Daně: krok za krokem formulářem

Zdá se vám, ze je na daně ještě brzy? Nenechte se mýlit. Daňové přiznání sice stačí odevzdat na konci března, ale rozhodnou se, zda budete podávat přiznání sami nebo se o ně postárá zaměstnavatel, musíte už teď.

Do 15. února je potřeba požádat účtárnu o podklady k daním, konkrétně potvrzení o zdanitelných příjmech. Dozvíte se v něm výši příjmů, záloh na daň a zaplacené sociální a zdravotní pojištění, tedy údaje potřebné pro výpočet daně. Pokud se o vaše daně postará zaměstnavatel, musíte mu dodat všechny podklady.

Letos je potěšující, že novinek není v porovnání s minulými roky mnoho. A taky to, že „šetří kapsu“. Přibylo například slev na dani, které nahrazují nezdanitelné části daně. V přiznání za rok 2005 se sleva týkala jen dětí. Za dítě si můžete

odečíst 6000 korun ročně s tím, že sleva funguje jako bonus – to znamená, že při nulové dani vám stát tuto částku vrátí.

V přiznání za loňský rok, které podáváte letos, si poprvé odečtete přímo z vypočtené daně slevu i „na poplatníka“, a to ve výši 7200 korun. Namísto 38 040 korun, které se odečítaly nikoli z daně, nýbrž z daňového základu. Díky slevě si snížíte odvody státu i v případě, že máte manžela nebo manželku s nízkými příjmy, jste invalidní důchodce, držitel průkazu ZTP/P nebo student. S tím rozdílem, že všechny nové položky nefungují jako daňový bonus, to znamená, že pokud vám vyjde daň nula, stát vám nic nevrátí jako v případě dítěte.

Nižší příjmy ve výhodě

Zároveň se snížily sazby daně a upravila se daňová pásma. V prvním a druhém daňovém pásmu klesla sazba z původních 15 a 20 na 12 a 19 procent. Zároveň se posunula hranice prvního pásma ze 109 200 na 121 200 korun. Pokud se zkombinuje nižší sazba a slevy na dani, nejvíce ušetří lidé, jejichž příjmy patří do prvních dvou daňových pásem. Ve vyšších pásmech výhoda nižší sazby nemusí být znát, nebo dokonce zaplatíte o něco víc.

Kvůli hypotéce přiznání sami podávat nemusíte

Další novinka uleví lidem, kteří podávali přiznání jen kvůli tomu, že si chtěli odečíst z daňového základu úroky z hypoték. Za uplynulý rok už to dělat nemusí, úroky za ně zúčtuje zaměstnavatel. Do poloviny února je nutné podepsat ve mzdové účtárně „růžový papír“, takzvané prohlášení k dani. Na jeho prvním listu potvrzujete, že uvedený zaměstnavatel bude jediný, u kterého budete čerpat daňové výhody. To znamená, že vám bude mimo jiné srážet měsíčně 600 korun z daňové zálohy „na vás“ a například i 500 korun, pokud máte dítě.

Na druhém listu můžete zaměstnavatele požádat, aby vypořádal daně za vás. Pokud si je chcete snížit například o zaplacené penzijní připojištění, úroky z hypotéky, dary na charitu či životní pojištění, měli byste mu v tomto termínu dodat zároveň potvrzení od příslušných organizací. „Někdy se lidé rozčilují, že po nich zaměstnavatel požaduje mnoho dokumentů. Na obranu mzdových účtáren musím říct, že to předepisuje zákon a rozhodně je nechtějí zbytečně, jen tak o své vlastní vůli,“ říká daňová poradkyně Alena Foukalová. Přeplatek na dani, který vznikne díky odečtům úroků či spoření, pojistek a darů, obvykle pocítíte v březnové výplatě.

Novinky v daních

■ změnily se sazby daní, v nejnižším pásmu klesla sazba z původních 15 na 12 procent a zároveň se posunula hranice prvního daňového pásma na 121 200 korun. Lidé s příjmy do 500 tisíc korun zaplatí nižší daně

■ pokud chcete uplatnit úroky z hypotéky, můžete o to požádat zaměstvatele

■ nově se odečítá sleva na dani 7200 Kč na každého, kdo je platí