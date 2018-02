Přehledně: Kdy jako zaměstnanci musíte sami řešit daně

Kdy musíte odevzdávat daňové přiznání sami?

1 Když máte víc zaměstnavatelů současně

Záleží na tom, jakou smlouvu jste se zaměstnavatelem podepsali i kolik jste vydělali. Pokud jste byli v zaměstnání a současně pracovali formou dohody o pracovní činnosti, budete podávat daňové přiznání vždy. Jestliže jste s druhým zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o provedení práce, budete daňové přiznání muset podat při výdělku nad 10 000 Kč měsíčně.

U nižších příjmů zaměstnavatel strhl srážkovou daň a vy se můžete rozhodnout, zda přiznání podáte sami, či ne. Může to být výhodné, třeba když díky příjmu z DPP překonáte hranici nutných příjmů pro přiznání bonusu na dítě.

Formulář: k přiznání bude stačit zjednodušený formulář.



2 Když máte vysoké příjmy

Kdo si v roce 2017 vydělal zaměstnáním nebo podnikáním víc než 1 355 136 Kč, musí odvést takzvanou solidární daň. Ta je 7 % z toho, co je nad uvedenou částku.

Formulář: bude potřeba základní čtyřstránkový formulář a příloha číslo 2, příjmy budou podle § 9

3 Pokud podnikáte

Kdo podniká, ten musí podávat daňové přiznání, i kdyby si zaměstnáním vydělal milion a podnikáním jen pár tisíc. Tedy jako zaměstnanci se do hranice přivýdělku 6 000 korun ročně o daňový formulář starat nemusíte, pozor však: o přehledy zdravotního a sociálního pojištění ano.

Formulář: bude potřeba základní čtyřstránkový formulář a příloha číslo 1, příjmy budou podle § 7

4 Máte-li honoráře

Zde jsou daňová pravidla ještě komplikovanější. Honoráře za příspěvky do médií ve výši do 10 000 korun měsíčně se chovají jako příjem z dohody o provedení práce – ten, kdo vám honorář posílá, z něho automaticky strhne srážkovou daň 15 procent. Honoráře za příspěvky do médií nad 10 000 korun a jiné honoráře v jakékoli výši se pak zdaňují jako příjmy z podnikání.

Formulář: bude potřeba základní čtyřstránkový formulář a příloha číslo 1, příjmy budou podle § 7



5 Jiný přivýdělek

Oficiálně se taková kategorie nazývá Ostatní příjmy a schová se pod ni ledacos – například zahrádkář prodá nadúrodu jahod či nasušené seno, včelař prodá med, chovatel prodá štěňata/koťata/morčata, ale i dospělé chovné zvíře, grafik udělá kamarádovi webové stránky, kutil vytvoří na zakázku známému králíkárnu, žena ušije sousedce šaty.

Pokud jde o příjmy příležitostné (neopakující se), není je třeba danit. Ani kvůli nim podávat daňové přiznání do celkové výše 30 000 korun za rok. Výjimku z výjimky mají včelaři, u nich je to sice činnost pravidelná, jestliže však nemají víc než 60 úlů a neprodávají nic jiného než med (tedy například medovinu či propolisovou tinkturu), nemusí daně nijak řešit.

Formulář: bude potřeba základní čtyřstránkový formulář a příloha číslo 2, příjmy budou podle § 10

6 Zrušíte-li pojistku

Člověk by to ani nepovažoval za příjem, přesto musí podat daňové přiznání, pokud v minulosti využíval daňových výhod penzijního připojištění či životního pojištění a později smlouvu předčasně vypověděl. V tom případě musí dosud uplatněné odpočty takzvaně dodanit.

Formulář: bude potřeba základní čtyřstránkový formulář a příloha číslo 2, příjmy budou podle § 10

Jestliže se některá z uvedených situací týká i vás, musíte daňové přiznání odevzdat na příslušný finanční úřad do pondělí 2. dubna 2018. Pokud byste si na zpracování daní sjednali daňového poradce (pozor, nemůže to být běžný účetní, ale skutečně daňový poradce), termín se prodlouží do pondělí 2. července.



Slevy za rok 2017 Na sebe

(na poplatníka) 24 840 Kč/rok Na vyživovanou manželku

2 070 Kč/měs. Na studenta

(poplatník je studentem) 335 Kč/měs. Zdravotně postižení Invalidní 1. a 2. stupně 210 Kč/měs.



Invalidní 3. stupně 420 Kč/měs.



ZTP/P 1 345 Kč/měs.

Děti 1. dítě 1 117 Kč/měs.



2. dítě 1 617 Kč/měs.



3. a další dítě 2 017 Kč/měs.



