Daně: jak správně vyplnit formulář - příloha 2

Modelový příklad

Pan Podhorský měl v loňském roce příjmy ze zaměstnání 400 000 korun hrubého, zaměstnavatel za něho odvedl pojistné 50 000 korun a zálohu na daň z příjmu 36 000. K tomu si pan Podhorský přivydělal truhlářskou živností 120 000 korun, pronájmem chalupy 10 000 korun a prodejem ovoce ze zahrádky dalších 5000 korun. Výdaje uplatnil paušálně, odečetl si tedy od příjmů patřičná procenta podle toho, co umožňuje zákon. Z podnikatelské činnosti zaplatil sociální a zdravotní pojištění, celkem 12 000 za rok.

Paní Podhorská je už dlouhou dobu nezaměstnaná, v roce 2006 neměla žádné příjmy. Jejich synovi je 21 let a studuje vysokou školu.

Rodina platí hypotéku, úroky za rok 2006 byly 80 000 korun. V loňském roce dali dětskému domovu dar ve výši 2000 korun. Paní Podhorská má penzijní připojištění, spoří 18 000 ročně. Manželé si spočítali, že pro ně bude výhodné využít společné zdanění.

Záhlaví: V pravém horním rohu vyplňte rodné číslo.

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu:

Neoznačený řádek: Je třeba zaškrtnout, zda budete odečítat paušální výdaje. Další políčko označte křížkem v případě, pokud příjmy pocházejí z pronájmu věci, která patří do společného jmění manželů. Příjem zdaňuje vždy jen jeden z manželů.

Řádek 201: Do tohoto řádku vepište příjmy z pronájmu nemovitostí nebo movitých věcí. U movitých věcí (třeba sněžného pluhu, který jste pronajali sousedovi) má jít o pravidelný pronájem, pokud něco pronajmete příležitostně, uvedete to do přehledu „2. výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů“ dole na této stránce.

Model: Pan Podhorský uvede 10 000, které získal pronájmem chaty.

Řádek 202: Výdaje mohou být skutečné (například náklady spojené s údržbou či opravou pronajímané nemovitosti, vždy v poměrné části k době, po kterou pronajímáte). Ale můžete odečíst i paušální částku, a to ve výši 30 procent.

Model: Pan Podhorský použil paušál a vyplnil 3000 korun.

Řádek 203: Do tohoto řádku přenesete rozdíl mezi řádkem 201 a 202, tedy mezi příjmy a výdaji.

Řádky 204 a 205: Podkladem pro vyplnění těchto řádků je zvláštní daňová evidence nebo podvojné účetnictví. Jde o nepeněžní příjmy a výdaje, třeba odpisy majetku a tvorbu rezerv. Evidenci rezerv nevedou jen podnikatelé, rezervy může tvořit každý občan, který něco pronajímá. Podstata rezerv je v tom, že šetříte na budoucí opravu například pronajímaného domu. Opravu naplánujete za deset let, v hodnotě milion korun. Každý rok pak šetříte 100 000 Kč, které nebudete danit.

Řádek 206: Sečtěte řádky 203 a 204 a od nich odečtěte řádek 205. Získáte tak dílčí základ daně z pronájmu, který přenesete do řádku 39 v hlavní příloze.

Nečíslovaný řádek: V případě, že neuplatňujete výdaje paušálně, můžete, pokud jste se rozhodli tvořit rezervy na opravy, vyčíslit jejich výši na počátku a na konci roku 2006.

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů:

V tabulce „Druh příjmů podle paragrafu 10“ uveďte příjmy z příležitostných činností (například příležitostný pronájem přívěsu, prodej zeleniny ze zahrádky, pokud nejste samostatně hospodařící rolník), příjmy z prodeje auta, lodě či letadla do jednoho roku od koupě, příjmy z převodu nemovitostí, movité věci či cenného papíru, pokud není jejich převod osvobozen od daně, a další příjmy uvedené v paragrafu deset.

Pozor: pokud součet těchto příjmů nepřekročí 20 000 korun, danit je nemusíte a dál na této straně nepokračujete. Platí jen pro příležitostné činnosti včetně zemědělské výroby. Do kolonky Druh příjmů vypište, o jaký příjem jde a podle pokynů k vyplnění přiznání uveďte i předepsané označení

A příležitostná činnost

B prodej nemovitostí

C prodej movitých věcí

D prodej cenných papírů

E příjmy z převodu družstevního podílu a podobně

F jiné příjmy

Řádek 207: Sečtěte příjmy v tabulce nahoře.

Řádek 208: Uveďte součet výdajů z tabulky, maximálně do výše příjmů. I když nejste podnikatel, nezapomeňte si o uplatňovaných výdajích vést evidenci. Přinejmenším schraňovat faktury a paragony.

Model: Pan Podhorský měl příjmy z prodeje ovoce, ale přinesly mu jen 5000 korun za rok. Protože nepřekročil hranici 20 000 korun, nebude je zdaňovat a nemusí je ani uvádět do tabulky daňového přiznání

Řádek 209: Odečtěte řádek 207 řádek 208 a výsledné číslo vepište. Přeneste do řádku 40 hlavní části přiznání.