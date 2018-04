Daně: jak správně vyplnit formulář - strana 4

Přílohy: Označte ve sloupci vpravo počet listů daného typu přílohy podle toho, kterou k daňovému přiznání přikládáte.

Příloha číslo 1: Vyplňují podnikatelé, tedy ti, kdo mají živnostenský list nebo třeba honoráře.

Model: Pan Podhorský přílohu vyplňuje, protože má živnostenský list.

Příloha číslo 2: Vyplňují ti, kdo mají příjmy z pronájmu nebo třeba příjmy z prodeje osobního majetku, který se ziskem prodali do roka od jejich koupě.

Model: Pan Podhorský přílohu 2 vyplnil, označí to tedy ve formuláři.

Příloha číslo 3: Vyplňují lidé, kteří mají příjmy ze zahraničí. Týká se příjmů podnikatelských a zaměstnaneckých, ovšem 500 dolarů pod stromeček třeba od strýčka z Kanady dani z příjmů nepodléhá.

Příloha číslo 4: Přílohu vyplňují lidé s vybranými kapitálovými příjmy, například dividendami ze zahraničí.

Příloha číslo 5: Vyplní ti, kdo uplatňují společné zdanění.

Model: Manželům se společné zdanění vyplatí, přílohu 5 vyplní a označí to zde.

Účetní závěrka: Závěrku přikládají podnikatelé, kteří vedou účetnictví (dříve podvojné účetnictví). Podnikatelé, kteří výdaje odečítají paušálně, nebo vedou daňovou evidenci (dříve „jednoduché účetnictví“), se o tuto položku nemusí starat.

Potvrzení od zaměstnavatele: Potvrzení přikládají zaměstnanci, získají ho ve mzdové účtárně. Pokud někdo během roku 2006 změnil zaměstnavatele, požádá o potvrzení každého z nich. V případě společného zdanění přiložte raději i kopii od manžela.

Model: Pan Podhorský přiloží své potvrzení, manželka je nezaměstnaná, a potvrzení tudíž nemá. Místo toho sepíše čestné prohlášení o svých nulových příjmech – neoznačí ho však v tomto řádku, ale v kolonce „další přílohy“.

Potvrzení o úvěru: Kdo má úvěr na bytové potřeby od hypoteční banky nebo stavební spořitelny, vyplnil řádek 47. Potvrzení o výši zaplacených úroků přiloží k přiznání. V případě společného zdanění přiložte i kopii od manžela.

Model: Pan Podhorský zaplatil za rok 2006 na hypotéce 80 000 korun úroků. Potvrzení přiloží a označí to v tomto řádku.

Potvrzení penzijního fondu: Ti, kdo spoří v penzijním fondu víc než 6000 korun ročně, vyplnili řádek 48. Přiloží potvrzení o zaslaných platbách a v tomto řádku to označí. Vpřípadě společného zdanění přiložte i kopii od manžela.

Model: Pan Podhorský si penzijní připojištění neplatí. Protože však spoří manželce a protože uplatňují společné zdanění, přiloží ke svému přiznání kopii potvrzující manželčiny platby.

Potvrzení pojišťovny: Jestliže si platíte životní pojištění, které splňuje zákonné podmínky, abyste si o pojistné mohli snížit daňový základ (pojistka do 60 let, a přitom trvající alespoň 5 let, výše pojistné částky 40 nebo 70 tisíc korun), vyplnili jste řádek 49. Finančnímu úřadu pošlete potvrzení o platbě, které vám zašle pojišťovna. V případě společného zdanění přiložte raději i kopii od manžela.

Další přílohy: Jsou jimi například čestné prohlášení manžela o výši příjmů, pokud jste vyplnili řádek 65a nebo 65b, čestné prohlášení manžela, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, ověřené překlady potvrzení o příjmech v zahraničí a podobně. Též čestné prohlášení manželů, kteří uplatňují společné zdanění, a přitom nemají stejné trvalé bydliště, že žijí ve společné domácnosti.

Model: Paní Podhorská napíše čestné prohlášení o svých nulových příjmech.

Druhou přílohou bude potvrzení o synově studiu.

Počet listů příloh: Sečtěte ve sloupci vpravo celkový počet listů příloh, které k daňovému přiznání přikládáte. Od všech příloh si uschovejte kopie.

Neoznačený řádek uprostřed: Napište datum a nezapomeňte se podepsat.

Údaje o zástupci: Zaměstnanci se touto kolonkou nemusí zabývat. Pokud přiznání zpracovává daňový poradce, vyplní sem své identifikační údaje.

Důležité je vyplnit neoznačené řádky v bílém boxu na straně 4 daňového přiznání dole. Buďte obzvlášť pečliví, když uděláte chybu, prodlouží se vaše čekání na vrácené peníze o týdny i měsíce.

Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob:

1: Označte vrácení celého přeplatku nebo jen jeho části na adresu nebo na účet

Model: Pan Podhorský odečetl od svého přeplatku daň, kterou musí zaplatit manželka. Výslednou částku finanční úřad vrátí do 60 dnů. 33 479 - 12 721 = 20 758 korun

2: Převedení části přeplatku na manžela/ku To je postup pro případ společného zdanění, kdy třeba jeden z manželů má na zálohách zaplaceno dost peněz a druhý příjmy nemá a ve společném zdanění vyjde, že by i partner bez faktických příjmů měl platit daň. Vydělávající partner pak převede finančnímu úřadu část svého přeplatku za manželovu daň.

Uvede:

■ sídlo finančního úřadu podle trvalého

bydliště manžela/ky

■ číslo účtu finančního úřadu (seznam

najdete na www.mfcr.cz)

■ jako variabilní symbol napíše rodné

číslo svého manžela/ky.

Model: Pan Podhorský zapsal výši daně, které si ve svém přiznání vypočetla jeho manželka. Uvedl finanční úřad v Rakovníku a jeho číslo účtu 7621221/0710, které nalezl na www.mfcr.cz.