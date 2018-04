Daně musíte zaplatit do 31. března. Platba poslední den vyjde na stokoruny

Daňové přiznání svých příjmů, které si vypracujete sami bez daňového poradce, nezapomeňte finančnímu úřadu odevzdat nejpozději do středy 31. března 2010. Když se opozdíte, může vám správce daní zvýšit vypočtenou daň až o deset procent.

Daň musí dorazit na účet do konce března



Obzvlášť velký pozor si letos dejte rovněž na to, abyste zaplatili včas. Peníze totiž musí podle poslední úpravy dorazit nejpozději 31. března už na účet finančního úřadu. Jinak vám začnou běžet za každý den zpoždění úroky z prodlení.

Při bezhotovostní platbě z z účtu proto zadejte své bance příkaz k převodu peněz nejpozději v pondělí 29. března nebo v úterý 30. března.

Pokud necháte zaplacení daně skutečně až na poslední den, tedy středu 31. března, máte už jen dvě možnosti. Buď vystát frontu přímo v pokladě na finančním úřadu, což stojí čas. Nebo můžete zaplatit daň expresním převodem peněz ze svého účtu. Tím si zajistíte, že peníze dorazí na účet finančního úřadu týž den.

Expresní platbu je nutné provést do určité hodiny



Za expresní převod peněz si ale banky účtují vcelku tučné poplatky. A to až ve výši 500 korun. Příkaz k převodu navíc musíte zadat v bance do určité hodiny, ve většině případů během dopoledne. Jinak platba v daný den už neproběhne.

Expresní platby lze podat téměř ve všech bankách, kromě mBank. Výhodnější je zadat příkaz k expresní platbě elektronicky. Stojí to zpravidla méně než zadání příkazu na pobočce. Pokud máte podnikatelský účet v Citibank, Raiffeisenbank nebo v Poštovní spořitelně, počítejte s tím, že vás převod přijde o pár korun dráž než platba provedená z běžného občanského účtu.

Nejdráž vyjde expresní platba klienty Citibank (500 korun) a LBBW Bank (300 korun). Nejlevněji pošlou peníze expresním příkazem do cizí banky klienti Poštovní spořitelny (15 korun) a Raiffeisenbank (28 korun). V ostatních bankách stojí expresní převod peněz v rozpětí od 90 do 200 korun.

Daň lze poslat zdarma daňovou složenkou



Jestliže nechcete nechat zaplacení daně na poslední den, je vcelku výhodné uhradit daň prostřednictvím tak zvané daňové složenky, je totiž osvobozená od poštovních poplatků. Znamená to, že peníze odešlete zdarma.

Složenku lze získat na všech poštách nebo na finančních úřadech. Při jejím vyplnění si dejte pozor na to, abyste platbu poslali na číslo účtu svého finančnímu úřadu.

Seznam všech čísel účtů finančních úřadů lze získat na poště nebo na webových stránkách České pošty (vyhledat účet svého finančního úřadu můžete zde). Jako variabilní symbol nezapomeňte uvést své rodné číslo nebo IČO, aby finanční úřad mohl platbu identifikovat.

Vyrovnejte včas i platby na důchod a zdravotní pojištění

Pokud odevzdáte daňové přiznání do 31. března 2010, nezapomeňte včas vyúčtovat také odvody na důchod a platby na veřejné zdravotní pojištění. I tady musíte dodržet předepsané termíny, jinak vám hrozí sankce (více v článku Nezapomeňte vyúčtovat odvody na důchod. Na úřad musí poprvé i umělci).

Správě sociálního zabezpečení je potřeba odevzdat Přehled o příjmech a výdajích nejpozději do 30. dubna 2010. Do osmi dnů ode dne podání Přehledu pak musíte zaplatit případný nedoplatek záloh na důchod.

U vyúčtování záloh na zdravotní pojištění si dejte pozor na to, že Přehled o příjmech a výdajích sice můžete odevzdat až do 30. dubna, případný nedoplatek pojistného však musíte uhradit do osmi dnů po podání daňového přiznání (interaktivní "Přehledy" můžete vyplnit zde).