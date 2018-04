Daně: kdo víc vydělá, víc ušetří

Každému zájemci o životní pojištění se však vyplatí dobře počítat. Nabízená úspora na daních by totiž mohla být stejná, jako když dostanete zadarmo mýdlo, ale musíte si zároveň koupit patnáctikilový prací prášek.

Přidá vám zaměstnavatel? Jděte do toho

Rozhodně se vyplatí po životním pojištění sáhnout ve chvíli, kdy se váš zaměstnavatel rozhodl přidávat vám na ně peníze nad rámec mzdy. Ze zákona může posílat osm tisíc korun ročně a jsou to peníze, které nebudete danit ani vy, ani on – měsíčně si polepšíte o 666 korun.

Podmínkou je, že smlouva bude vaše, že ji sjednáte do svých šedesáti let a že (pokud vám šedesát brzy bude nebo už bylo) bude trvat nejméně pět let. Využít přitom můžete životního pojištění kapitálového typu i modernějšího flexibilního či investičního pojištění.

Typ pojištění by vám neměli přikazovat

Zaměstnavatel někdy řekne: „Budu vám přispívat, ale musíte si uzavřít pojistku P s panem XY.“ V tom případě buďte opatrní a pojistné podmínky čtěte pečlivěji než jindy. Kromě toho, že to není příliš etické (zaměstnavatel si možná jen zjednodušuje práci při odesílání příspěvků, ale možná má i slíbenou provizi od pojišťovny), hrozí jiné nebezpečí: zaměstnavatele možná za dva roky změníte, ale pojistka vám zůstane. A když se v ní zavazujete platit 500 měsíčně po dobu dalších deseti let, budete je pravděpodobně muset platit.

Ušetříte skoro čtyři tisíce korun

Sami si můžete (ale nemusíte) k pojistce připlácet další peníze, z nichž až 12 000 můžete odečíst z daňového základu. Vyplatí se to zejména těm, kdo mají vyšší příjmy, protože platí vyšší daně a díky odpočtu mohou ušetřit až 3840 korun za rok. I ti, kdo mají příjmy nižší, ušetří, ale méně. Kdo se nachází v nejnižším daňovém pásmu, bude mít daně levnější jen o 1800 korun.

V tom případě už je na pováženou, jestli poplatky, které za vedení pojistky zaplatí, nejsou vyšší než úspora. Obecně lze poradit jednu zásadu: pořiďte si smlouvu, ve které budete moci v průběhu doby měnit pojistnou částku. Jestliže máte školou povinné děti a chcete být pojištěni na milion, za deset let vám možná peníze placené za rizikovou část pojištění budou připadat zbytečné a raději budete hlavně spořit. Vhodné jsou pojistky zvané investiční a flexibilní.

Daňové úlevy

zaměstnavatel může přispívat až 8000 korun ročně, které ani on, ani zaměstnanec nedaní

zaměstnanec může spořit neomezeně, ale až 12 000 korun si může odečíst z daňového základu, a snížit tak výši daně z příjmu

pojistka musí být uzavřena a placena na dobu alespoň 5 let a musí trvat minimálně do 60 let věku klienta

pokud má pojistka sjednanou pojistnou částku na dožití musí být tato částka u smluv delších než 15 let 70 000 korun (u smluv do 15 let stačí 40 000 korun)

když klient životní pojistku vypoví dříve, musí daně doplatit

Poznámka: platby a úspory jsou uvedeny orientačně v korunách, týkají se bezdětného člověka, který uplatňuje pouze slevu na dani 7200 korun na svou osobu a jinak žádná jiná daňová zvýhodnění, kterými mohou být například úroky z hypotéky, dary, odborové příspěvky a podobně, * hrubá mzda po odečtení sociálního a zdravotního pojištění

