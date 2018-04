Daně na poslední chvíli

Nezapomeňte na správnou přílohu

Pro formulář si zajděte na finanční úřad nebo ho stáhněte z internetu nebo z webu ministerstva financí: v sekci daňové tiskopisy. Myslete na to, že hlavní formulář obsahuje jen přílohu 1 pro podnikatele, pokud máte další příjmy, třeba z pronájmu, budete potřebovat přílohu 2, a jestliže jste si vydělali v cizině, pak i přílohu 3.

Přiznání nemusíte vyplňovat jen s propiskou v ruce, zkuste zasednout k internetu a třeba na adrese http://finance.idnes.cz/danove-priznani-za-rok-2011-stahnete-si-interaktivni-formular-pla-/p_dane.aspx?c=A111227_133551_p_dane_zuk nasypte data přímo do formuláře. Systém vše spočítá a vy si pak vše vytisknete, podepíšete a doručíte na úřad.

Pojištění: jak vyplnit přehledy Daně jsou za vámi, ale ještě není všemu konec. Pokud podnikáte nebo třeba dostáváte honoráře, musíte se ještě vyrovnat se zdravotní pojišťovnou a správou sociálního zabezpečení.

Požádejte o radu

S tím, že se na finančním úřadě poradíte s úředníkem, na konci března už raději nepočítejte. Nebude na vás mít čas. Podívejte se na internet, na www.idnes.cz/ dane je celá škola, jak se s formuláři vyrovnat.

Pokud si ani tak nejste jisti v kramflecích, raději se obraťte na odborníka. Můžete požádat buď daňového poradce, nebo účetní.

Poradce vás vyjde dráž. V případě, že bude vaše přiznání komplikovanější, může se jeho odměna vyšplhat i na deset tisíc korun. Zase však je to právě on, kdo ručí za správné vyplnění tiskopisů, a jedině s ním můžete odevzdání formulářů i zaplacení daně odložit o tři měsíce. Až se s poradcem domluvíte, dáte mu plnou moc a on pak úřadu oznámí, že jste si ho vybrali. Tím se lhůta prodlouží až do 30. června.

Účetní vás vyjde levněji. Jednoduché přiznání stojí 500 korun. Ale za chyby neručí a žádný odklad s ním mít nemůžete.

Na úřadech budou déle

Podat daňové přiznání můžete osobně na finančním úřadě, kde jste registrovaní (obvykle místo trvalého bydliště). Na jeho konto také pošlete peníze. Seznam úřadů najdete na stránkách Ministerstva financí ČR: v sekci Finanční úřady nebo na stránkách České daňové správy. Podatelny finančních úřadů budou od 23 do 27. března a také 30. a 31. března otevřeny denně až do 18 hodin. Okresní finanční úřady budou otevřeny i v sobotu 28. března, a to od 8:00 do 12:00 hodin.

Podání elektronicky i bez podpisu

Frontám na úřadě se vyhnete, když vyplněné formuláře pošlete elektronicky. Po síti se můžete "přiznat" i za pět minut dvanáct posledního března, a to i když nemáte koupený elektronický podpis. Nejpozději do tří dnů ale musíte na finanční úřad zajít s vytištěným a podepsaným e-tiskopisem. To je potvrzení, které vám program po odeslání souboru vygeneruje. Tiskopisy najdete na stránkách České daňové správy v sekci: Daně elektronicky. Pozor, daně však musíte zaplatit i v tomto případě do 31. března. Když ten samý večer převedete úřadu peníze přes internet, mírně se opozdíte, ale nejvýš o dva dny. Penále za tak krátkou dobu bude zanedbatelné.

Jestliže elektronický podpis máte, na "finančák" chodit nemusíte vůbec, vše vyřídíte jen přes internet. Kdybyste si podpis chtěli pořídit, přijde vás od dvou do pěti set korun za rok, podle toho, kde si ho obstaráte. Buď na České poště, dále ho vydává První certifikační autorita a společnost eIdentity. Přiznání také můžete poslat doporučeně poštou, orazítkovanou složenku si schovejte, abyste poslání tiskopisu mohli doložit.

Jak zaplatit daň

Platit můžete bezhotovostně, tedy příkazem v bance, přes internet nebo telefon. Nezapomeňte při zadávání účtu příjemce uvést všechny základní položky: správné předčíslí, číslo finančního úřadu, variabilní symbol a kód banky. Nenechávejte však platbu na poslední chvíli, převod trvá dva dny. A to už platíte úroky z prodlení, které jsou podle dnešní sazby 15,75 procenta ročně.

Peníze můžete složit i přímo v pokladně finančního úřadu nebo je poslat poštou. V druhém případě získáváte nejvíc času. Rozhodující je totiž razítko pošty s datem, kdy jste peníze poukázali, a to může být klidně až 31. března.

Řekněte si státu o vrácení přeplatku Nezapomeňte si do konce března požádat o vrácení peněz od státu. Stačí na konci "růžového formuláře" vyplnit žádost. Kdybyste to neudělali, žádných peněz se nedočkáte.

Jak vyplnit daňovou složenku

Speciální daňovou složenku si můžete vyzvednout na všech pobočkách pošty nebo na finančním úřadě. Na rozdíl od ostatních poukázek nebudete muset za platbu touto složenkou utratit ani korunu, je totiž osvobozená od poštovních poplatků.

Většinu údajů vyplníte hravě sami, jediné, co budete potřebovat zjistit předem, je číslo účtu vašeho finančního úřadu. Najdete ho na internetu, nebo si na úřad můžete zavolat.

Daňová složenka musí obsahovat tyto údaje:

částka - vyplňujte zprava, neuvádějte haléře. Prázdné místo před částkou proškrtněte dvojitou vodorovnou čárou.

číslo účtu finančního nebo celního úřadu FÚ/CÚ - vyplňujte zprava pouze základ čísla účtu (bez předčíslí). Prázdná místa nedoplňujte a ani neproškrtávejte. Pozor, každý úřad má jiné číslo. To se dozvíte přímo na finančním úřadě nebo na internetových stránkách ministerstva financí

variabilní symbol (slouží pro identifikaci plátce) - vyplňujte zprava rodné číslo (fyzické osoby) nebo IČ (právnické osoby). Prázdná místa nedoplňujte nulami ani nijak neproškrtávejte.

specifický symbol se u daně z příjmů nevypňuje

název finančního úřadu - napište slovy (například Praha 8)

druh daně (předčíslí čísla účtu) - zaškrtněte pouze jeden druh daně z nabídky. Pro daň z příjmů platí kód 721. Pro platbu více různých daní musíte vyplnit vždy novou daňovou složenku.

adresa odesílatele - vyplňte na hlavní díl a na potvrzení čitelně, hůlkovým písmem včetně poštovního směrovacího čísla

Po zaplacení si levou část složenky pečlivě uschovejte. Je to jediný doklad, kterým budete moci v případě problémů doložit, že jste skutečně zaplatili správnou částku a včas.