Osm kroků, jak zvládnout daně na poslední chvíli bez problémů a pokuty

1. Daňové přiznání se vás týká, když:

Jste zaměstnaní, ale vaše ostatní výdělky, například z podnikání či pronájmu, přesáhly 6 000 korun ročně.

Máte jednoho hlavního zaměstnavatele a zároveň jiné příjmy z takzvané závislé činnosti (třeba formou dohody o pracovní činnosti či provedení práce).

Máte příjem z podnikání, pronájmu či z takzvaných ostatních činností vyšší než 15 000 korun za rok. Pokud jste OSVČ a v roce 2014 jste neměli příjmy z této činnosti, oznamte to svému správci daně formou podání nulového přiznání.

Vykazujete ztrátu z podnikání. Sice jste neměli zisk ani 15 000 korun, ale o ztrátu si budete chtít zvýšit výdaje v následujícím období, proto musíte daňové přiznání podat.

Dostáváte příjmy ze zahraničí a zároveň i z činnosti v tuzemsku.

Máte příjmy pouze ze závislé činnosti (zaměstnání), ale v roce 2014 máte základ daně vyšší než 1 245 216 korun, a budete tudíž platit solidární daň.

V případě pochybností o tom, jak je to právě ve vašem případě, se raději obraťte na daňového poradce. Je to lepší, než pak řešit s úřadem, že jste nesplnili svou povinnost.

2. Termín

Všude uváděný termín pro podání daňového přiznání je 1. duben. Ale finanční úřady tolerují zpoždění pět dní, aniž by účtovaly pokutu.

Je to dáno daňovým řádem a formulací: „Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání... nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než pět pracovních dnů.“

V krajním případě toho můžete využít, z taktických důvodů to však příliš dobré není. Pozdním dodáním se přece jen zařadíte do skupiny poplatníků, „na které je třeba dávat větší pozor“.

3. Jak předat tiskopisy

S daňovým přiznáním můžete na úřad zamířit osobně, poslat ho poštou či prostřednictvím internetu. Platí několik zásad:

Pokud máte zařízenou datovou schránku, musíte podat daňové přiznání elektronicky. A to i když jste si datovku zařídili sami a docela dobrovolně. Jinak hrozí pokuta dva tisíce korun, která je paradoxně hned na počátku vyšší než sankce za nedodání daňového přiznání.

Když posíláte tiskopisy poštou, určitě to udělejte doporučeně.

K daňovému přiznání dejte originály potvrzení, sami pro sebe si nechte kopie od všech dokumentů, včetně přiznání samého.

Pokud nesete na finanční úřad formuláře osobně, nechte si na kopii potvrdit přijetí. Úřady mají nyní prodlouženou otevírací dobu v pracovní dny od 8 do 18 hodin až do 1. dubna.

Jestli máte úřad daleko, ohlídejte si, kdy jeho pracovníci přijedou přijímat dokumenty do bližší obce (informace o výjezdech najdete zde).

4. Jak si termín oddálit

Nestíháte? Obraťte se rychle na daňového poradce. S jeho pomocí můžete odevzdání tiskopisů oddálit na 1. červenec. Je však třeba, abyste na úřad do 1. dubna doručili plnou moc k podání daňového přiznání s podpisem vaším i s podpisem daňového poradce. Daňoví poradci pro tyto účely mají předepsané znění, které je v souladu s daňovým řádem, takže se nemusíte zabývat složitým vymýšlením citace příslušných paragrafů ze zákona. Nejde jen o prodloužení termínu, daňový poradce dokáže posoudit, které výhody ze zákona můžete uplatnit. Cena za služby odborníka je smluvní, záleží na složitosti vašich příjmů. Jednoduchá přiznání se pohybují v řádech tisícikorun.

5. Kam zaplatit

Peníze zasílejte na správné číslo účtu. Čísla se měnila a letos prvně neplatí ta stará, takže si platbu opravdu dobře zkontrolujte. Jako variabilní symbol uvedete své rodné číslo. U platby daní se uvádí i konstantní symbol 1148.

