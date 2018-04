Daně: polepší si nejvíce bohatí

Návrh počítající se zavedením jednotné daně z příjmu je zatím nejvstřícnější k zaměstnancům, kteří berou více než 26 tisíc korun měsíčně. Ti by podle něho totiž jednoznačně ušetřili. Těm, kdo berou méně a kterých je většina, by k nižším daním zřejmě musely pomoci další změny daňového systému, stejně jako podnikatelům.

Skladník, který zatím vydělá měsíčně deset tisíc hrubého, dnes kromě sociálního a zdravotního pojištění zaplatí nejnižší možnou dvanáctiprocentní daň 456 korun. Po zavedení jednotné daně – vládní návrh se pohybuje mezi sedmnácti až devatenácti procenty – by platil určitě více – 896 až 1072 korun. Naopak správce počítačové sítě, jehož plat činí padesát tisíc hrubého, dnes platí nejvyšší možnou, dvaatřicetiprocentní daň – v jeho případě 9685 korun měsíčně. Kdyby platila jednotná sazba, ušetřil by: pokud by prošel návrh sedmnáctiprocentní daně, bylo by to 6848, v případě daně devatenáctiprocentní dokonce 7722 korun.

Skutečně nižší daně pro všechny?

Vláda však slibuje, že by nižší daně ze svých mezd nakonec platili všichni – zřejmě by proto spolu se zavedením jednotné daně místo dosavadních čtyř sazeb výrazně změnila i systém různých úlev. Tak, aby více peněz zůstalo i těm, kdo zatím platí menší daně, než jaké by je čekaly v případě zavedení jednotné sazby. Jednou z možných variant, jak zvýhodnit zaměstnance s nízkými příjmy, je podle daňového poradce Zdeňka Veselého adekvátní úprava částky daňového zvýhodnění v závislosti na výši příjmu.

V praxi by to znamenalo, že by se u nízkých příjmů odečetla od vypočtené daně vyšší částka, a naopak u vyšších příjmů menší částka. Jinou možností je úprava výše odečitatelných a nijak nedaněných položek z příjmů. O výši, zavedení či zrušení konkrétních položek daňového zvýhodnění podepsaná koaliční smlouva nic neříká. Proto se zatím nedá ani úplně přesně říci, kolik kdo a zda vůbec na daních ušetří.

Podnikatelé mohou prodělat

Plánované změny daňového systému by sice na jedné straně měly zjednodušit podávání daňového přiznání, protože odstraňují některé výjimky, ale na druhé straně hrozí, že podnikatelé kvůli nim nakonec zaplatí na daních více. „Pokud bude snížen počet výjimek a odečitatelných položek u daní z příjmů bez jejich náhrady, pak se zejména podnikatelům zvýší základ daně z příjmů a je jich odvod se nesníží zavedením jednotné sazby,“ tvrdí daňový poradce Zdeněk Veselý.

Příklad: má-li firma při nynější sazbě 24 procent základ daně jeden milion korun, odvede 240 tisíc korun na dani. Jestliže se jí zrušením výjimek a odečitatelných položek za stejných podmínek zvýší základ daně na 1,3 milionu korun, pak při sazbě 19 procent odvede na dani 247 tisíc korun. I při nižší dani by tedy firma zaplatila více.

Některé výrobky budou dražší

Stát však na jedné straně plánuje snížení daní z příjmu, ale zároveň chce státnímu rozpočtu pomoci zvýšením daně z přidané hodnoty neboli DPH. Tuto daň platí každý v ceně nakupovaného zboží a služeb. Koalice míní zvýšit nižší sazbu daně, tedy tu pětiprocentní, o kterou se zvyšuje třeba základní cena potravin, knih, novin, časopisů nebo jízdné v hromadné dopravě. Lze předpokládat, že se vyšší sazba DPH promítne do konečné ceny zboží a služeb.

Nespravedlivé daně by mohly zmizet

Připravený koncept trojkoalice počítá s odstraněním takzvaných nespravedlivých daní. Jedná se především o daň z dividend, kapitálových výnosů, daně darovací, dědické a z převodu nemovitostí. Nespravedlnost spočíváv tom, že jsou znovu zdaněny již jednou zdaněné příjmy.