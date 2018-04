Daně: s poradcem nebo vlastními silami?

Ovšem daně platit musíme. Zaměstnaní lidé, kteří si nepřivydělávají ani nesplácí hypotéku, mohou klidně spát, za ně se vyrovnává se státem jejich zaměstanavatel. Ostatní se daňovému přiznání ve většině případů nevyhnou. Musí ho totiž podat ve chvíli, kdy:

podnikají nebo jsou na volné noze a jejich podnikání skončilo ztrátou nebo si za rok vydělali více než deset tisíc korun

jsou zaměstnanci a měli alespoň jednoho zaměstnavatele, ale u něj nepodepsali prohlášení k dani z příjmů nebo mají kromě příjmů z hlavního zaměstnání ještě přivýdělky vyšší než čtyři tisíce korun (s výjimkou těch osvobozených od daně a zdaňovaných srážkovou daní) nebo pokud si odečítají od základu daně úroky z hypotečního úvěru. Umíte si sama vyplnit daňové přiznání nebo využíváte služeb daňového poradce nebo účetního? Tentokrát jsme se zeptali Mirky Vopavové, šéfredaktorky časopisu Marianne Jsem zaměstnaná, takže se mě nyní vyplňování daňového přiznání netýká. Jednou jsem to ale udělat musela a požádala jsem o pomoc odborníka. Myslím, že rozhodování, zda si ho najmout nebo ne, je pro mnoho lidí především otázka peněz.

Pokud patříte do jedné z uvedených skupin, budete možná řešit problém, zda vyplnit formulář vlastními silami nebo si objednáte služby profesionála - účetního nebo daňového poradce.

Druhý jmenovaný může kromě toho, že sestaví přiznání, zároveň poradit, jak si daně v mezích zákona co možná nejvíc snížit. Za jejich služby se ale platí. Účetní je levnější, za hodinu práce si řekne obvykle o 250 až 500 korun, jednodušší přiznání vyhotoví za 500 až 1000 korun. Daňový poradce si za hodinu práce účtuje zhruba 600 až 2000 korun, nepříliš složitý formulář vyplní za 1000 až 5000 korun.

V ceně daňového poradce je i určitá odpovědnost. Ručí totiž za to, že daňové přiznání bude bez numerických chyb. Nikoli ale, že spočítá špatnou daň, pokud mu předáte chybné podklady. Účetní tuto odpovědnost nenese. S daňovým poradcem si zároveň můžete odložit odevzdání tiskopisu a zaplacení daně na konec června (letos je posledním dnem 1.červenec), a to pokud doručíte do konce března (letos do 2.dubna) finančnímu úřadu plnou moc, kterou pověřujete poradce sestavením daňového přiznání. Služby účetního tento odklad neumožňují. V případě, že nemáte daňového poradce, musíte tedy podat daňové přiznání a státu zaplatit do konce března, respektive 2.dubna.

Bez odborné pomoci nejspíš zvládnete sestavit přiznání typu A - ten je například pro lidi, kteří mají jednoho zaměstnavatele a odečítají si od základu daně úroky z hypoték, nebo pro ty, kteří mají zaměstnavatelů více. Formulář typu B je mnohem složitější. S velkou mírou pozornosti ho zřejmě sami zvládnou vyplnit ti, kteří si nevedou účetnictví, ale od příjmů odečítají takzvané paušální výdaje podle zákona. Pro lidi účtující v jednoduchém nebo podvojném účetnictví je otázka, zda mít či nemít poradce, už ale velmi aktuální.

Využili jste někdy pomoci daňového poradce? Byli jste s jeho pomocí spokojeni? Podělte se s námi o svou zkušenost.