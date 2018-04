Daně: ušetří rodiče a odboráři

Co se týče tiskopisu, není nutné se letos příliš znepokojovat. Je velmi podobný loňskému. Zbystřit by však měli podnikatelé. Na ně totiž čeká novinka v podobě minimální daně, ve výši 1262 koruny měsíčně. Rozdílně vyplní tiskopis i někteří lidé s příjmy ze zahraničí. Další změny jsou už jen kosmetické. Zásadnější obměnu nejspíš tiskopis zažije až napřesrok v souvislosti se společným zdaněním manželů.

U šetří rodiče a odboráři

Zatímco formulář daňového přiznání je téměř stejný jako loni, ve výpočtu daně několik novinek je. Kromě hlavní - již zmiňovaného minimálního odvodu podnikatelů - se mění některé nezdanitelné části daně. Uleví se například peněženkám odborářů. Nově si totiž mohou do stanoveného limitu odečíst příspěvky zaplacené odborové organizaci.





Zvyšuje se také položka na dítě, a to o 2040 korun ročně. Sleva na dani souvisící s dětmi, o níž se v poslední době často hovořilo a která by měla nahradit dosud používanou nezdanitelnou položku, se odrazí až v přiznání za rok 2005, které je nutné podat do 31. března, respektive s daňovým poradcem do 30. června 2006. Podobně společné zdanění manželů bude aktuální až v příštím roce.



Sjednotila se rovněž hranice pro osvobození od daně v případě příspěvku, který dostává pracovník od zaměstnavatele na dovolenou. Pro tuzemský i zahraniční pobyt činí dvacet tisíc korun.



B ez fronty, ale draze



Letos poprvé lze daňové přiznání k dani z příjmů podat on-line, tedy bez cesty na finanční úřad či poštu. Z počítače připojeného k internetu je možné odeslat vyplněný formulář přímo do podatelny úřadu. Ovšem za předpokladu, že jste si koupili takzvaný elektronický podpis. Ten však stojí na rok sedm set korun, takže pořizovat si ho kvůli jednomu tiskopisu se nevyplatí. „Do budoucna by měl být tento způsob komunikace zvýhodňován,“ míní Lubomír Janoušek z pražského finančního ředitelství.

Zároveň konstatuje, že 31. března, kdy je třeba podat daňové přiznání, se již neočekávají takové fronty jako v minulých letech. Na větší nápor lidí nechávajících daňovou povinnost na poslední chvíli se podatelny připravují, ovšem jak říká, zástupy by měly být „relativně normální“. Mnoho lidí totiž dává před cestou na finanční úřad přednost poště. Peníze pak posílají převodem ze svého bankovního účtu - což je po osobním zaplacení v podatelně druhý nejlevnější způsob. Naopak poslat peníze poštovní poukázkou je od února ještě dražší než loni.



N ovinky v daních:

nezdanitelná část základu daně na dítě se zvyšuje na 25 560 korun ročně

možnost odečíst příspěvky odborové organizaci

podnikatelé ve ztrátě nebo s nízkými příjmy platí minimální daň ze základu 101 tisíc korun ročně

hranice pro nutnost podat daňové přiznání se zvyšuje ze 4 na 6 tisíc, respektive z 10 na 15 tisíc korun

příspěvek od zaměstnavatele na dovolenou osvobozený od daně se zdvojnásobuje na 20 tisíc korun

