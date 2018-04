Kdy podat daňový formulář a co vás čeká, když to nestihnete

Kromě podnikatelů a lidí, kteří si přivydělávají, musí letos poprvé podat přiznání docela velká řádka zaměstnanců, kterým dosud dělal roční zúčtování zaměstnavatel a tudíž se nemuseli o nic starat. Více čtěte zde.

"Povinnost podat daňové přiznání se týká všech zaměstnanců, jejichž hrubý příjem, byť v jediném měsíci, překročil hranici 103 536 korun. Do hrubého příjmu se započítávají také jednorázové odstupné, bonusy nebo náhrady za čerpanou dovolenou," vysvětluje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Těm, kteří svou povinnost nesplní, hrozí sankce v podobě pokuty za nepodané přiznání. "Zde je třeba upozornit, že tato pokuta se platí, přestože poplatníkovi vznikl daňový přeplatek," varuje Blanka Štarmanová. A pokuta nemusí být zrovna malá, počítá se totiž z celé vyměřené daně, ne jen z doplatku. Když je tedy například vyměřená a už v průběhu roku zaplacená daň 50 tisíc korun, sankce za nepodání daňového přiznání vyjde na 2 500 korun.

Kdy odevzdat formulář a zaplatit

Termín pro odevzdání daňového přiznání a zaplacení daně je 1. duben 2014. Komu dělá přiznání daňový poradce, má čas do 1. července 2014, ale musí do 1. dubna tuto skutečnost sdělit finančnímu úřadu.

Do 2. května finanční úřad vrátí případný přeplatek na daních, a to pokud je přeplatek vyšší než 100 korun. Nižší se vrací jen ve výjimečných případech. O své peníze však nepřijdete. Když vám například vyjde, že by vám za rok 2013 měl finanční úřad vrátit 75 korun, zůstane vám tato částka na vašem osobním daňovém účtu. Když pak další rok vyjde přeplatek třeba 85 korun, vy pak můžete zažádat o výplatu 160 korun, které vám už správce daně vrátí. To vše za předpokladu, že nemáte u finančního úřadu žádné nedoplatky, na jejichž úhradu by se přeplatek použil.

Kdo si pospíšil a požádal o vrácení přeplatku na daních v lednu či v prvních dnech února, bude to muset bohužel udělat znovu. Více čtěte v článku Když vyjde přeplatek, počkejte s podáním až na únor.

"Pokud poplatník podal žádost už v lednu, měl by sám od sebe podat novou žádost o vrácení přeplatku. I když to hned neudělá, o své peníze nepřijde, přeplatek zůstane na poplatníkově osobním daňovém účtu ještě šest let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl. Do té doby by si tedy poplatník měl o vratku zažádat," radí mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Jak podat daňové přiznání

Daňové přiznání můžete podat na papírovém tiskopise (jsou k dispozici na všech finančních úřadech), vytisknout pdf či interaktivní formulář z webu Finanční správy, či použít interaktivní formulář iDNES.cz. Tiskopis může být klidně v černobílé verzi. Pak jej odnesete buď přímo na úřad, nebo pošlete poštou.

A nebo můžete finančnímu úřadu poslat přiznání elektronicky, a to několika způsoby:

pomocí aplikace EPO (s uznávaným elektronickým podpisem, ale i bez něj - v tomto případě však do pěti dnů musíte správci daně doručit ručně podepsanou verzi)

přes datovou schránku

prostřednictvím softwaru třetích stran s elektronickým podpisem.

Kdy na úřad

Ponesete-li formulář přímo na finanční úřad, přijmou jej v podatelně standardně vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 hodin do 15:30 a v pátek od 8 do 14 hodin.

V posledním týdnu (od 24. 3. do 1. 4. 2014) úřady již tradičně rozšiřují úřední hodiny, a to ve všech pracovních dnech vždy od 8 do 18 hodin. Odevzdat přiznání můžete také v sobotu 29. 3. od 8 do 12 hodin na všech finančních úřadech v sídlech krajů a na jejich územních pracovištích v sídlech bývalých okresů.

Správci daně se i letos rozjedou do vybraných obcí, kde budou na kontaktních místech přebírat daňová přiznání od poplatníků. O které konkrétní obce půjde a v jakých termínech se výběr uskuteční, se dozvíte na webových stránkách Finanční správy, nebo na vývěskách finančních úřadů a úřadovnách dotčených obcí.

