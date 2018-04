Využijte státní daňové podpory naplno. Neplaťte státu víc, než musíte

Blíží se březen a s jeho závěrem je spojený i konec lhůty pro podání daňového přiznání. Mnohé potěší možnost snížit si daňový základ pomocí různých finančních produktů.

Ty, které můžete využít, jsou tři: penzijko (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření), životní pojištění a také úroky z úvěrů na bydlení. Potvrzení zasílají finanční instituce již začátkem roku. Toto potvrzení předejte do 15. února svému zaměstnavateli, případně jej sami zohledněte ve svém daňovém přiznání za rok 2016.

Pokud vám do dneška z penzijní společnosti, pojišťovny, banky nebo stavební spořitelny žádné daňové potvrzení nepřišlo, je nepravděpodobné, že by se jednalo o chybu. Finanční instituce pracují se špičkovým softwarem, spíše to znamená, že jste nesplnili podmínky nutné pro daňové zvýhodnění. Druhou možností ale může být, že na vás nemá penzijní společnost aktuální adresu, anebo jste dostali potvrzení elektronicky. Pokud se chcete ujistit, jak na tom jste, zavolejte si na infolinku dané společnosti.

Spoření na penzi: ušetří 1 800 Kč

Spořit na penzi by měl každý. Jeden z nejlepších způsobů představuje penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Plusem je skutečnost, že stát k vašim penězům přidává další příspěvek. Penzijní společnost peníze investuje, a pokud se jí daří, dále je i zajímavě zhodnotí.

Stát penzijko nepodporuje jen příspěvkem. Umožňuje také snížit daňový základ, za rok 2016 to je možné až o 12 tisíc Kč, na daních tak ušetříte 1 800 Kč. Tento daňový benefit se netýká všech, ale jen těch, kteří si sem loni poslali více než 12 tisíc Kč, tedy více než tisícikorunu měsíčně. Ti, kteří každý měsíc spořili v rozmezí 300 až 1000 Kč, dostanou státní příspěvek (až 230 Kč měsíčně), z daní si ale neodečtou nic. Lidé s platbou pod 300 Kč nevyužijí žádnou výhodu penzijka – ani státní příspěvek, ani daňové snížení.

Kdo chce v příštím daňovém přiznání za roku 2017 využít maximální výhodu penzijního spoření, březen tak může být měsícem, kdy se zamyslíte nad svou penzí a své příspěvky navýšíte. Příští rok bude totiž stát ještě štědřejší. Strop pro snížení daně se zvedl na dvojnásobek – nově na 24 tisíc Kč, vrátí vám tedy 3 600 Kč.

Kolik lze ušetřit:

měsíční příspěvek klienta 3 000 Kč

roční příspěvek 36 000 Kč

od daňového základu lze odečíst 24 000 Kč

daňová úspora 24 000 x 15 % = 3 600 Kč

Když k tomu připočítáte příspěvky od státu, dosahuje státní podpora penzijního spoření pěkných 6 360 Kč za rok. Jestliže chcete na částku dosáhnout, posílejte si na penzijní spoření 3 000 Kč každý měsíc.

V tabulce jsou uvedeny příklady plateb, na ně navázané státní příspěvky a možnost snížení daňového základu.

Spoření na důchod: státní příspěvek a sleva na dani Vlastní měsíční platba v Kč 100 300 500 800 1000 1500 2000 3000 Státní měsíční příspěvek v Kč 0 90 130 190 230 230 230 230 Roční úspora na daních v Kč 0 0 0 0 0 900 1800 3600 Celkem roční výhody v Kč 0 1080 1560 2280 2760 3660 4560 6360 Pozn.: Snížit si daňový základ o 24 tisíc Kč (tj. čistého 3 600 Kč) bude možné prostřednictvím daňového přiznání za rok 2017, které se podává v roce 2018.

Životní pojištění: zlevní daně o 1 800 Kč, ale jen někdy

Dobře nastavené životní pojištění znamená také nižší daně. Také zde platí strop 12 tisíc Kč, tedy 1 800 Kč, které vám stát nechá. Má to ale háček. Daňové zvýhodnění se netýká jakékoliv pojistné smlouvy. Musí se jednat o životní pojištění s tzv. rezervotvornou složkou – například kapitálové životní pojištění, nebo častější investiční životního pojištění v režimu s daňovým zvýhodněním.

A pozor. Potvrzení pro uplatnění daňového zvýhodnění vám pojišťovna pošle na platby pro případ smrti a na tzv. investiční složku. Jestliže vás pojistka chrání například také před trvalými následky úrazu, pracovní neschopností nebo invaliditou, pak na tato připojištění bohužel žádné daňové zvýhodnění nevyužijete.

Od ledna 2017 se vyšší daňové zvýhodnění týká i životního pojištění. Základ daně vám nově sníží až o 24 tisíc Kč a podobně jako u penzijka ušetříte 3 600 Kč. K tomu všemu stát od letošního ledna motivoval také zaměstnavatele, kteří využívají nebo chtějí využít penzijní spoření a životní pojištění jako zaměstnanecký benefit.

Zaměstnavatelé mohou od roku 2017 posílat zaměstnancům víc v daňově zvýhodněném režimu. Místo 30 000 korun platí nyní limit 50 000 korun za rok. Je společný pro roční platbu na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění. Od počátku roku mohou tedy firmy svým zaměstnancům přispívat bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění až 4 166 Kč měsíčně (50 000 Kč : 12 měsíci = 4 166 Kč), namísto původních 2 500 Kč (30 000 Kč : 12 měsíci = 2 500 Kč).

Úvěr na bydlení: stát vám nechá až 45 tisíc Kč

Půjčili jste si v bance nebo stavební spořitelně na nové bydlení nebo jen upravujete své stávající? Pokud ano, tak budete mít příležitost snížit si daňový základ až o 300 tisíc Kč. Ušetřit tak můžete až 45 tisíc Kč. Ale pozor daňový základ si lze snížit jen o zaplacené úroky z úvěrů na bydlení. Pokud splácíte půjčku na auto nebo na loňskou dovolenou, stát vám nic neodpustí.

Jak to funguje v praxi? Banky a stavební spořitelny si prostudují vaši úvěrovou smlouvu a jestliže zjistí, že jste si půjčili na bydlení, zašlou vám potvrzení o zaplacených úrocích. Daňový benefit tedy nemůžete čerpat z celé splátky, ale jen z její části, která hradí úroky.