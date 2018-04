Daně šité na míru: podnikatel - truhlář

Podniká už čtvrtým rokem a zpočátku to vypadalo, že volil dobře. Loňský rok však pro něho nebyl příliš úspěšný – nedařilo se mu získávat zákazníky a obchody, které sjednal, nebyly moc výnosné. Všehovšudy si vydělal 380 000 korun, výdaje přitom byly celých 295 000. Naštěstí měl úspory z minulého roku, kdy se mu dařilo lépe.

Daň z příjmů

Zdálo by se, že Libor nebude platit skoro žádné daně, vždyť neměl skoro žádný zisk – z podnikání pro sebe využil jen 85 000 korun. Ale opak je pravda, na Libora se bude vztahovat takzvaný minimální daňový základ. Ačkoliv do řádku 37 vyplní 85 000 korun, daň bude počítat z vyššího základu 112 950 korun. Právě tato částka byla určena jako minimální daňový základ za rok 2006.

Vzhledem k nízkým příjmům si Libor ani nespořil na důchod, ani nepořizoval nové bydlení, ani nerozdával dary na dobročinné účely. Nemůže tedy využít žádných odečitatelných položek a daňový základ si snížit, pouze ho zaokrouhlí na celé stokoruny dolů.

Vypočtená daň je 13 548 korun. Od ní si však Libor odečte ještě slevu na sebe jako na poplatníka 7200. Finančnímu úřadu tedy pošle 6348 korun.

Sociální pojištění

Bez ohledu na minimální základ daně z příjmů do přehledů pro zdravotní pojišťovnu a pro správu sociálního zabezpečení vyplňuje Libor skutečné příjmy, jichž dosáhl, a výdaje (prokazatelně) vynaložené na tyto příjmy.

Libor posílal během roku správě sociálního zabezpečení minimální zálohy, které jako podnikatel musel, tedy 1394 korun za důchodové pojištění. Na zálohách tak zaplatil 16 728 korun. To plně odpovídá platbám z minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění, který byl v roce 2006 stanoven na 56 508 korun. Liborovi sice vychází rozdíl příjmů a výdajů nižší, musí však počítat s minimálním vyměřovacím základem, který stát stanovil.

Od chvíle, kdy Libor podá správě sociálního pojištění Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2006, bude platit vyšší zálohy. Na rok 2007 je pro podnikatele „na plný úvazek“ stanovena minimální záloha 1491 korun měsíčně.

Nemocenské pojištění si Libor neplatil, protože si spočítal, že se mu nevyplatí – vyplacená nemocenská by byla tak nízká, že je lépe uvažovat o komerční pojistce.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je pro Libora také povinné. Jako podnikatel, který nemá zaměstnanecké příjmy, též platil zálohy. Vroce 2006 to bylo měsíčně od ledna do března 1218 korun, od dubna do prosince 1272 korun, celkem tedy 15 094 korun, což opět odpovídá platbě podle minimálního vyměřovacího základu. Libor tedy nebude muset nic doplácet.

Je třeba připomenout, že od ledna roku 2007 je třeba platit vyšší zálohu – 1360 korun měsíčně.