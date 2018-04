Daně šité na míru: společné zdanění

Manžel: co vyplní do formuláře

V roce 2006 měl příjmy 1 280 000 korun, výdaje, které s jeho podnikáním souvisely, byly 370 000 korun. Manželé mají dům na hypotéku, banka jim potvrdila zaplacené úroky 83 000 korun. Oba si také platí penzijní připojištění 1500 korun měsíčně. František daroval škole, do které chodí neslyšící děti, 30 000 korun a v roce 2006 třikrát daroval krev jako bezpříspěvkový dárce.

Daň z příjmů

František bude podávat daňové přiznání jako každý rok. Manželé se ale letos rozhodli, že podají daňové přiznání společně. František vyplní přílohu číslo 1 daňového přiznání, do které uvede své příjmy. Výdaje vyčíslí paušálně, protože to pro něho bude výhodnější. Jako projektant může uplatnit výdaje 50 procenty z příjmů. Navíc odečte i pojistné, zaplacené za sociální a zdravotní pojištění, což je v jeho případě 141 000 korun. Z podnikání tedy zdaní 499 000 korun. Jeho žena má zdanitelné příjmy nulové, protože rodičovský příspěvek není třeba zdanit.

Oba manželé vyplní daňové přiznání, uvedou do něho i odečitatelné položky – každý ty „své“: úroky z hypotéky, úspory v penzijním připojištění, dar speciální škole a 2000 za každý odběr krve. Společný daňový základ rozdělí dvěma a vypočtou daň. Vyjde jim, že každý by měl zaplatit 25 336 korun. Pak nastane čas na uplatnění slev. Každý z manželů si odečte 7200 korun sám na sebe jako na poplatníka, manžel uplatní částku 4200 korun za to, že vyživuje manželku, a 6000 korun jako slevu na jedno dítě. Výsledkem je, že by manželka měla zaplatit daň z příjmů 18 136 korun, manžel 7936 korun.

Protože František platil zálohy na daň z příjmů, jejichž celková výše byla 68 000 korun, mohou se těšit, že dostanou od státu příjemný dárek – společným zdaněním ušetřili 41 928 korun. František ani Kateřina nebudou muset v roce 2007 platit zálohy na daň z příjmů, protože daňová povinnost ani u jednoho z nich za rok 2006 nepřesáhla 30 000 korun.

Sociální pojištění

To, že manželé uplatnili při výpočtu daní společné zdanění, nemá žádný vliv na platby sociálního ani zdravotního pojištění. Zde vše zůstává tak, jako by žádné společné zdanění nebylo – platit tedy bude manžel. Stejně tak se manželka nemusí bát, že by v příštím roce měla platit zálohy na pojištění. František při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2006 pro Českou správu sociálního zabezpečení zohlední jen příjmy a paušálně odečtené výdaje. Odečitatelné položky, které mu ulevily při výpočtu daně z příjmů (úroky, penzijní připojištění, dary), mu tentokrát nijak nejsou nic platné.

František vypočetl, že správě sociálního zabezpečení má zaplatit celkem 73 852 korun. Zálohy v roce 2007 (placené až od doby, kdy František odevzdá správě sociálního zabezpečení „Přehled“) budou 6155 korun měsíčně, protože František platí jen povinné důchodové pojištění. Nemocenskou nepotřebuje, uzavřel výhodnější komerční pojistku.

Zdravotní pojištění

Obdobně jako u sociálního pojištění platit bude jen František. I zde vypočítává pojistné z rozdílu mezi příjmy a výdaji, nepřihlíží k úlevám, které využil při výpočtu daně. František vypočetl, že zdravotní pojištění ho za rok 2006 přijde na 33 683 korun. V roce 2007 pak bude platit měsíční zálohy 2807 korun. Porovnáním zaplacených záloh a plateb František zjistil, že má přeplatek, a rozhodl se nežádat o jeho vyplacení, snížil si o něj další platby záloh na rok 2007.

Manželka: co vyplní do formuláře

Když František z modelového příkladu spočítal daň s využitím společného zdanění, vyšlo mu, že by měl od státu dostat část peněz zpět. Co však dělat, když část daně má zaplatit manželka, která neplatila žádné zálohy?

Nejprve je třeba si uvědomit, že daňové přiznání budou podávat oba manželé. Ačkoliv je zdanění společné, daň, kterou mají zaplatit, nebude stejná – František totiž kromě slevy 7200 na sebe jako na poplatníka (kterou uplatní i Kateřina) může od vypočtené daně odečíst 4200 za to, že živí Kateřinu, a 6000 na dceru.

Výsledkem je, že

■ František má zaplatit 7963 Kč, na zálohách zaplatil 68 000 Kč

■ Kateřina má zaplatit 18 136 Kč, na zálohách nemá zaplaceno nic

Zálohy, které zaplatil František, pokryjí daň, kterou mají zaplatit oba dva, jen je třeba to úřadu sdělit.

Zaplacené zálohy: 68 000 Kč

Františkova daň: -7 936 Kč

Katčina daň: -18 136 Kč

Přeplatek na dani: 41 928 Kč

Na straně 4 daňového přiznání pak František napíše finančnímu úřadu, jak chce se zaplacenými zálohami naložit. Františkova daň je zálohami zaplacena, o tu není třeba se starat. Katčinu daň musí František přesměrovat z části svých záloh. Vyplní v tabulce na straně 4 daňového přiznání oddíl „žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob“, část 2 „přeplatku na dani z příjmů fyzických osob v důsledku postupu podle § 13a...“. Sem zapíše výši Katčiny daně, číslo účtu finančního úřadu, kterému Katka přiznání podává, a hlavně manželčino rodné číslo, které bude sloužit jako variabilní symbol platby.

Přeplatek na dani potom uvede do části 1 téže tabulky. Zde finančnímu úřadu sdělí nejen to, kolik mu má ze záloh vrátit, ale i to, jakým způsobem – zda na účet, nebo poštou. František nesmí zapomenout podepsat i tuto část daňového přiznání, i když jeho podpis už na této stránce je o něco výše.

Alternativa: František a Kateřina mohou využít společného zdanění manželů, nebo (protože je František podnikatel) institutu spolupracující osoby. To by však pro ně nebylo výhodné. Kateřina by musela v dalším období řešit zálohy na daň a pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Kromě toho by nemohli využít slevy na dani 4200 korun, kterou si František uplatnil za to, že Kateřinu vyživuje. Největším problémem by však bylo, že Katka nebyla přihlášena u správy sociálního zabezpečení jako spolupracující OSVČ – musela by kromě pojistného platit i penále.