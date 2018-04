Daně klepou na dveře

Jestliže necháte vypořádání se státní kasou na poslední chvíli, pak raději nechoďte na finanční úřad. Budou tam s největší pravděpodobností jako každý rok na konci března fronty. Vyplněný formulář přiznání k dani z příjmu i peníze můžete také poslat poštou - v hlavním městě mají některé poštovní úřady otevřeno i o půlnoci. V takovém případě stačí, když bude na ústřižku složenky a podacím lístku razítko 31. března. Ale když peníze poukážete ze svého bankovního účtu, udělejte to s předstihem. Za den odeslání se totiž považuje datum, kdy byly peníze odepsány z konta, nikoli kdy jste podali příkaz k úhradě. Tyto dva údaje se nemusí shodovat.



I nternet pomůže s výpočtem

Formulář daňového přiznání a cenné rady ZDE .

Ti, kdo si zvykli komunikovat s okolím pomocí internetu, zatím u finančního úřadu neuspějí. Elektronické podávání tiskopisů dosud není možné. Internet už dnes však může pomoci s výpočtem. Na specializovaných stránkách jsou k dispozici formuláře, do kterých lze vepsat údaje, a program spočítá daň za vás.

Na 31. březen coby poslední den pro podání daňového přiznání mohou s klidem zapomenout všichni, kdo si najmou daňového poradce. Mohou totiž počkat s placením daně i odevzdáním formuláře až do konce června. Odklad něco stojí, služby daňových poradců rozhodně nepatří k nejlevnějším. Jednoduché přiznání může přijít i na několik tisíc korun. Cena však zahrnuje i záruku, že daň byla spočítána správně. Ale pozor - poradce ručí za výpočet daně na základě správných podkladů. Pokud dodáte chybné údaje, myje si ruce.

S daňovým přiznáním může poradit i účetní, který bývá o něco levnější. S jeho pomocí odložit daňové povinnosti na červen nejde.

Kdo podává daňové přiznání *ten, kdo podniká, nemá příjmy ze závislé činnosti a vydělal více než 10 tisíc korun za rok *lidé splácející hypotéku, kteří si chtějí o její úroky snížit daň * zaměstnaní, kteří si navíc vydělají za rok více než 4 tisíce korun (s výjimkou příjmů osvobozených od daně a výdělků již zdaněných srážkou) *zaměstnaní, kteří nepodepsali u svého zaměstnavatele Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti *podnikatelé, jejichž podnikání skončilo ztrátou * lidé s příjmy ze zahraničí (pokud to vyžaduje zákon)

A co když to všechno nestihnete? Když se zpozdíte s odesláním formuláře například o den, může berní úředník přimhouřit oko. Ale taky nemusí, bude-li zpoždění výraznější, počítejte raději předem s pokutou. Za pozdní odeslání peněz „naskakuje“ penále automaticky, a to 0,1 procenta z nezaplacené sumy za každý den prodlení. Sankce hrozí i v případě, že daň špatně spočítáte a ošidíte stát. Když na chybu sami přijdete a upozorníte na ni finanční úřad, čeká vás sankce ve výši 0,05 procenta z vašeho dluhu za každý den. Jestliže omyl odhalí úředník, je pokuta čtyřikrát vyšší. V případě, že finanční úřad nedostane ani tiskopis přiznání, může uložit pokutu až do dvou milionů korun nebo zvýšit daň až o deset procent. Pro představu:

Pan Lhota má zaplatit daň z příjmu ve výši 20 000 korun. S platbou se opozdí o tři dny a daňové přiznání pošle až týden po termínu. Protože to není jeho první „finanční hřích“, rozhodne se berní úřad uložit sankci, kterou mu umožňuje zákon. Oproti původním 20 000 korunám zaplatí navíc 60 korun jako penále za pozdní platbu a 2000 korun za pozdě předané daňové přiznání. Opoždění ho tedy bude stát celkem 2060 korun. Celkem tak bude muset odevzdat státu 22 060 korun.

Pokud patříte mezi podnikatele, kteří dlouhodobě vykazují ztrátu nebo trvale platíte na dani méně než deset tisíc korun, octli jste se ve skupině více „ohrožené“ kontrolou z berního úřadu. Také lidé z menších měst a obcí mají větší „naději“, že je dostihne finanční kontrolor.