Praha 721-77628031/0710

Středočeský kraj 721-77628111/0710

Jihočeský kraj 721-77627231/0710

Plzeňský kraj 721-77627311/0710

Karlovarský kraj 721-77629341/0710

Ústecký kraj 721-77621411/0710

Liberecký kraj 721-77628461/0710

Královéhradecký kraj 721-77626511/0710

Pardubický kraj 721-77622561/0710

Kraj Vysočina 721-67626681/0710

Jihomoravský kraj 721-77628621/0710

Olomoucký kraj 721-47623811/0710

Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710

Zlínský kraj 721-47620661/0710





6. Pokuty

Výše pokuty je mírná matematická šaráda, platí totiž spousta podmínek:

Za každý den prodlení 0,05 procenta stanovené daně, nejvýš pět procent stanovené daně. Když si vypočtete daň 20 tisíc korun, za každý den zpoždění zaplatíte desetikorunu, nejvýše však tisíc korun.

Jestliže jste ve ztrátě, je pokuta nižší: 0,01 procenta stanovené daňové ztráty (u dvacetitisícové ztráty dvě koruny denně), nejvýš pět procent celkové daňové ztráty.

Když je pokuta nižší než 200 korun, úřad vám ji nepředepíše.

Pokuta bude poloviční, když nemáte žádné jiné prodlení a přiznání dodáte do 30 dní od uplynutí lhůty.

Když však formuláře vůbec nepodáte „ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá“, bude pokuta minimálně 500 korun.

Další peníze navíc zaplatíte, když se zpozdíte s platbou daně. Pokud zaplatíte sami od sebe, čeká vás úrok z prodlení. Ten odpovídá výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů. Sazba je roční, ale platí se za každý den prodlení (úrok vychází na 0,04 procenta denně) a počínaje pátým pracovním dnem následujícím po splatnosti. Sankce se předepisuje, když dosáhne hranice 200 korun. Když chybu odhalí finanční úřad a daň vám doměří, zaplatíte nejen úroky z prodlení, ale navíc i penále 20 procent z vyměřené částky, případně jedno procento, je-li snižována daňová ztráta.

7. Co když uděláte chybu

Jestli jste už přiznání podali a později (avšak do 1. dubna) si uvědomili chybu, vyplňte jednoduše formuláře ještě jednou, označte takové přiznání jako opravné. Úřad se původní verzí nebude zabývat.

Když na chybu přijdete až po 1. dubnu, vyplňte formuláře také, ale označte je v řádku 03 jako dodatečné přiznání. Pokud byla chyba ve váš prospěch, nic se neděje, pokud jste však přišli na to, že máte zaplatit vyšší daň, co nejrychleji rozdíl doplaťte. Když totiž pošlete peníze sami od sebe, zaplatíte nižší penále, než když omyl objeví úředníci.

8. Zálohy

Jestli jste si vypočetli daň vyšší než 30 tisíc korun, budete muset platit zálohy. Pokud je daň mezi 30 a 150 tisíc korun, půjde o zálohy pololetní (splatné 15. června a 15. prosince) a jejich výše bude 40 procent předchozí vypočtené daně.

9. Daňový kalendář

1. duben: Termín pro odevzdání daňového přiznání a platbu daňového nedoplatku. Pro ty, kdo využívají služeb daňového poradce, termín, do kterého musí na úřad doručit plnou moc pro konkrétního daňového poradce.

Termín pro odevzdání daňového přiznání a platbu daňového nedoplatku. Pro ty, kdo využívají služeb daňového poradce, termín, do kterého musí na úřad doručit plnou moc pro konkrétního daňového poradce. 2. květen: Termín, do kterého vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na daních (je přitom jedno, jestli jste daňové přiznání odevzdali 1. dubna nebo již v půlce ledna).

Termín, do kterého vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na daních (je přitom jedno, jestli jste daňové přiznání odevzdali 1. dubna nebo již v půlce ledna). 4. květen: Termín, do kterého musíte odevzdat přehled pro zdravotní pojišťovnu a pro správu sociálního zabezpečení. Pozor: pokud přehledy odevzdáte dříve, nedoplatky musíte uhradit do osmi dní od odevzdání tiskopisů.

Termín, do kterého musíte odevzdat přehled pro zdravotní pojišťovnu a pro správu sociálního zabezpečení. Pozor: pokud přehledy odevzdáte dříve, nedoplatky musíte uhradit do osmi dní od odevzdání tiskopisů. 1. červenec: Odevzdání daňového přiznání pro ty, kdo využili služeb daňového poradce.

Odevzdání daňového přiznání pro ty, kdo využili služeb daňového poradce. 3. srpen: Odevzdání přehledu pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení pro ty, kdo využili služeb daňového poradce.

Daňové přiznání na poslední chvíli odevzdává značná část Čechů: