Odpovědi na daňové otázky, které poslali čtenáři

Pokud má člověk pobírající důchod příjmy ze zaměstnání vyšší než 840 000 korun ročně, je povinen důchod zdanit. Kam to v daňovém přiznání napsat? A jak mám výši důchodu prokázat? Výpisem z účtu, na který penzi dostávám, nebo jinak?

Zdaňovanou částku důchodu zapíšete nejprve do přílohy číslo 2 oddíl 2: Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona), kde do textu uvedete například Starobní důchod a do sloupce Příjmy vepíšete přijatou částku za rok 2012. Výši těchto příjmů nijak neprokazujete, to až v případě, že vás k tomu finanční úřad vyzve. Výdaje jsou nulové. Poté stejnou částku zapíšete do řádku 40 základního formuláře.

Dcera ještě není plnoletá, ale nyní je na střední škole v Rakousku a povinně každé léto absolvuje tříměsíční praxi s výdělkem asi 20 000 korun. Příjmy tam daní a odvádí povinná pojištění. Musí v tuzemsku podávat daňové přiznání?

Podle nové Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, která byla zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 31/07, musí český daňový rezident podat v Česku přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Pro výpočet základu daně z příjmů ze zaměstnání se použije částka hrubé mzdy od rakouského zaměstnavatele. Ta se upraví o příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od ní osvobozené podle českého zákona. Takto upravená cifra se zvýší o příspěvek povinného pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které z těchto příjmů byl povinen hradit rakouský zaměstnavatel. Výši tohoto pojistného lze zjistit u něj - orientačně je to 22,4 procenta z hrubého příjmu.

Výši příjmů ze závislé činnosti v Rakousku prokážete potvrzením od zaměstnavatele. Musíte rovněž prokázat výši příspěvků na povinné pojištění. Podle sdělení MF ČR stačí pro účely zpracování přiznání potvrzení o vyplacených příjmech a zaplacené dani od zaměstnavatele.

Přiznání bude podávat vaše dcera, i když není plnoletá (v případě, že již má občanský průkaz, což předpokládám).

Mám stálé zaměstnání a přivydělávám si na DPP do částky 5 000 korun měsíčně. Má zaměstnavatel na DPP povinnost odvádět srážkovou daň a já pak příjem nemusím uvádět do daňového přiznání? Nebo je možné, že on srážkovou daň neodvede a já musím peníze přiznat?

Zaměstnavatel je povinen odvádět daň v zákonné výši. Pokud jste u něj nepodepsal Prohlášení k dani ze závislé činnosti, tak vám zcela určitě strhával srážkovou daň, nikoli zálohy na daň. Dozvíte se to jednoduše tak, že jej požádáte o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2012 - nedá vám je v případě, že vaše příjmy byly zdaněny právě srážkovou daní.

Je mi 23 let, studuji vysokou školu, prezenční (denní) studium a také pracuji na zkrácený úvazek ve firmě, kde si vydělávám kolem 13 000 korun čistého. Zaměstnavateli jsem doložil potvrzení o studiu, o placení penzijního připojištění a životního pojištění, ten mi pak zajistil zúčtování daní. Jaký dopad by měla na výši daní jiná forma pracovního poměru? Nebylo by pro mě výhodnější pracovat na dohodu o provedení práce?

"Příznivější zdanění" dohody o provedení práce se týká jen částky do 10 000 korun za měsíc. U částek vyšších se i z této dohody odvádí sociální a zdravotní pojištění. Ve vašem případě tedy nic "příznivějšího" napadá v úvahu.

Když jsem si jako důchodce přivydělal méně než 60 329 korun, musím na ČSSZ podávat přehled? Někde se uvádí, že ano, jinde že ne.

Jste povinen podat přehled za každý kalendářní rok, ve kterém alespoň po část roku vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost a pokud jste nedosáhl rozhodné částky příjmu (za rok 2012 ve výši 60 329 Kč), tak nejste povinen platit pojistné na důchodové pojištění.