Daně vás neminou, i když si jen přivyděláváte

Přilepšit by si chtěl jistě každý. Máte-li třeba nadúrodu ze zahrádky, možnost přivýdělku se přímo nabízí. Z peněz, které si vyděláte mimo výplatní pásku, však nezapomeňte platit daně. Ve spoustě případů se to musí.

1. Občas si přivydělávám

Čas od času se vám zadaří a k pravidelné měsíční výplatě si přilepšíte ještě dalšími penězi. Způsoby mohou být různé:

Prodáváte kosmetiku kamarádkám a necháváte si provizi

Hlídáte známé děti za tisícovku měsíčně

Prodali jste štěňata

Posekáte občas sousedům zahradu a ořežete stromy

Pěstujete na zahradě včely a prodáváte med

Zpeněžili jste přebytky z bohaté úrody švestek

Prodali jste na internetové aukci oblečení, které jste pořídili ve slevách v Anglii

Vyplňujete kamarádům daňové přiznání a dostáváte odměnu

Vyrábíte doma smaltované náušnice a prodáváte je na jarmarcích

Ušijete občas na zakázku šaty

Připravili jste webové stránky kamarádově firmě

Pronajímáte známým přívěsný vozík, když potřebují

Takové přivýdělky zákon řadí do kategorie ostatní příjmy a je jich celý dlouhý seznam. Daně z nich platíte jen tehdy, když jsou pravidelné, nebo jsou příjmy z nich vyšší než 20 tisíc korun za rok. V tom případě si také můžete uplatnit výdaje – třeba náklady na očkování štěňat, jízdné na kosmetický seminář či koupi včelařské kukly.

2. Pronajímám byt nebo chalupu

Pokud máte na bytě studenty a dlouhodobě jim pronajímáte pokoj za 5 000 korun měsíčně, musíte z utržených peněz část odvést státu. Nezapomeňte si uplatnit náklady, které jste do bytu pro jeho údržbu investovali. Sníží vám daňový základ a ušetříte. Nemáte-li paragony od provedené revize kotle, opravy balkonu a dalších výdajů schované, a náklady tak nemůžete prokázat, nezoufejte. Můžete si je uplatnit paušálně ve výši třiceti procent příjmu za pronájem.

Obdobné to je, když pronajímáte pravidelně movité věci – třeba zahradní traktor obci na údržbu zeleně.

Přivýdělek do 20 000 korun za rok Pokud si přivyděláte méně než 20 000 korun, o daně se starat nemusíte. Neplatí to však u pravidelných příjmů.

3. Vydělal jsem na akciích

"Pozor by si měli dát všichni drobní investoři, kteří obchodují s cennými papíry, aby dodrželi takzvaný šestiměsíční časový test," upozorňuje daňový poradce Radko Doležal. Jde o to, že pokud byste prodali třeba akcie dřív než za půl roku od jejich koupě, museli byste ze zisku platit daně. Když šest měsíců vydržíte, už vás daně nezajímají.

4. Mám peníze z životního pojištění

Ukončili jste předčasně životní pojištění, díky kterému jste platili nižší daně? Budete muset doplácet. Tím, že jste pojištění zrušili dřív, porušili jste podmínky. Ty říkají, že smlouva musí trvat do 60 let vašeho věku a platit musíte alespoň 60 měsíců. Patnáct procent z pojistného, o které jste si v minulosti snížili daňový základ, budete muset vrátit finančnímu úřadu. Vyplňte daňové přiznání, sumu uvedete do přílohy 2 jako "ostatní příjem". Výdaje proti ní nemůžete uplatnit žádné.

5. Vyhrál jsem ve sportce

Zdanit musíte i případnou výhru v loterii, sázkové hře nebo v televizní soutěži, která překročí částku 10 000 korun.