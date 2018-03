Podnikáte při zaměstnání? Daně si musíte vyřešit sami

Kdo je zaměstnanec a podnikáním si přivydělal do 6 tisíc korun ročně, nemusí přiznání vyplňovat. Ale pozor - ta částka jsou příjmy, nikoli zisk. Pokud se třeba žena koncem roku rozhodla, že bude šít na zakázku, vyřídila si živnostenské oprávnění a inkasovala za svoje šaty 6 400 korun, musí podat daňové přiznání, i když její náklady na materiál a energie byly 4 tisíce korun.

U lidí, kteří nejsou zaměstnáni, třeba u důchodců, studentů či rodičů malých dětí, je limit ještě vyšší - podnikáním si mohou přivydělat 15 tisíc korun, aniž by museli daňové přiznání řešit.

Nepřehlédněte Přiznat daně z příjmu musí každoročně statisíce Čechů. Daňové přiznání, které budete letos, tedy v roce 2018 vyplňovat, se týká zdaňovacího období za rok 2017. Abychom vám usnadnili práci, připravili jsme pro vás opět interaktivní tiskopisy, které umí daně propočítat za vás.

Daňové přiznání za rok 2017: využijte chytré interaktivní formuláře

Pro příklad jsme zvolili zaměstnance Olina, který měl během roku několik druhů příjmů, mezi nimi i příjem z podnikání. Než Olin formuláře vyplní, musí si rozmyslet, co všechno může zahrnout do svých příjmů a výdajů a jaké může využít daňové úlevy.

Olin Oliva byl v roce 2017 zaměstnán jako nástrojař:

Jeho mzda byla 23 500 Kč měsíčně (282 tisíc za rok).



Zaměstnavatel za něj za celý rok odvedl 95 880 Kč na pojistném.



Záloha na daň z příjmů byla 31 860 Kč, slevy na děti neuplatňoval.



Na dohodu o provedení práce v lednu a v únoru pracoval ve firmě svého kamaráda, který potřeboval zvládnout větší zakázku. Každý měsíc si u něho vydělal 12 tisíc Kč. I zde za něho zaměstnavatel odváděl pojistné celkem 8 160 Kč a zálohy na daň celkem 4 830 Kč.



Olin si také od ledna vyřídil živnostenské oprávnění a začal si přivydělávat podnikáním, vyrábí v domácí dílně dřevěné hlavolamy, prodává je na internetu a na trzích. Za 10 měsíců si takto přivydělal 48 tisíc Kč, výdaje s tím spojené byly 12 tisíc Kč (vybavení dílny má soukromé ještě z dob před založením byznysu). Protože šlo o první rok podnikání, neplatil žádné zálohy na daň ani pojistné.



Jeho manželka Běla je doma s dětmi. Pobírá rodičovskou 9 tisíc Kč měsíčně.



Olin a Běla mají dvě dcery. Starší Katka je předškolačka, chodí do školky a rodiče platí školkovné 1 200 Kč měsíčně. Mladší Terezce je rok a půl, maminka je s ní doma.



Olin si platí životní pojištění 1 200 Kč měsíčně.



Školce, kam chodí jeho dcera, věnoval dřevěné hračky v hodnotě 3 tisíce Kč.

Spolupracující osoba Na manžela nebo manželku, kteří se podílejí na provozování firmy, lze jako na „spolupracující osobu“ přerozdělit maximálně 50 procent podnikatelových příjmů



Platí přitom, že nejvyšší částka, kterou na manžela napíšete, bude 540 000 korun za celé zdaňovací období nebo 45 000 korun za měsíc.



V případě jiných lidí žijících v domácnosti s podnikatelem se přerozdělují příjmy tak, aby jejich podíl nepřesáhl 30 procent. Nejvýše to smí být 180 000 korun za zdaňovací období (15 000 korun měsíčně).



Příjmy a výdaje se nesmějí přerozdělovat na školou povinné děti (dokud si na ně rodiče uplatňují slevu na děti) ani na manžela, kterého podnikatel vyživuje (a uplatňuje na něj slevu na dani).



Zaměstnání: Olin byl v roce 2017 zaměstnán u dvou zaměstnavatelů současně, už proto si musí podávat daňové přiznání sám. V případě dohody o provedení práce si totiž vydělal víc než 10 tisíc korun měsíčně, a tak za něj zaměstnavatel neodvedl srážkovou daň. Příjmy od hlavního zaměstnavatele a od kamaráda, u kterého pracoval na dohodu, může v klidu sečíst. Údaje nalezne na potvrzeních o zdanitelných příjmech, která mu jednotliví zaměstnavatelé vydají.



hrubá mzda 306 000



odvedené pojistné 104 040



superhrubá mzda 410 040



Podnikání: Podnikání není pro Olina hlavním příjmem, je to spíš koníček, jímž si občas přivydělá nějakou tu korunu. Protože výroba dřevěných hlavolamů je truhlářskou činností, spadá do řemeslných živností, u kterých lze uplatnit paušální výdaje až do výše 80 procent (více o paušálech na následující dvoustraně).

