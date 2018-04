Daně: jak správně vyplnit formulář - strana 3

Neoznačené řádky v tab. 1: Okénko „údaje o starobním důchodu“ vyplňují jen penzisté, jejichž důchod v roce 2006 byl nižší než 38 040 korun. Pokud uplatňujete společné zdanění, či je dále (v řádcích 65a, 65b) druhý zmanželů uveden jako vyživovaná osoba, vyplňte kolonku „údaje o manželovi“.

Řádek 64: Vyplňte částku, o kterou si každý poplatník může snížit daň sám na sebe, za rok 2006 je to 7200 korun. Starobní důchodci mohou tuto slevu uplatnit jen tehdy, když jejich důchod za rok 2006 byl nižší než 38 040 korun.

Řádek 65a: Týká se manželů, z nichž jeden pracuje a druhý je doma – třeba s malými dětmi nebo nezaměstnaný. Jestli váš manžel v roce 2006 neměl příjmy vyšší než 38 040 korun, můžete si vy snížit daň o 4200. Vepište je do řádku 65a. Do příjmů manžela pro tento účel počítejte všechny příjmy – třeba i důchody a nemocenskou. Nezahrnujte pouze dávky sociální podpory, třeba rodičovský příspěvek nebo přídavky na děti. Pokud trvá manželství krátce a manžel je „vyživován“ jen část roku, odečtěte si jen 350 korun za každý měsíc trvání manželství. Pokud je váš manžel invalidní (má průkaz ZTP/P) odečtete si víc – 8400 za celý rok nebo 700 korun za každý měsíc „vyživování“. Vtom případě vyplňte řádek 65b. Částku vepište i ve chvíli, kdy uplatňujete společné zdanění manželů a váš partner si bude sám na sebe odečítat v řádku 64 slevu 7200 korun.

Model: Paní Podhorská byla po celý rok nezaměstnaná a neměla žádné příjmy. Pan Podhorský si tedy sníží daň o 4200 korun.

Řádek 66: Pokud pobíráte částečný invalidní důchod, vepište 1500 korun za celý rok nebo částku 125 korun za každý měsíc, kdy jste důchod dostávali.

Řádek 67: Jestliže jste plně invalidní, vepište 3000 korun za celý rok nebo částku 250 korun vynásobte počtem měsíců, kdy jste byli invalidní.

Řádek 68: Vyplňuje pouze ten, kdo vlastní průkaz ZTP/P. Napište částku 9600 korun nebo 800 za každý měsíc, kdy jste držitelem ZTP/P.

Řádek 69: Jste-li student do 26 let (v případě doktorandského studia do 28 let), můžete odečíst dalších 2400 korun, nebo 200 korun za každý měsíc studia.

Řádek 70: Sečtěte slevy z řádků 62 až 69 a vepište do této kolonky.

Řádek 71: Od vypočtené daně z řádku 57 odečtěte slevy z řádku 70.

Model: Pan Podhorský od daně 19 921 korun odečte celkové slevy 11 400 a vyjde mu daň 8521 korun.

Neoznačené řádky v tab. 2: Vyplňte příjmení, jméno, rodné číslo a dobu, po kterou s vámi vyživované děti žily ve společné domácnosti.

Model: Pan Podhorský vypisuje údaje o svém studujícím synovi.

Řádek 72: Napište „daňové zvýhodnění“ na děti, které „živíte“. Výše je 6000 korun na jednoho potomka. Či 500 korun za každý měsíc, kdy s vámi dítě žilo. Upřesnění platí pro děti, které se v průběhu roku narodily nebo ukončily studium. Slevu může mít vždy jen jeden z rodičů.

Model: Pan Podhorský měl studující dítě celý rok, píše si 6000.

Řádek 73: Sem zapište slevu na dani za děti, kterou za vás již zaměstnavatel zálohově u státu uplatnil. Výši najdete na potvrzení ze mzdové účtárny.

Model: V případě pana Podhorského 6000 korun.

Řádek 74: Vypočtěte: řádek 71 minus řádek 73 a zapište výsledek do této kolonky. Částka, která vám vyšla, je to, co máte zaplatit na dani.

Model: Pan Podhorský vepisuje daň, kterou má zaplatit – 2521 korun.

Řádek 75: Daňový bonus dostane ten, kdo si vypočetl daň nižší (řádek 71) než daňové zvýhodnění na děti (řádek 72). Nárok na vyplacení má rodič, jen když si v roce 2006 vydělal alespoň 45 420 Kč.

Řádek 76: Výše daňových bonusů na děti, které již zaměstnavatel vyplatil – údaj je uveden na potvrzení z účtárny.

Řádek 77: Vypočtěte: řádek 75 minus řádek 76, výsledek jsou bonusy, které vám stát má ještě doplatit.

6. oddíl – dodatečné DAP

Řádek 78 až 83: Tyto údaje nevyplňujte. Jsou pro ty, kdo si uvědomí nějakou chybu a podá dodatečné daňové přiznání.

7. oddíl – placení daně

Řádek 84: Podle potvrzení ze mzdové účtárny vepište, kolik vám zaměstnavatel během roku srazil na zálohách na daň.

Model: Pan Podhorský podle potvrzení od zaměstnavatele zapíše 36 000 korun.

Řádek 85: Zaměstnanci nevyplňují, podnikatelé uvedou zálohy na daň, které už zaplatili ze svého podnikání.

Model: Pan Podhorský zálohy v roce 2006 nezaplatil, nezapisuje tedy nic.

Řádek 86: Zaměstnanců se netýká. Vyplní pouze ti podnikatelé, kteří zaplatili paušální daň určenou finančním úřadem, ale přesto musí podat daňové přiznání, protože si vydělali víc, než byl předpoklad při stanovení paušálu. Pozor, nezaměňujte paušální daň (ta se týká jen minima podnikatelů) s paušálním uplatněním výdajů z podnikání, které je naopak poměrně časté.

Řádky 87 až 90: Tyto kolonky se týkají jen malé skupiny podnikatelů.

Řádek 91: Od řádku 74 odečtěte hodnoty z řádků 77, 84, 85, 86, 87, 88, 89 a 90 a výsledek zapište sem. V případě, že vyjde kladná hodnota, budete doplácet, v případě, že vyjde hodnota záporná, vrátí vám peníze finanční úřad.

Model: Pan Podhorský píše – 33 479 Kč.