplňte své rodné číslo.

1. Výpočet dílčího základu

Neoznačený řádek: Zaškrtněte jednu z možností – zda vedete daňovou evidenci, která nahradila jednoduché účetnictví, nebo vedete účetnictví (dříve podvojné). Když se nehodí ani jedna z těchto možností, protože evidujete jen své příjmy a od nich odečítáte paušální výdaje podle zákona, označte kolonku: Uplatňuji výdaje procentem z příjmů.

Řádek 101: Vyplňte příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Jsou to především příjmy ze zemědělské výroby, živnosti, podnikání podle zvláštních předpisů, kam spadají například výdělky lékařů nebo advokátů. Kolonka je určena i pro lidi s nezávislým povoláním umělci, sportovci) nebo autory odměňované formou honorářů. Vyplňují ji i znalci, tlumočníci a správci konkurzní podstaty.

Model: Pan Podhorský měl příjmy ze živnosti – výroby dřevěných stolů – ve výši 120 000 Kč, to znamená, že do kolonky napíše tuto částku.

Řádek 102: Kolonka je určena pro výdaje. Pokud máte účetnictví nebo vedete daňovou evidenci a chcete si odečíst skutečné výdaje, vepište sem údaj o nákladech ze své evidence včetně pojistného. Jestliže se rozhodnete pro paušální náklady, odečtěte příjmy

■ ze zemědělské výroby 80 procent

■ z řemeslných živností 60 procent

■ z živností jiných než řemeslných (například průvodci) 50 procent

■ z jiného podnikání a z činností podle zvláštních předpisů (například advokáti, lékaři, daňoví poradci, architekti) 40 procent

■ z užití nebo poskytnutí práv (např. autorské honoráře) nebo z výkonu nezávislého povolání (například umělci, sportovci) 40 procent

Model: Pan Podhorský vyplnil výdaje ve výši 72 000 korun, což je 60 procent z příjmů jeho řemeslné živnosti.

Řádek 103: Vyplňte zaplacené sociální a zdravotní pojistné, a to pouze v případě, že si odečítáte paušální náklady. Pokud vedete daňovou evidenci nebo účetnictví, necháte kolonku prázdnou.

Model: Protože pan Podhorský odečítá výdaje paušálem, vyplňuje tuto kolonku. Zaplatil na zálohách 12 000 korun, uvedl si je tedy zde.

Řádek 104: Vypočtěte: řádek 101 minus 102 minus 103.

Řádek 105: Zde se vyplňují nepeněžní příjmy či daňové úpravy. Třeba když ke klientovi místo sjednané finanční odměny můžete chodit půl roku zdarma na masáže. Podkladem jsou údaje z daňové evidence či účetnictví.

Řádek 106: Do řádku patří daňové úpravy a výdaje, které nepředstavují fyzický výdej peněz, ale daňový základ snižují. Patří sem například odpisy hmotného majetku a tvorba rezerv. Podkladem jsou údaje z daňové evidence či účetnictví.

Řádky 107 až 110: Týkají se těch podnikatelů, kteří své příjmy přerozdělují na spolupracující osobu. Myslet je třeba na to, že ti, kdo mají spolupracující osobu, nemohou zároveň uplatnit společné zdanění manželů.

Řádek 107: Zapište část příjmu, kterou podnikatel přerozdělí na manžela nebo jinou spolupracující osobu. Na manžela nebo manželku, kteří se podílejí na provozování firmy, lze takto přerozdělit maximálně 50 procent a částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, nesmí činit víc než 540 000 korun za celé zdaňovací období nebo 45 000 korun za měsíc. V případě jiných osob žijících v domácnosti s podnikatelem se přerozdělují příjmy tak, aby jejich podíl nepřesáhl 30 procent, částka, o kterou příjmy překračují výdaje, smí být nejvíce 180 000 korun za zdaňovací období. Příjmy a výdaje se nesmějí přerozdělovat na školou povinné děti a manžela, kterého podnikatel vyživuje.

Řádek 108: Do kolonky se vyplní přerozdělené výdaje. Platí pro ně obdobná pravidla jako pro přerozdělované příjmy v řádku 107.

Řádek 109: Pokud jste vy sami spolupracující osobou, vepište část příjmů, která připadá na vás.

Řádek 110: Do tohoto řádku napište výdaje, které na vás připadají jako na spolupracující osobu.

Řádek 111: Do řádku se vypisuje část příjmu, který se vztahuje k více obdobím. Například spisovatel píše tři roky knihu a dostane za ni jednorázově zaplaceno 120 000 korun, náklady spojené s psaním činily 30 000 korun. Příjem si může rozložit do tří let, tedy každý rok přizná 40 000 korun minus 10 000 korun výdajů, do řádku tedy vepíše 30 000 korun. Zbylé dvě třetiny výdělku (60 000 korun) vyplňuje do Přílohy číslo 3 a zdaňuje stejnou sazbou daně, jako ostatní příjmy v daném roce. Kdyby příjem zdanil najednou, zaplatil by nespravedlivě vyšší daň.

Řádek 112: Řádek je určen pro příjmy z titulu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, pokud jimi nejste, nic nevyplňujte.

Řádek 113: Podle vzorce ve formuláři sečtěte příjmy a odečtěte výdaje. Tedy řádky 104 + 105 + 108 + 109 + 112 - 106 - 107 - 110 - 111). Výsledek přeneste do řádku 37 základní části daňového přiznání.

Model: Pan Podhorský odečetl od příjmů ve výši 120 000 Kč výdaje 72 000 korun a pojistné 12 000 korun a vepsal výsledek 36 000 korun.

2. Doplňující údaje

A: Pokud vedete účetnictví (dříve podvojné účetnictví) či daňovou evidenci, vyplňte v sekci A podle něho údaje o obratu a odpisech.

B: Pod písmenem B je třeba vypsat hlavní převažující činnost, tedy činnost, ze které jste měli nejvíc peněz.

Model: Pan Podhorský napíše truhlář – řemeslná živnost, 60 procent, o která může paušálně snížit příjmy, a znovu výši příjmů a výdajů. Následující část formuláře nepřetiskujeme, bude podrobně popsána v příští příloze Peníze 13. února.

C: Tuto část vyplňujete pouze tehdy, když ke změnám v době trvání živnosti došlo během roku 2006.

D: Tabulka je určena podnikatelům, kteří vedou daňovou evidenci. K vyplnění kolonek na této straně tedy slouží jako podklad například peněžní deník a jiné účetní dokumenty.

E: Tabulka vyčísluje podklady k vyplnění řádku 105 – tedy nepeněžité dary nebo nepeněžitá vydání. Údaje najde podnikatel v daňové evidenci nebo v účetnictví.

F: Vyplňuje podnikatel, který je členem sdružení bez právní subjektivity. Uvádí údaje ostatních členů.

G: Vyplní ten, kdo má spolupracující osobu (vyplněné řádky 107, 108).

H: Kdo je spolupracující osobou, vyplní údaje o tom, s kým spolupracuje.