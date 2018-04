Daně sníží charita

Odečíst si dar od daňového základu mohou firmy, podnikatelé i zaměstnanci. Měli by však mít v ruce doklad, že peníze, případně materiální pomoc věnovali skutečně na obecně prospěšné účely, tak jak je uvedeno v zákoně.

Zaměstnaní lidé i podnikatelé - fyzické osoby mohou snížit svůj základ daně až o dvacet procent, z toho polovina však musí putovat na odstranění následků živelných pohrom.

Dary je nejjednodušší předat organizacím, které byly pro dobročinné účely přímo vytvořeny, nebo poslat peníze na speciální „sbírková“ konta. Podle zákona si lze snížit daně i o příspěvek věnovaný hnutím, stranám či složkám státu nebo policii. Kdo by chtěl pomoci konkrétní fyzické osobě, má z pohledu svého daňového přiznání smůlu. S výjimkou příjemců vyjmenovaných v zákoně, jako jsou lékaři či lidé pečující o zvířata, si finanční či věcnou pomoc jednotlivcům odpočítat nelze.

Doklad o darovaných penězích či věci se k daňovému přiznání přikládat nemusí. Ale v každém případě je dobré ho mít. Zaměstnanci, za které počítá daně zaměstnavatel, ho budou potřebovat pro svoji mzdovou účtárnu. Ostatní by měli být připraveni na to, že může přijít kontrola z finančního úřadu nebo budou vyzváni, aby doložili některé údaje z daňového přiznání. Jak potom příspěvek na dobročinnost prokážou? Pokud poslali finanční obnos na sbírkové konto nebo účet humanitární či podobné společnosti, jednoduše to doloží výpisem ze svého bankovního účtu nebo ústřižkem poštovní složenky. Jestliže věnovali například materiální dar (balené vody, čisticí prostředky, nábytek, šatstvo apod.), měli by mít o tom dokument - například darovací smlouvu nebo účtenku potvrzenou od obdarovaného. U darů větší hodnoty doporučuje Lubomír Janoušek z pražského Finančního ředitelství znalecké ocenění.