Daně: letos je třeba dobře počítat, změnila se pravidla

Paušál se totiž za rok 2017 dělí na nižší a vyšší. Ale postupně. V roce 2016 platilo, že podnikatel mohl vyčíslit své výdaje z příjmů, které mohly být až dva miliony korun. Příjmy nad tuto částku se danily celé a nic se z nich neodečítalo. Člověk si také mohl odečíst slevu na poplatníka, nikoli však na děti nebo na vyživovanou manželku.

V roce 2018 to bude tak, že podnikatel může vyčíslit své výdaje z příjmů, které mohou být nejvýš milion korun. Příjmy nad tuto částku se budou danit celé. Výhodou, která snížení limitu provází, je to, že bude možné uplatnit slevu na děti nebo na vyživovanou manželku.

No a rok 2017 je bonusový, protože podnikatel si může vybrat. Kdo nemá děti a neživí manžela či manželku, bude nejspíš postupovat postaru. Kdo může odečítat slevy na své blízké, zvolí si možnost s nižšími limity.

Jenomže podnikatelé také musí kalkulovat s tím, že budou platit pojistné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Sice se ty peníze oficiálně nejmenují daň, ale závisí na výši zisku a zaplatit se musí. A je jich obvykle víc, než kolik činí daň z příjmů.

Pojistné se počítá z daňového základu (příjmy minus výdaje) a žádné slevy na poplatníky ani odčitatelné položky (třeba za hypotéku či dary) se ho netýkají. Mohlo by se tak snadno stát, že i když si podnikatel vypočte co nejnižší daň z příjmů, prodělá na pojistném.

Příklad Zemědělec s rodinou

Představme si muže, který podniká v zemědělství. V roce 2017 vydělal 1 500 000 korun. Má dvě děti a ženu na rodičovské. Zemědělec si může uplatnit paušální výdaje 80 %. Má tři možnosti:

1. Paušál, vyšší limit

Když si vybere vyšší, dvoumilionový limit, bude to 80 % z celé částky 1 500 000 Kč, výdaje by v tom případě byly 1 200 000 Kč. Nemohl by však uplatnit slevy na děti a manželku.



Příjmy: 1 500 000



Výdaje: 1 200 000



Základ pro výpočet daně: 300 000



Vypočtená daň: 300 000 x 15 % = 45 000



Uplatněné slevy: 24 840



Daň po slevě: 45 000 – 24 840 = 20 160



Základ pro výpočet pojistného: 300 000



Sociální a zdravotní pojištění: 43 800 + 20 250 = 64 050



Celkem zaplaceno na dani a pojistném: 20 160 + 64 050 = 84 210



2. Paušál, nižší limit

Když si vybere nižší, milionový limit, uplatní výdaje jen 800 000 korun (80 % z milionu), slevy bude moci využít.



Příjmy: 1 500 000



Výdaje: 800 000



Základ pro výpočet daně: 700 000



Vypočtená daň:



700 000 x 15 % = 105 000



Uplatněné slevy: 24 840 + 24 840 + 13 404 + 19 404 = 82 488



Daň po slevě: 105 000 – 82 488 = 22 512



Základ pro výpočet pojistného: 700 000



Sociální a zdravotní pojištění: 102 200 + 47 250 = 149 450



Celkem zaplaceno na dani a pojistném: 22 512 + 149 450 = 171 962



3. Skutečné výdaje

Nebo se může rozhodnout pro evidenci výdajů, které v jeho případě činily jeden milion korun.



