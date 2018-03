Pokud podnikáte, pak jistě víte, že daňové přiznání musíte doručit na finanční úřad nejpozději do úterý 3. dubna 2018. Pokud vlastníte datovou schránku, jste povinni poslat daňové přiznání v elektronické podobě.

Pro výpočet daňové povinnosti můžete využít náš chytrý interaktivní formulář.

Než se do jeho vyplňování pustíte, ověřte si v našem kvízu, zda víte, jak je možné na daních ušetřit. Jestliže jste pravidelnými čtenáři Financí iDnes, měla by to pro vás být hračka.

Kvíz: Víte, jak ušetřit na daních?