Pro Olina to je výhodné, protože je to pohodlnější než vedení evidence, a vypočtené výdaje budou dokonce vyšší než ty skutečné, které činily jen 12 000 korun.

příjmy 48 000



výdaje 48 000 x 80 % = 38 400



ke zdanění 9 600



Celkem jsou tedy Olinovy příjmy určené ke zdanění 410 040 (superhrubá mzda) a 9 600 (z podnikání), tedy 419 640 korun.

Daňové odpočty: Vypočtený daňový základ může Olin snížit o odčitatelné položky (podrobnější informace u popisu formuláře – řádky 46 až 52). V Olinově případě sem patří pojistné za životní pojištění. Potvrzení o jeho výši dostal od pojišťovny. Odečíst si může i hodnotu daru, který věnoval školce.

Ačkoli nešlo o peníze, ale o hračky, je to možné. Olin vyčíslil hodnotu hraček na 3 000 korun. Nepotřeboval k tomu žádný znalecký odhad, použil prostě cenu, za kterou hračky normálně prodává (a je přitom na trhu obvyklá, dřevěný panáček za 20 000 korun by mu neprošel). Od školky přitom potřebuje o daru získat potvrzení.

Pozor „Nezapomeňte, že všechny odpočty a slevy, které v přiznání uplatňujete, musí být doloženy. Úřadu dejte originál dokladu, sami si nechte kopii. Nejčastějším důvodem k výzvě, abyste něco doplnili, je chybějící prohlášení druhého z manželů, že neuplatňuje slevy na dítě,“ říká Blanka Marková, daňová poradkyně Ekofi.

Životní pojištění 14 400



Dar 3 000

Tyto částky Olin odečte a daňový základ se mu sníží ze 419 640 na 402 240 Kč. 15 % z této částky je daň, kterou má zaplatit. Po zaokrouhlení mu vyjde 60 330 Kč.

Slevy: Informace o slevách, které lze využít, najdete v popisu růžového formuláře, řádky 64 až 69b. Olina se týkají některé z nich. Ačkoli uplatňuje paušální výdaje, může počítat slevy na manželku i vyživované děti. Je to proto, že podnikání není hlavní zdroj příjmů, a také proto, že ani zdaleka nedosáhl milionového limitu příjmů, do kterého lze slevy na rodinné příslušníky čerpat.

Slevu na manželku může využít, protože jeho žena Běla svými příjmy nepřesáhla 68 000 korun. Rodičovská se do nich totiž nezahrnuje. Mateřská ano.

Slevu na sebe (na poplatníka) a za školkovné může využít bez ohledu na paušály. Školkovné je však limitováno výší minimální mzdy a ta byla v roce 2017 jedenáct tisíc korun. I když manželé zaplatili za školku víc, uplatnit si mohou právě jen tuto částku.

Sleva na poplatníka 24 840



Sleva na manželku 24 840



Sleva za školkovné 11 000



Zvýhodnění na 1. dítě 13 404



Zvýhodnění na 2. dítě 19 404



Výpočet bonusu: Olin všechny slevy sečte a vyjde mu 93 488 korun. O ty může snížit vyměřenou daň. Jenže se dostal do minusu. Za normálních okolností nemůže být daň záporná. Po uplatnění veškerých slev může vyjít nejmenší číslo nula. Jenže u slev na vyživované děti to neplatí.

Aby se to v zákoně odlišilo, jsou oficiálně nazývány zvýhodněním. Zvýhodnění na děti se může překlopit do takzvaného daňového bonusu. Pokud Olin splnil podmínku, že si v roce 2017 vydělal víc než 66 000 korun, může jej získat. Odečítá tedy slevy postupně.

Uplatnění slev 60 330 – 24 840 – 24 840 – 11 000 = 0



Ve skutečnosti je výsledek – 380 korun, ale daňově je to nula, protože prostřednictvím slev se člověk nemůže dostat níž. Od vypočtené nuly odečte zvýhodnění na děti.

Zvýhodnění na děti 0 – 13 404 – 19 404 = – 32 808



Tolik Olin na daňovém bonusu získá navíc. A vrátí se mu i zálohy, které během roku zaměstnavatelé odvedli.