Příjmy: 1 500 000



Výdaje: 1 000 000



Základ pro výpočet daně: 500 000



Vypočtená daň: 500 000 x 15 % = 75 000



Uplatněné slevy: 24 840 + 24 840 + 13 404 + 19 404 = 82 488



Daň po slevě 75 000 – 82 488 = – 7 488 (bude mu vyplacen daňový bonus)



Základ pro výpočet pojistného: 500 000



Sociální a zdravotní pojištění: 73 000 + 33 750 = 106 750



Celkem zaplaceno na dani a pojistném: – 7 488 + 106 750 = 99 262



Zemědělec z našeho příkladu tedy zaplatí nejméně, jestliže zvolí vyšší paušál. A to i když přitom nevyužije slevu na manželku a na děti. Každý případ je přitom třeba spočítat individuálně, záleží na výši skutečných příjmů a výdajů, na možném paušálu, na počtu slev a odčitatelných položek.

Paušály 2017

Když daníte paušálem, sečtete všechny příjmy a jako výdaj uvedete patřičné procento z nich.

Kdy podnikatel nemusí platit zálohy na daně když je zároveň zaměstnaný a příjmy ze zaměstnání tvoří víc než 50 %



pokud si za minulé období vypočetl daň z příjmů nižší než 30 000 Kč

Výpočet záloh: poslední daňová povinnost 30 až 150 tisíc korun:



zálohy jsou pololetní ve výši 40 % poslední daňové povinnosti



poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 tisíc korun:



zálohy jsou čtvrtletní ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti



80 % - zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti: rolník, rybář, řezník, pekař, kožešník, zámečník, zedník, instalatér, hospodský, manikér, kadeřník... úplný seznam najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona

60 % - ostatní živnosti: geolog, optik, zprostředkovatel úvěrů, účetní, masér, chovatel zvířat, lektor, finanční poradce, poskytovatel ubytování – zjednodušeně ti, kdo mají k podnikání živnostenské oprávnění, a přitom nejsou uvedeni v příloze číslo 1 živnostenského zákona

40 % - svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: advokáti, lékaři, notáři, architekti, pojišťovací poradci, umělci...

30 % - pronájmy: pronájem bytu, domu, pozemku, nebytových prostor; patří sem i pravidelný pronájem movitých věcí

Buď a nebo

Za rok 2017 si podnikatelé mohou vybrat, do které ze dvou kategorií budou spadat. V dalších letech bude fungovat jen první možnost.



Kdo má většinu příjmů z podnikání, může současně uplatňovat paušální vyčíslení výdajů a slevu na vyživovanou manželku či daňové zvýhodnění na děti, jen když částka příjmů, ze kterých počítá uvedená procenta, nepřesahuje milion korun.

Pokud slevu na manželku a na dítě nevyužíváte, lze paušální výdaje uplatnit nejvýše proti příjmům do 2 000 000 korun. Příjmy nad dva miliony se pak daní v plné výši.



Co je paušální daň?

Něco úplně jiného je paušální daň, které využívá jen málo podnikatelů. Začalo se o ní více mluvit v souvislosti s EET, co to tedy je? Podnikatel se domluví s finančním úřadem, že na dani z příjmů zaplatí konkrétní částku. Může o to požádat ten, jehož příjmy v posledních třech letech nepřesáhly pět milionů korun za rok. Nezáleží na tom, zda je plátcem DPH.

O paušální daň se žádá na finančním úřadě do konce ledna daného roku (pro rok 2018 už tedy nepožádáte), úřad o žádosti rozhodne do 15. května.

Zaplatit domluvenou daň je třeba do 15. prosince. K žádosti je nutné doložit předpokládané příjmy a předpokládané náklady (ty musí být minimálně tak vysoké jako příslušné paušální výdaje) a i další informace, jako například předpokládané slevy na dani (ne však daňový bonus na děti), odčitatelné položky.

Paušální daň se vypočte jako 15 % z předpokládaného daňového základu, musí však činit nejméně 600 korun za rok.

Výhody:

není třeba podávat daňové přiznání



povinnost evidovat jen příjmy, pohledávky a majetek



předpoklad, že k vám nedorazí kontrola z berňáku



podnikatel má jasno, kolik na dani zaplatí, paušální daň je možné stanovit až na tři roky.



Pozor: inzerovaná přednost, že nebude nutné řešit EET, nebyla schválena.



Nevýhody: