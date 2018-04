Daně: víte, jak na ně?

Na vaše dotazy odpovídal Martin Štěpán, člen Komory daňových poradců a člen Komory auditorů ČR.

Spektrum otázek bylo opravdu široké. Nejvíce vás zajímalo společné zdanění manželů, zda příjmy a výdaje OSVČ patří do prosince, nebo do ledna, jak zdanit příjmy při studiu a jak si snížit základ daně.

Z vašich dotazů vybíráme:

Majitelem domu, kde je sídlo firmy manžela, je jeho otec. Manžel bude otci platit zpětně za 5 let nájem. Otec však musí tento zdanit. Jakým způsobem? Pokud fyzická osoba obdrží nájem byť i za 5 let pozpátku, musí celý tento nájem uplatnit do daňového přiznání toho roku, kdy tento nájem obdržela.

Jsem OSVČ s velmi nízkými příjmy – nižšími než je minimální vyměřovací základ. Musím platit minimální daň, nebo skutečnou – nižší? Musíte použít minimální základ daně.

Za zdaňovací obobí 2005 mi byl jako OSVČ vrácen přeplatek na sociálním a zdravotním pojištění. Je tento přeplatek mým příjmem (navýšení základu daně), nebo si jej mám odečíst od zaplaceného pojistného za rok 2006. První případ je mne výhodnější. Tento příjem je jednoznačně vaším příjmem ke zdanění a nemůžete o něj snižovat hodnotu zaplaceného pojistného. Platí tedy první varianta.

Můžu přiznání podat i v místě přechodného bydliště? Daňové přiznání se podává vždy v místě trvalého bydliště.

Od úřadu práce jsem dostal dotaci na zřízení pracovního místa. Musím podat daňové přiznání? Dotace je zdanitelným příjmem. Jestli jste povinen podat daňové přiznání závisí na její výši i na výši ostatních vašich příjmů.

Máme dva syny, kteří oba studují a bydlí samostatně, oba vyživujeme, platíme za ně nájemné. Můžeme je použít pro odpočet do společného zdanění manželů? Pro společné zdanění manželů je podstatná existence „jednoho dítěte žijícího s nimi v domácnosti“. Trochu se bojím, že se do této definice nevejdete.

S manželkou letos budeme podávat společné přiznání. Manželka loni pobírala od března peněžitou pomoc v mateřství. Vím, že peněžitou pomoc musíme zahrnout mezi příjmy manželky, ale jak je to s daněmi? Peněžitá pomoc se sice počítá mezi tzv. vlastní příjmy manželky, ale je od daně z příjmů osvobozena, tzn. že se do daňového přiznání neuvádí.

Moje dcera chodí do soukromé školky. Je nějaká možnost odepsat si toto školné z daní? Ne, pokud se poplatek školce bude jmenovat školné. Pokud se vám část školného podaří směrovat do školky např. na základě darovací smlouvy, může být situace jiná.

Jsem živnostník, platím si soc. a zdrav. pojištění. Můžete mi poradit, zda platba na pojištění za měsíc prosinec, která byla z mého účtu provedena začátkem ledna, patří do daňového přiznání jako výdaj za loňský rok, nebo až za ten letošní? Tato platba patří do roku 2007.

Mohou si manželé mezi sebou prodat akcie? A jak to budou zdaňovat? Závisí na tom, jestli jsou akcie součástí společného jmění manželů. Pokud ano, přeprodat je nejde, patří totiž oběma. Pokud ne, lze je prodat. Pokud prodávající vlastnil akcie méně než 6 měsíců, daní se rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Přítel si vydělává jako student. Ale v červenci mu již bylo 26 let. Má tedy nárok na odpočet pouze za 7 měsíců? Ano, pouze za 7 měsíců.

Jsme SVJ v panelovém domě, kde je 65 bytů. Poskytovatel internetu, který má na střeše anténu a odebírá pro ni elektřinu, nám za nájem a elektřinu zaplatil 2700 korun. Firma, která nám vede účetnictví, tuto částku rozpočítala podle podílů na jednotlivé byty. Výbor SVJ navrhuje celou částku převést do fondu oprav, ale vlastníky bytů to nezbavuje povinnosti takový příjem zdanit. Máme to nechat plavat, nebo všech 65 vlastníků vyzvat, ať to řeší? Ten, kdo nemusí podávat daňové přiznání (důchodci, lidé s příjmy pouze ze zaměstnání), může tento příjem ignorovat. Ti, co daňové přiznání podávat musí, musí tento příjem do přiznání zahrnout. Pokud jeden byt patří manželům v rámci SJM, mohou si vybrat, kdo z nich tento příjem zdaní.