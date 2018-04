Daně šité na míru: důchodkyně s přivýdělkem

Libuše v roce 2006 neměla živnostenský list, protože nevěděla, jak jí obchod půjde. Neplatila tedy ani zálohy na daň, ani sociální a zdravotní pojištění. Libuše dala před Vánocemi dar útulku pro opuštěná zvířata, jeden tisíc korun.

Kolik zaplatí:

Daň z příjmů

Důchod do výše 198 000 korun ročně není třeba zdanit (je od daně osvobozen). Této výše starobního důchodu paní Libuše nedosahuje, z tohoto příjmu nebude tedy platit žádnou daň.

Při prodeji kosmetiky přesáhla Libuše hranici 20 000 korun, do které by mohla považovat příjem za nahodilý a daň z něho neplatit. Vydělané peníze tedy bude muset zapsat do daňového přiznání a zaplatit z nich daň státu.

Provizi 28 000 korun zapíše Libuše do přílohy 2 daňového přiznání do oddílu „výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů podle § 10“. Od příjmů může odečíst výdaje, které s těmito příjmy souvisí, není je však možné jako u podnikatelské činnosti snižovat paušálem. Libuše tedy sečte výdaje, které s výdělečnou činností měla, a uvede je do tabulky ve formuláři.

Uplatňované výdaje musí paní Libuše evidovat, má k dispozici doklady k těmto výdajům, které při výpočtu daně uplatní:

Registrace u firmy 3000 korun

Kancelářské potřeby 600 korun

Vizitky 800 korun

Literatura o kosmetice 550 korun

Poštovné a telefon 3000 korun

Celkem 7950 korun

Výdaje Libuše odečte od příjmů a vyjde jí 20 050 korun. Tuto částku přenese z přílohy 2 do hlavního formuláře daňového přiznání, do řádku 40.

V řádku 46 uvede hodnotu poskytnutého daru 1000 korun.Libuši vyjde, že daň bude počítat z 19 050 korun. Daň bude 12 procent z této částky, nejprve však daňový základ zaokrouhlí na celé stokoruny dolů, tedy na 19 000. Daň je 2280 korun.

Libuše pobírala důchod po celý rok a jeho celková výše přesáhla částku 38 040 korun. Nemůže si tedy odečíst slevu na poplatníka 7200 korun. Do 2. dubna bude muset finančnímu úřadu vypočtenou částku 2280 korun zaplatit.

Sociální pojištění

Ze starobního důchodu nebude Libuše sociální pojištění platit. Nemusí se ani přihlásit k sociálnímu pojištění z přivýdělku, neboť nepodnikala, měla jen příležitostný výdělek.

Zdravotní pojištění

Ze starobního důchodu Libuše platit zdravotní pojištění nebude, z toho, co vydělala prodejem kosmetiky, také pojistné neplatí. Zdravotní pojištění za ni totiž platí stát, a přivýdělek není podnikatelský, je podle § 10 zákona o dani z příjmů, kde není třeba pojistné platit.

Alternativa: Pokud podnikatelskou činnost vykonává soustavně, vlastním jménem a na svůj účet, musí mít živnostenský list a registrovat se jako OSVČ u své zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení a také na finančním úřadu. Výdaje pak může uplatňovat procentem z příjmů (40 procent).

Vzhledem k tomu, že je v důchodu, bude pro účely pojistného na sociální zabezpečení OSVČ s vedlejší činností. Kdyby rozdíl mezi příjmy a výdaji z podnikání nepřesáhl částku 45 200 korun, pouze podá na správu sociálního zabezpečení přehled, ale nic neplatí – ani zálohy. Rovněž pro ni neplatí minimální vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění, neboť za ni platí pojistné stát.

Zálohy na daň je poplatník povinen platit, když jeho daňová povinnost z příjmů z podnikání a z pronájmu (podle § 7 a § 9) přesáhne 30 000 korun a není zaměstnán.

Pokud by člověk byl zaměstnán, jeho daň přesáhla 30 000 korun a příjmy ze závislé činnosti by činily 50 a více procent základu daně, pak zálohy neplatí vůbec. Pokud budou příjmy ze zaměstnání tvořit 15 až 50 procent jeho celkových příjmů, pak platí zálohy v poloviční výši.