Dítě ZTP/P dvojnásobek dětských slev

Školkovné

až 11 000 Kč/rok Podnikatelé s EET

zahájenou v roce 2017 max. 5 000 Kč/rok (nelze převést z předchozího ani do dalšího roku)

Ještě jeden případ by vás mohl přinutit, abyste s finančním úřadem komunikovali osobně. Mohlo se stát, že jste od někoho dostali podstatný dar. Jestliže měl hodnotu nad 5 000 000 Kč a není evidován v některém z registrů (např. katastr nemovitostí), musíte o něm úřad informovat. Není třeba vyplňovat daňové přiznání, stačí dát úřadu vědět volně sepsaným dopisem o výši příjmu, okolnostech jeho nabytí a datu, kdy vznikl.

Kdy daně vyřeší zaměstnavatel?

Pokud jste neměli žádné přivýdělky, ale chcete uplatnit odpočty či slevy, třeba za úroky z hypotéky, doneste do 15. 2. zaměstnavateli potřebná potvrzení. Zaměstnavatel za vás daně zúčtuje.



Co je jinak oproti loňsku?

Sleva na druhé a třetí dítě: Daňové zvýhodnění na děti se zvyšuje. Na druhé dítě to je 1 617 korun měsíčně, na třetí a další děti 2 017 korun měsíčně. Ačkoli změna byla schválena v průběhu roku 2017, lze je uplatnit za celý rok. Na první dítě se zvýhodnění zvýší až v roce 2018.

Vyšší školkovné: Se zvýšením minimální mzdy souvisí i zvýšení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení. Zvyšuje se z 9 900 na 11 000 korun za rok.

Bonus na dítě: Zvýšení minimální mzdy změnilo také limit výdělků, kterých musí dosáhnout rodič, jenž chce získat bonus na dítě. Za rok 2017 si musel vydělat minimálně 66 000 korun. Pro rok 2018 bude navíc platit, že tyto příjmy musí být jen ze zaměstnání či z podnikání.

Vyšší odpis za dárcovství krve: Jedno darování krve snižuje daňový základ o 3 000 korun (dříve 2 000 korun). O 20 000 korun lze daňový základ snížit v případě darování orgánů od žijícího dárce a při darování krvetvorných buněk.

Vyšší odpis za spoření na penzi: U penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření lze nově snížit daňový základ až o 24 000 korun za rok. Nadále při tom platí, že k prvním 12 000 korunám dává stát příspěvek a až pak se odečítá od daňového základu. K plnému využití úlevy je tedy třeba naspořit 36 000 korun.

Změna výdajových paušálů pro podnikatele: Pro výpočet paušálních výdajů platí nový limit 1 000 000 korun. Podnikatelé, kteří paušální výdaje uplatňují, však zároveň mohou nově využít slevu na vyživovanou manželku či zvýhodnění na dítě. V roce 2017 platí specifická situace – podnikatelé totiž mohou zvolit i původní strop, ze kterého počítají procenta výdajů, tedy 2 000 000 korun. V tom případě však slevy na manželku a na děti využít nemohou.

Solidární daň: Spolu s růstem průměrné mzdy se zvyšuje i limit pro uplatnění solidární daně. Za rok 2017 se solidární daň týká těch, kdo si vydělali zaměstnáním či podnikáním více než 1 355 136 korun.

Co si můžete odečíst a jaké slevy lze uplatnit

Odpočty za rok 2017

Dobročinné dary a dárcovství krve – odečíst lze minimálně 1 000 Kč, maximálně 15 % daňového základu. U darování krve se jeden odběr počítá jako dar 3 000 Kč. Ušetříte: 15 % z darované částky



Úroky z úvěru na bydlení – úroky z hypoték a ze stavebního spoření. Daňový základ lze snížit maximálně o 25 000 Kč za měsíc. Ušetříte: 15 % ze zaplacených úroků, maximálně 45 000 Kč



Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření – odečíst lze maximálně 24 000 Kč ročně, nutné je přitom naspořit 36 000 Kč (prvních 12 000 zakládá nárok na státní příspěvek, až pak je možný odpočet). Ušetříte: až 3 600 Kč



Životní pojištění – ročně lze odečíst 24 000 Kč ze zaplaceného pojistného. Ušetříte: až 3 600 Kč



Odborové příspěvky – je možné si odečíst až 3 000 Kč ročně. Ušetříte: až 450 Kč



Zkoušky z dalšího odborného vzdělávání – lze odečíst až 10 000 Kč za rok (zdravotně postižení 15 000 Kč). Ale předem konzultujte s poradci, zda se úleva týká právě vaší zkoušky. Ušetříte: až 1 500 Kč (postižení 2 250 Kč)

Konzultace: Blanka Marková, daňová poradkyně