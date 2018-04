Daně: Poslední zvonění

Už jen tři dny a konec. Pátek 31. března je pro vás, kdo si počítáte daně sami bez poradce, posledním dnem pro odevzdání vyplněného formuláře. Ve stejném dni musíte státu také zaplatit. Když zmeškáte termín, hrozí vám pokuty a penále. Není čas na hrdinství. Pokud se do daní chcete pustit, tak hned.

Jestliže to bude vaše první setkání s finančním úřadem a daněmi, potřebujete alespoň dvě hodiny času. A nejméně jeden náhradní formulář pro případ, že uděláte chybu. Letos poprvé máte možnost společného zdanění příjmů. Rodinám s dětmi, ve kterých jeden z partnerů vydělává mnohem víc než ten druhý, se tento postup vyplatí nejvíc. Ušetří jim i desetitisíce korun. Pokud možnosti využijete, opatřete si formuláře přiznání a podívejte se na další články z naší přílohy, jak příjmy a výdaje rozdělit a jak správně vyplnit tiskopis. Není nic ztraceno, ani pokud už jste na společné zdanění rezignovali a teď to chcete změnit.

Rozmysleli jsme se, chceme danit spolu

Pavlu Burianovi připadalo, že je společné zdanění tak složité, že oželí pár set korun, nechá vše při starém a nebude se do něj pouštět. Jenže když si udělali Burianovi doma kontrolní propočet, zjistili, že ušetří skoro deset tisíc. Co musí udělat, když už u zaměstnavatele požádali o zúčtování daně z příjmu a teď se rozhodli podat společné zdanění? Daňový poradce František Brabec radí: „Musíte požádat zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách. V něm zaměstnavatel vyplní, že provedl roční zúčtování a vyplatil přeplatek na dani. O ten musíte snížit ve svém daňovém přiznání údaje o zaplacených zálohách.“ Některí mzdoví účetní tento postup nevidí rádi a oponují, že když provedou zúčtování daně, nemělo by se nic měnit. Právo na potvrzení však máte a úspory na dani je škoda.

Pečlivě počítejte a vyplňujte

Na finančních úřadech nemají čas kontrolovat, zda jste formulář správně vyplnili, musíte tedy spoléhat sami na sebe. Jestliže si nejste jisti, obraťte se raději na odborníka. Oželte několik stokorun a požádejte o konzultaci například účetního. Na to, že vám sestaví složité přiznání posledního března, ale také příliš nespoléhejte, v tento čas totiž finišují. Takže spíše pomohou radou. Uspět můžete naopak u daňových poradců, kteří mají víc napilno v červnu. Jejich pomoc však bývá o něco dražší. Řádově si za jednu hodinu účtují stokoruny až tisíce korun.

Vyhněte se frontám

Jít poslední březnový den na finanční úřad? Možná tu vystojíte důlek. A to i když mnohde úřady protáhly celý poslední týden před 31. březnem otvírací hodiny v podatelnách a na rozdíl od obvyklého režimu, kdy v pátek bývají pokladny zavřené, je otevřou i posledníbřeznový den. Na každém úřadě to však může být jinak. V Plzni se otevírací hodiny nemění, v Praze budou mít podatelny i pokladny většinou otevřeno místo do 14.30 až do 16 hodin, v Hradci Králové mohou zájemci celý týden počítat s prodlouženou otevírací dobou podatelny od 7 do 17 hodin. Jaké budou mít úřední hodiny, vám sdělí telefonicky nebo při osobní návštěvě, na údaje z webu nespoléhejte, nemusí být aktualizované. Prodloužené otevírací doby budou mít na poštách (viz dále). Na kterých a do kolika, najdete na www.cpost.cz.

Nezapomeňte

Pátek 31. března

- je poslední den, kdy můžete podat přiznání bez daňového poradce;

- je poslední den, kdy můžete daň zaplatit;

- je nejzazší termín, kdy musíte dát vědět finančnímu úřadu, že přiznání budete podávat s daňovým poradcem ve lhůtě do 30. června.

Kde podat přiznání a zaplatit daň

- Přiznání podáváte na finanční úřad, kde jste registrovaní (obvykle místo trvalého bydliště). Na konto tohoto úřadu posíláte peníze. Seznam úřadů najdete na webové adrese www.mfcr.cz. Mnoho finančních úřadů prodloužilo úřední hodiny podatelen i pokladen, otevírací doba se liší úřad od úřadu.

- S tiskopisem i složenkou můžete na poštu. Ty budou mít prodloužené úřední hodiny. V každém krajském městě bude mít ve čtvrtek 30. a v pátek 31. března otevřeno jedna pošta do 22 hodin. V každém bývalém okresním městě má jedna pošta prodlouženou otevírací dobu do 20 hodin. V Praze, Brně a Ostravě bude vybraná pošta otevřena do půlnoci. Seznam pošt najdete na www.cpost.cz.

- Přiznání lze podat elektronicky, nevýhodou je, že s přílohami budete muset na úřad nebo poštu.

Jak zaplatit daň

- Daň můžete zaplatit přímo v podatelně finančního úřadu.

- Peníze pošlete, pokud máte možnost, ze svého účtu prostřednictvím telefonu či internetu.

- Daň můžete zaplatit na poště bez poplatku daňovou složenkou. Složenky včetně návodu, jak je vyplnit, jsou k dispozici na poštách.

Kdo poradí

- Na webu najdete informace i rady, jak přiznání vyplnit. Hledejte například na dane.idnes.cz nebo www.mfcr.cz, kde můžete vyplnit

formulář a spočítat daň.

- S daňovým přiznáním si vědí rady účetní i daňoví poradci. Ceny za jednoduché vyplnění daňového přiznání začínají na 500 korunách. Seznam účetních hledejte na www.komora-ucetnich.cz. Daňové poradce najdete na www.kdpcr.cz.