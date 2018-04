Daňový zákon neobcházíme. Je špatně napsaný, říkají důchodci

Situace se poněkud zamotala ve chvíli, kdy mnozí dosavadní penzisté přerušili krátkodobě na den, týden či měsíc pobírání důchodu. A rázem mají na slevu nárok, protože 1. ledna příslušného roku důchod nepobírali.

Stát tvrdí, že jde o účelové jednání, a chystá se daň doměřovat těm, kdo slevu za takové situace uplatní (více čtěte zde). Důchodci se brání, že se zákonu nijak nezpronevěřili, a že když stát neumí pravidla formulovat tak, jak je myslí, je to jeho chyba. "Přijde mi absurdní, že státní mašinerie vyprodukuje zmetek a ještě za to chce trestat jiné. To, že si k tomu vybrala důchodce, kteří si přivydělávají často proto, že vyměřený důchod jim prostě nestačí, je k pláči," komentuje penzista Jaroslav Novák z Prahy.

Čí pravda zvítězí, bude nejspíš předmětem soudního řízení v budoucnu. V každém případě však platí, že ten, kdo 1. ledna 2013 penzi pobíral a k tomu si přivydělával, přivýdělek zdaní a slevu uplatnit nemůže.

Platí omezení i u vojenské penze? "Ne, slevu si nemůže uplatnit jen poplatník, který pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního pojištění stejného druhu," odpovídá daňová poradkyně Jana Skálová ze společnosti TPA Horwath.

I letos si pracující důchodci pozastavili penzi

Přestože letos tuhle fintu udělalo méně lidí, musí se tím Česká správa sociálního zabezpečení zabývat. nyní rozhoduje o žádostech o zastavení výplaty důchodu na první lednový den roku 2014, které obdržela v souvislosti se slevou na dani pro pracujícího starobního důchodce (eviduje 4 769 žádostí o zastavení výplaty důchodu).

"Nebudeme přezkoumávat důvody, proč klient o zastavení výplaty důchodu požádal. Ani nám to nepřísluší. Žádostem vyhovíme za předpokladu, že splnily nezbytné náležitosti a byly uplatněny včas," říká Vilém Kahoun z ČSSZ.

V případech, kdy se lidé vzdali výplaty důchodu jen pro jeden nebo několik dnů, nebude ČSSZ zastavovat výplaty penzí. Vydá klientům rozhodnutí o tom, že výplata pro tento den jim nenáleží, a vykáže přeplatek na vyplaceném důchodu. Poměrnou část penze, která mu nenáležela, bude důchodce povinen vrátit.