Jak a komu správně zaplatit

Zaplatit daň z příjmu můžete hotově na pokladně finančního úřadu nebo poslat peníze poštou poukázkou typu A (s poplatkem). Nebo částku uhradit bankovním převodem přímo na účet příslušného finančního úřadu.

Nezapomeňte však na to, že poslední den pro podání daňového přiznání musí být peníze připsány na účtu finančního úřadu. Je tedy třeba zadat příkaz k úhradě dříve, pokud to necháte na poslední chvíli, tedy na pátek 28. 3., počítejte s tím, že během víkendu a svátků banky peníze nepřevádějí. Daně z příjmů fyzických osob mají předčíslí 721 a číslo účtu svého úřadu najdete na stránkách Finanční správy v sekci Placení daní.

Co na vás čeká, když povinnosti nesplníte

Když se s odevzdáním přiznání zpozdíte o více než pět pracovních dnů, hrozí vám sankce ve výši 0,05 procenta stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však pět procent stanovené daně.

To platilo i dříve, ale letos přišel finanční úřad s příjemnou novinkou. Tato sankce se sníží na polovinu, jestliže podáte daňové přiznání do 30 dnů od uplynutí lhůty pro jeho řádné podání a zároveň u vás správce daně v daném kalendářním roce neeviduje jiná prodlení při podání řádného nebo dodatečného daňového přiznání.

Pokud však daňové přiznání neodevzdáte vůbec, musíte se smířit se sankcí ve výši pět procent stanovené daně, minimálně 500 korun. Maximální výše pokuty je 300 tisíc korun (u nepodaného i opožděně podaného přiznání).

Pokud se zpozdíte s platbou daně, ale zaplatíte sami od sebe, čeká na vás navíc úrok z prodlení. Ten odpovídá výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů - v současné době tedy 14,05 procenta ročně. Platí se za každý den prodlení (cca 0,04 procenta) a počítá se počínaje pátým pracovním dnem následujícím po splatnosti. Sankce se předepisuje, když dosáhne hranice minimálně 200 korun.

Když chybu odhalí finanční úřad a daň vám doměří, zaplatíte nejen úroky z prodlení, ale navíc i penále 20 procent z vyměřené částky při zvýšení daně nebo snížení odpočtu daně, případně jedno procento, je-li snižována daňová ztráta.

Příklad 1: Termín pro podání je 1. 4., ale vy daňové přiznání podáte až 30. 4. a přiznáte daň 10 tisíc korun. Vypočtená pokuta za pozdní podání je 110 korun, ale protože nedosáhla hranice 200 korun, nemusíte ji hradit. Pokud byste však přiznání podali až 22. 5., pak by pokuta dosáhla 220 korun a už byste ji zaplatit museli.

Příklad 2: Daňové přiznání podáte včas do 1. 4. a přiznáte daň 10 tisíc korun. Tu však zaplatíte až 5. 5. Pak se za pozdní úhradu daně počítá úrok z prodlení od pátého pracovního dne následujícího po původním dni splatnosti až do dne úhrady. V tomto případě by spočítaný úrok byl 108 korun. Ty ale platit nebudete, protože sankce nedosáhla 200 korun. Kdybyste ale daň zaplatili třeba až 4. 6., pak by úrok činil už 224 korun, které už byste zaplatit museli.

Příklad 3: Přiznání jste podali až 30. 4. a přiznali daň 10 tisíc korun, kterou jste zaplatili až 5. 6., pak zaplatíte úrok z prodlení ve výši 228 korun. Pokuta za pozdní podání by byla nižší než 200 korun a neplatili byste ji. Pokud byste však přiznání podali až 5.6. a ke stejnému dni i uhradili daň, pak by pokuta za pozdní podání přiznání činila 290 korun a úrok za pozdní úhradu by byl 228 korun.

Příklad 4: Daňové přiznání podáte 30. 4. a přiznáte daň 30 tisíc korun. Pak vám vypočtou pokutu za pozdní podání ve výši 330 korun. Jelikož jste ale přiznání podali do 30 dnů po uplynutí lhůty a splnili podmínku, že se jedná o jediné pozdě podané přiznání v daném kalendářním roce, sníží se pokuta na polovinu, což je 165 korun. V případě snížení na polovinu se již k hranici 200 korun nepřihlíží a vy budete muset 165 korun zaplatit.