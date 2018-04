Daně za rok 2011: Když vyjde přeplatek, počkejte s podáním až na únor

Přestože je typickou českou vlastností nechávat vše na poslední chvíli, najdou se výjimky. A tito lidé, kteří se chtějí zbavit povinnosti podat daňový formulář co nejdříve, na to mohou doplatit. O peníze sice nepřijdou, ale připraví nejen sobě, ale i úředníkům finančního úřadu spoustu papírování a času navíc.

Úřad nemůže vyplatit peníze dřív

"Radovala jsem se, že se mi podařilo vše vyplnit včas a mohu to pustit z hlavy, a tak jsem se vypravila na finanční úřad minulý týden. A tam mě čekalo nemilé zjištění, že mi přiznání sice přijmou, ale o přeplatek budu muset požádat znovu. Prý mám přijít v březnu a vše se vyřídí najednou. Proč?" ptá se Linda z Úval.

Doporučení Pokud vám vyjde přeplatek vyšší než stovka, počkejte s podáním přiznání až po 6. únoru 2012.

O co jde? O jednu formulaci v daňovém řádu. Tam se totiž říká, že pokud poplatník daně požádá o přeplatek (to se dělá vyplněním části čtvrté strany základního tiskopisu), čeká úřad 60 dní na to, jestli přeplatek vznikne. A tady je ten zakopaný pes. Když požádáte například 16. ledna, po uplynutí 60 dnů je půlka března a přeplatek vzniká podle daňového řádu až vyměřením daně k poslednímu dni pro podání přiznání (to je 1. dubna, letos bude v pondělí 2. dubna).

Čili teprve poté právně vzniká přeplatek a správce daně ho pak musí do 30 dní vyplatit.

Zbytečné papírování, práce a čas

Co se stane, když požádáte předčasně? Finanční úřad musí vaši žádost zamítnout - jedno papírování, pak vám pošle dopis s doručenkou, kde vás o tom informuje - další papírování, vy musíte na poštu, abyste se dozvěděli, že si o přeplatek musíte požádat znovu - další papírování a čas strávený doručením nové žádosti na finanční úřad.

"Ve výjimečných případech, pokud třeba někam na dlouho odjíždíte, můžete na konec tiskopisu připsat větu, že žádáte o vyplacení přeplatku až po 3. dubnu," vysvětluje pracovnice finančního úřadu v Praze. Tím zbavíte úřad povinnosti dodržet 60denní lhůtu.