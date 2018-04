Za chyby se platí: nejčastější prohřešky při přiznání daně z příjmu

Daňový kalendář: 3. dubna 2017: Ti, kdo podávají daňové přiznání sami, jej do tohoto dne musí doručit finančnímu úřadu. K tomuto termínu je také třeba uhradit případný nedoplatek na dani z příjmů. Jestliže využíváte služeb daňového poradce, musíte o tom do 3. dubna úřad informovat, tudíž podat na finanční úřad odpovídající plnou moc.

Ti, kdo podávají daňové přiznání sami, jej do tohoto dne musí doručit finančnímu úřadu. K tomuto termínu je také třeba uhradit případný nedoplatek na dani z příjmů. Jestliže využíváte služeb daňového poradce, musíte o tom do 3. dubna úřad informovat, tudíž podat na finanční úřad odpovídající plnou moc. 2. května 2017: Do tohoto termínu vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na dani. Nejpozději v této lhůtě musí podnikatelé odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pokud využívají služeb daňového poradce (do 2. května to musíte doložit správě sociálního zabezpečení), posunuje se termín až na 1. srpna.

Do tohoto termínu vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na dani. Nejpozději v této lhůtě musí podnikatelé odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pokud využívají služeb daňového poradce (do 2. května to musíte doložit správě sociálního zabezpečení), posunuje se termín až na 1. srpna. 3. července 2017: Ti, kdo využívají služeb daňového poradce, musí formuláře do tohoto dne doručit finančnímu úřadu a zaplatit případný nedoplatek.