Daně: jak správně vyplnit formulář - příloha 5

Neoznačený řádek v záhlaví: Poplatník, tedy ten, kdo přílohu přidává ke svému přiznání, vyplní své rodné číslo v záhlaví stránky.

Model: Pan Podhorský vyplnil své rodné číslo.

Neoznačené řádky: V nečíslovaném řádku napište údaje o manželovi/ce – jméno a rodné číslo, adresu v době, kdy podáváte daňové přiznání, a finanční úřad, na který manžel/ka své daňové přiznání ponese. To je pro případ, že sice vedete společnou domácnost, ale z nějakého důvodu byste měli jiné trvalé bydliště a přiznání odevzdávali každý jinde.

Model: Pan Podhorský vyplnil údaje o své ženě Jarmile.

Řádky 501 až 505: Z druhé strany daňového přiznání přeneste na toto místo údaje z řádků 36 až 40. Do sloupce „poplatník“ pište údaje své, do sloupce „manžel/manželka“ údaje o partnerovi, ty vyčtete z jeho daňového přiznání.

Model: Pan Podhorský přenesl své příjmy ze zaměstnání (350 000 z řádku 36), zisk z podnikání (36 000 z řádku 37), z pronájmu (7000 korun z řádku 39). Do ostatních příjmů nenapsal nic, protože nebyly vyšší než 20 000 korun (viz. Příloha 2, ostatní příjmy podle § 10), a nemá tak povinnost je danit. Do manželčina sloupce napsal samé nuly, protože žena je bez příjmu.

Řádek 506: Sečtěte příjmy z různých zdrojů (řádek 501 + 502 + 503 + 504 + 505) – zvlášť ve sloupci pro poplatníka a pro jeho manžela/ku – výsledkem jsou dílčí základy daně.

Model: Příjmy, které je třeba danit, činily u pana Podhorského 393 000 korun, paní Podhorská je nezaměstnaná, součet je nulový.

Řádek 507: Sečtěte dílčí základy daně obou manželů z řádku 506.

Model: Pan Podhorský sečetl 393 000 + 0 = 393 000 korun.

Část 3

Řádky 508 až 512: Do sloupce „poplatník“ přeneste čísla z řádků 46 až 53 v základní části přiznání obou manželů. Dejte pozor, abyste správně vyplnili sloupec pro muže a pro ženu – jednou bude poplatník manžel, podruhé manželka.

Model: Muž odečítá hodnotu darů (2000) a úroků z hypotéky (80 000) a žena příspěvky zaplacené na penzijním připojištění (12 000, i když zaplatila příspěvky 18 000, daňově znatelných je podle zákona jen 12 000, k prvním šesti tisícům dostává státní příspěvky).

Řádek 513: Sečtěte ve sloupcích u sebe i u manžela nezdanitelné části z řádků 508 až 512.

Model: Pan Podhorský nasčítal 82 000 korun, jeho žena 12 000 korun.

Řádek 514: Sečtěte nezdanitelné části z řádku 513 za sebe a za manžela dohromady.

Model: 82 000 + 12 000 = 94 000

Řádek 515: Od řádku 507 odečtěte řádek 514 a vyjde vám společný základ daně manželů.

Model: 393 000 - 94 000 = 299 000

Řádek 516: Společný daňový základ z řádku 515 rozdělte na polovinu.

Model: 299 000 děleno 2 = 149 500

Řádky 517 až 519: Vůbec se netýká zaměstnanců. Vyplní pouze podnikatelé, kteří uplatňují odečet ztráty z minulých let nebo výdajů na výuku a výzkum.

Řádek 520: Od řádku 516 odečtěte hodnoty v řádcích 517 až 519. Výsledek je základ daně toho z manželů, který přílohu vyplňuje. Tuto hodnotu pak přenese do řádku 55 tiskopisu daňového přiznání.